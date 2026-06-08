Szenved a világ legnagyobb autópiaca, nyolcadik hónapja esnek az eladások

Kínában májusban is tovább csökkentek a személyautó-eladások, ami már a nyolcadik egymást követő hónapja tartó visszaesést jelenti. Ez egyre nagyobb nyomást gyakorol a külföldi gyártókra – élükön a Volkswagennel –, amelyek helyben fejlesztett elektromos modellekkel igyekeznek újjáéleszteni kínai üzletágukat.

A Kínai Személyautó-szövetség (CPCA) hétfőn közzétett adatai alapján májusban 1,53 millió személygépkocsit értékesítettek az országban,

ami 22,3 százalékos éves szintű visszaesést jelent.

Az év első öt hónapjában összesen 7,18 millió jármű talált gazdára, ez pedig csaknem 20 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának volumenétől.

Az elhúzódó visszaesés rávilágít a kínai gazdaság hivatalos növekedési adatai és a tényleges fogyasztói kereslet közötti szakadékra. Bár Peking idén 4,5 és 5 százalék közötti GDP-bővülést céloz meg, elemzők szerint az autópiacot a gyengülő fogyasztói bizalom, a csökkentett állami támogatások, valamint a hosszan tartó, gyors növekedést követő piaci telítettség egyaránt fékezi.

Az összesített értékesítés 62,2 százalékát kitevő elektromos és plug-in hibrid járművek eladásai szintén 7,5 százalékkal estek vissza májusban az előző év azonos időszakához képest, ezzel már az ötödik egymást követő hónapban mértek csökkenést.

Eugene Hsziao, a Macquarie Capital kínai részvénypiaci stratégiájának vezetője rámutatott, hogy az évi 23–25 millió darabos értékesítéssel a kínai autópiac már most is a világ legnagyobbja, ahol egy feltörekvő gazdasághoz képest kiemelkedően magas a gépjármű-tulajdonlás aránya. A szakértő várakozása szerint a következő öt-tíz évben a teljes piac már csak egyszámjegyű ütemben bővülhet, bár a vezető elektromosautó-gyártók az alternatív meghajtású modellek részarányának növekedésével továbbra is felülteljesíthetik az átlagot.

Li Pin, a NIO vezérigazgatója a múlt hónapban egyenesen úgy fogalmazott, hogy a kínai autóipar valószínűleg már túl van az "aranykorán", mivel a belföldi kereslet stagnál, még ha a kivitel továbbra is erős is marad. Miközben a NIO a hazai piacra összpontosít, a versenytársai egyre inkább az exportra helyezik a hangsúlyt, így májusban az elektromos és plug-in hibrid modellek külföldi értékesítése 112,6 százalékkal ugrott meg éves összevetésben, miközben a teljes személyautó-export 74,7 százalékkal bővült.

Forrás: Reuters

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