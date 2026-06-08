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Megjött a hatalmas bejelentés: tőzsdére megy az OpenAI
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Megjött a hatalmas bejelentés: tőzsdére megy az OpenAI

Portfolio
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Hétfőn bizalmasan benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban az OpenAI. A ChatGPT fejlesztője ezzel a rivális Anthropic nyomdokaiba lép, miközben a befektetők egyre aktívabban keresik a mesterségesintelligencia-piac fellendüléséből adódó lehetőségeket.

A vállalat az úgynevezett bizalmas IPO-kérelem benyújtása mellett döntött, ami azt jelenti, hogy a tőzsdei bevezetés részletei egyelőre titokban maradnak, és a kibocsátási tájékoztató is csak közvetlenül a tranzakció előtt válik nyilvánossá a befektetők számára. Ez a megoldás lehetővé teszi a cégnek, hogy

rugalmasan, a piaci körülményekhez igazítva határozza meg a tőzsdei lépés időzítését, és szükség esetén módosítsa a feltételeket.

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Az OpenAI tőzsdei ambíciói nem számítanak váratlannak, hiszen a vállalat az elmúlt időszakban gyors ütemben vonzotta a magántőkét, a piaci értékelése pedig az egymást követő finanszírozási körökben meredeken emelkedett - emlékeztet a Reuters hírügynökség. A mostani lépés ugyanakkor azt is jelzi, hogy a mesterségesintelligencia-szektor legnagyobb szereplői már nemcsak kockázati tőkéből, hanem a nyilvános tőkepiacokról is finanszíroznák a további növekedésüket.

A Sam Altman vezérigazgató (címlapképünkön) vezette OpenAI ezzel csatlakozik legfőbb vetélytársához, a szintén tőzsdére készülő Anthropichoz. A két meghatározó iparági szereplő lépése jól mutatja a piac érettebbé válását, valamint azt, hogy a befektetői érdeklődés továbbra is rendkívül erős a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések iránt.

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Korábban a Financial Times írta meg májusban, hogy a több hónapja zajló előkészületekben a Morgan Stanley és a Goldman Sachs befektetési bankárai, valamint a Cooley ügyvédi iroda nyújt segítséget. A tervek szerint az elsődleges részvénykibocsátást legalább ezermilliárd dolláros cégértékelés mellett hajtanák végre.

Címlapkép: Sam Altman, az amerikai OpenAI vállalat vezérigazgatója beszél az AI Impact Summit elnevezésű, mesterséges intelligenciával foglalkozó konferencián Újdelhiben 2026. február 19-én Forrása: MTI/EPA/Radzsat Gupta

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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