Kevesebb külföldi út, több belföldi pihenés: átrendeződtek a magyarok nyaralási tervei

A felmérés szerint
a magyarok 45 százaléka tervez nyaralást 2026-ban,
ami közel megegyezik a tavaly mért értékkel. A nyaralási kedv tehát összességében nem változott érdemben, ugyanakkor az utazási tervek mögött egyre erősebb átrendeződés figyelhető meg. A válaszadók 17 százaléka nyilatkozott úgy, hogy biztosan elutazik nyáron, ami alacsonyabb a tavaly mért 24 százaléknál. A lakosság 13 százaléka egyelőre bizonytalan, míg 41 százalék nem tervez nyaralást.
A nyaralási kedv továbbra is elsősorban a fiatalabb korosztályokat és a nagyvárosokban élőket jellemzi. A kisebb településeken, különösen a falvakban élők körében lényegesen alacsonyabb azok aránya, akik megengedhetnek maguknak egy nyári utazást.
Egyre többen választják Magyarországot
A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy nőtt a kizárólag belföldi nyaralást tervezők aránya. Idén a magyarok 20 százaléka kizárólag hazai úti célban gondolkodik, szemben a tavalyi 16 százalékkal.
Ezzel párhuzamosan visszaesett azok aránya, akik külföldi nyaralást terveznek.
Míg 2025-ben a lakosság 29 százaléka készült külföldi útra, addig 2026-ban már csak 22 százalékuk. A belföldi és külföldi utat egyaránt tervezők aránya 20 százalékról 13 százalékra csökkent.
Olaszország és Horvátország maradt a két legnépszerűbb célország
A külföldi úti célok rangsora az elmúlt évhez képest csak kisebb mértékben változott. A legtöbb magyar továbbra is a mediterrán és tengerparti országokat részesíti előnyben.
A külföldi nyaralást tervezők körében Olaszország és Horvátország vezeti a listát:
mindkét országot a kiutazók mintegy negyede jelölte meg tervezett célállomásként. A következő legnépszerűbb úti célok Spanyolország, Ausztria és Görögország, de továbbra is sokan választanák Törökországot, Szlovéniát vagy Franciaországot is.
A távolabbi desztinációk iránt változatlanul mérsékelt az érdeklődés: Afrikát, Ázsiát, Észak- vagy Dél-Amerikát a külföldre készülők mindössze néhány százaléka nevezte meg nyári célpontként.
„A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a nyaralásról a magyarok többsége továbbra sem szeretne lemondani, ugyanakkor egyre tudatosabban választanak úti célt. A külföldi utak arányának csökkenése és a belföldi utazások erősödése utalhat arra is, hogy
az árérzékenység továbbra is meghatározó tényező a háztartások döntéseiben.
– mondta Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.
„A trend kedvező lehet a hazai turisztikai szolgáltatók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek és belföldi programszolgáltatók számára, hiszen a magyar családok egy része várhatóan itthon költi el azt az összeget, amely korábban külföldi utazásra ment volna. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a hazai turisztikai szereplők mennyire tudják kihasználni ezt a keresletet minőségi szolgáltatásokkal és versenyképes árakkal.” -véli a szakértő.
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