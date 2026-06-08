Kevesebb külföldi út, több belföldi pihenés: átrendeződtek a magyarok nyaralási tervei

Miközben a nyaralást tervező magyarok aránya gyakorlatilag nem változott az elmúlt évhez képest, jelentősen átalakulni látszanak az utazási szokások. Egyre többen választanak belföldi úti célt, miközben csökken a külföldi nyaralást tervezők száma – derül ki az Impetus Research 18–65 éves magyar lakosság körében végzett, reprezentatív online kutatásából.

A felmérés szerint

a magyarok 45 százaléka tervez nyaralást 2026-ban,

ami közel megegyezik a tavaly mért értékkel. A nyaralási kedv tehát összességében nem változott érdemben, ugyanakkor az utazási tervek mögött egyre erősebb átrendeződés figyelhető meg. A válaszadók 17 százaléka nyilatkozott úgy, hogy biztosan elutazik nyáron, ami alacsonyabb a tavaly mért 24 százaléknál. A lakosság 13 százaléka egyelőre bizonytalan, míg 41 százalék nem tervez nyaralást.

A nyaralási kedv továbbra is elsősorban a fiatalabb korosztályokat és a nagyvárosokban élőket jellemzi. A kisebb településeken, különösen a falvakban élők körében lényegesen alacsonyabb azok aránya, akik megengedhetnek maguknak egy nyári utazást.

Egyre többen választják Magyarországot

A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy nőtt a kizárólag belföldi nyaralást tervezők aránya. Idén a magyarok 20 százaléka kizárólag hazai úti célban gondolkodik, szemben a tavalyi 16 százalékkal.

Ezzel párhuzamosan visszaesett azok aránya, akik külföldi nyaralást terveznek.

Míg 2025-ben a lakosság 29 százaléka készült külföldi útra, addig 2026-ban már csak 22 százalékuk. A belföldi és külföldi utat egyaránt tervezők aránya 20 százalékról 13 százalékra csökkent.

Olaszország és Horvátország maradt a két legnépszerűbb célország

A külföldi úti célok rangsora az elmúlt évhez képest csak kisebb mértékben változott. A legtöbb magyar továbbra is a mediterrán és tengerparti országokat részesíti előnyben.

A külföldi nyaralást tervezők körében Olaszország és Horvátország vezeti a listát:

mindkét országot a kiutazók mintegy negyede jelölte meg tervezett célállomásként. A következő legnépszerűbb úti célok Spanyolország, Ausztria és Görögország, de továbbra is sokan választanák Törökországot, Szlovéniát vagy Franciaországot is.

A távolabbi desztinációk iránt változatlanul mérsékelt az érdeklődés: Afrikát, Ázsiát, Észak- vagy Dél-Amerikát a külföldre készülők mindössze néhány százaléka nevezte meg nyári célpontként.

„A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a nyaralásról a magyarok többsége továbbra sem szeretne lemondani, ugyanakkor egyre tudatosabban választanak úti célt. A külföldi utak arányának csökkenése és a belföldi utazások erősödése utalhat arra is, hogy

az árérzékenység továbbra is meghatározó tényező a háztartások döntéseiben.

– mondta Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.

„A trend kedvező lehet a hazai turisztikai szolgáltatók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek és belföldi programszolgáltatók számára, hiszen a magyar családok egy része várhatóan itthon költi el azt az összeget, amely korábban külföldi utazásra ment volna. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a hazai turisztikai szereplők mennyire tudják kihasználni ezt a keresletet minőségi szolgáltatásokkal és versenyképes árakkal.” -véli a szakértő.

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