Kis emelkedéssel kezdi a hetet a magyar tőzsde

Miközben az európai tőzsdéken eséssel indult a nap, a magyar tőzsde relatív erőt mutat, kis pluszban kezd a BUX.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 133 975 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 2,7 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama 0,3 százalékot esett, a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van, míg a Richter árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a BIF és a Zwack teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a CIG Pannónia indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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