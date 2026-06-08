Összeállhat a Google és az Intel, masszív üzletről suttognak

A Google több mint hárommillió tenzor-feldolgozó egység (TPU) legyártására adott megrendelést az Intelnek 2028-as határidővel – jelentette a The Information az egyeztetéseket közvetlenül ismerő forrásokra hivatkozva.

A megrendelés komoly segítséget jelenthet az Intel bérgyártási üzletágának, miközben a vállalat igyekszik visszaszerezni korábbi piacvezető pozícióját a tajvani TSMC-vel szemben. A mesterséges intelligencia iránti robbanásszerűen növekvő kereslet ugyanakkor a TSMC-nél is kapacitáshiányt okozott, ami arra késztetett több nagy AI-chiptervező vállalatot, hogy az Intel felé forduljon.

A lap értesülései szerint az Nvidia is vizsgálja, hogy az Intel technológiája alkalmas-e egy olyan processzor gyártására, amely négy grafikus lapkát egyesít egyetlen egységben, jóllehet megrendelést egyelőre még nem adtak le. Az Intel nem kívánta kommentálni a híreket, míg az Alphabet és az Nvidia nem reagált azonnal a megkeresésekre.

A hírek hatására az Intel részvényárfolyama több mint 9 százalékkal emelkedett a nyitás után, tovább növelve az idén elért, mintegy 169 százalékos értéknövekedést.

A vállalat azóta mutatja a kilábalás jeleit, amióta Lip-Bu Tan vette át az irányítást, hiszen az új vezérigazgató vezetése alatt az Intel többmilliárd dolláros támogatást és befektetést kapott a Trump-adminisztrációtól, az Nvidiától és a SoftBanktól is.

A társaság gyártási kapacitásai iránt más piaci szereplők is élénk érdeklődést mutatnak. Elon Musk már tavaly áprilisban bejelentette, hogy a Tesla az Intel következő generációs, 14A gyártási technológiáját tervezi alkalmazni az austini Terafab projektjében, a Wall Street Journal pedig nemrég arról számolt be, hogy az Intel előzetes megállapodást kötött az Apple-lel bizonyos chipek bérgyártásáról.

A Google eközben a saját fejlesztésű AI-chipjeit az Nvidia piacvezető grafikus processzorainak közvetlen alternatívájaként pozicionálja, és a TPU-k értékesítése már most is a vállalat felhőalapú szolgáltatásokból származó bevételeinek egyik legfontosabb növekedési motorjává vált.

Forrás: Reuters

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