Robbanások a Közel-Keleten, azonnal kilőttek az olajárak

A közel-keleti feszültség ismételt kiéleződése hétfőn jelentős drágulást hozott a kőolajpiacon. A Brent nagyot ugrott, miután Izrael újabb csapásokat mért Libanonra, miközben Iránból is robbanásokat jelentettek.

A helyi média beszámolói szerint Teheránban, Iszfahánban és Tebrizben is robbanások zajai hallatszottak hétfő hajnalban, ami tovább rontotta a konfliktus gyors lezárásának, valamint a Hormuzi-szoroson keresztüli kőolajszállítások újraindulásának esélyeit.

A Brent 4,8 százalékot, a WTI pedig 4,6 százalékot ralizott, ezzel teljesen ledolgozva a pénteki veszteségeket, amelyeket még az iráni–amerikai feszültség enyhülésével kapcsolatos remények váltottak ki.

Megtorlásként Irán vasárnap rakétatámadást indított izraeli célpontok ellen, Donald Trump ugyanakkor továbbra is azt hangoztatta, hogy a háborút lezáró egyezség karnyújtásnyira van. Trump állítólag arra szólította fel Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy tartózkodjon a további katonai akcióktól. Az amerikai elnök a Financial Timesnak nyilatkozva kijelentette, hogy a támadásoknak nem lesz hatása a megállapodásra, mivel a döntéseket teljes egészében ő hozza, nem pedig az izraeli kormányfő.

Teherán a Washingtonnal kötendő békemegállapodás előfeltételeként szabta meg a libanoni tűzszünetet.

Izrael még márciusban indított hadműveletet Libanon ellen, miután az Irán által támogatott Hezbollah rakétákkal és drónokkal támadta az ország területét. Libanon és Izrael június 3-án, washingtoni egyeztetéseket követően állapodott meg a tűzszünetről, bár egy korábbi, áprilisi fegyverszüneti egyezség kérészéletűnek bizonyult.

A szélesebb körű konfliktusban április eleje óta patthelyzet alakult ki, ugyanis miközben az Egyesült Államok és Izrael felfüggesztette az Irán elleni közvetlen katonai akciókat, Teherán nagyrészt blokád alatt tartja a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, amelyen a globális kőolajtermelés egyötöde halad át. Washington válaszul saját tengeri blokádot vezetett be az iráni kikötőkkel szemben, a feszültségek következtében pedig a kőolaj ára március óta több mint 50 százalékkal emelkedett.

Bár az OPEC+ vasárnap sorozatban már a negyedik hónapban határozott a kitermelés növeléséről, az elemzők szerint ennek gyakorlati hatása elenyésző. A tagállamok többsége ugyanis a Hormuzi-szoros lezárása miatt, míg Oroszország az energetikai infrastruktúráját ért támadások okozta kapacitáscsökkenés következtében képtelen teljesíteni a kitűzött kvótákat. Jorge León, a Rystad Energy geopolitikai elemzésekért felelős vezetője kiemelte, hogy a jelenlegi piaci környezetben egy ilyen döntés fizikai hatása gyakorlatilag a nullával egyenlő.

Forrás: Reuters

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