Szétverik a tőzsde sztárpapírjait, eladási hullám söpör végig a piacon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 4,8 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,07 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,64 százalékos mínuszban van.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,35 százalékot eshet, a CAC 1,3 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,55 százalékkal kerülhet lejjebb.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,34 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,04 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Az MNB ma reggel publikálja szokásos havi értékpapírpiaci statisztikáját, emellett a Pénzügyminisztérium májusi államháztartási beszámolóját figyelheti a piac kiemelten. A költségvetés kapcsán a legnagyobb kérdés még mindig az, mennyire rossz valójában a helyzet. Az eddigi havi adatok és a szóbeli beszámolók szerint a kormány siralmas helyzetben vette át a kasszát, az eredtileg tervezett 5%-nál lényegesen magasabb lehet a GDP-arányos deficit idén. A befektetők azonban már egyre inkább az új kormány konkrét terveire kíváncsiak, hogyan szednék rendbe a költségvetést. Magyar szempontból lényeges lehet a hét első napján a német ipari rendelésállomány alakulása is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,2 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,7 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 50 866,78 -1,3% -0,3% 3,2% 5,8% 20,2% 46,4% S&P 500 7 383,74 -2,6% -2,6% 1,7% 7,9% 24,3% 74,6% Nasdaq 28 957,6 -4,8% -4,5% 3,4% 14,7% 34,4% 110,3% Ázsiai részvényindexek Nikkei 66 588,13 -1,3% 0,4% 11,9% 32,3% 77,3% 130,1% Hang Seng 24 961,95 -1,2% -0,9% -3,6% -2,6% 4,4% -13,7% CSI 300 4 816,92 -1,8% -1,5% 0,2% 4,0% 24,2% -8,8% Európai részvényindexek DAX 24 759,05 -0,7% -1,4% 1,5% 1,1% 1,8% 57,8% CAC 8 218,24 -0,3% 0,4% 1,9% 0,8% 5,5% 26,1% FTSE 10 368,05 0,1% -0,4% 1,5% 4,4% 17,7% 46,7% FTSE MIB 49 893,05 -0,6% -0,3% 2,8% 11,0% 23,6% 95,1% IBEX 18 344,9 0,4% -0,1% 3,8% 6,0% 29,2% 101,9% Régiós részvényindexek BUX 133 670,91 0,1% -0,7% -1,7% 20,4% 38,4% 176,9% ATX 6 084,17 -0,5% -1,1% 4,9% 14,2% 37,8% 72,7% PX 2 527,23 -0,4% -0,8% 2,8% -5,9% 17,2% 114,4% Magyar blue chipek OTP 40 770 0,2% -1,9% -4,2% 16,2% 50,6% 150,3% Mol 3 908 -0,2% 1,4% -9,4% 32,9% 37,1% 61,5% Richter 11 920 0,3% -7,2% -7,2% 20,8% 18,1% 44,7% Magyar Telekom 2 634 -1,1% 0,2% 6,3% 47,0% 49,0% 548,8% Nyersanyagok WTI 94,32 -2,6% 3,5% -10,7% 64,7% 47,2% 35,5% Brent 93,2 -2,1% 1,3% -15,1% 53,2% 42,5% 29,4% Arany 4 353,6 -2,6% -5,2% -5,0% 0,7% 29,3% 129,8% Devizák EURHUF 355,7450 0,6% 0,5% -1,7% -7,3% -11,8% 2,9% USDHUF 307,7645 1,2% 1,4% -0,4% -5,9% -12,6% 8,3% GBPHUF 411,6001 0,5% 0,8% -1,7% -6,6% -13,8% 2,3% EURUSD 1,1559 -0,6% -0,9% -1,3% -1,6% 0,9% -5,0% USDJPY 159,9900 0,0% 0,5% 1,5% 2,1% 11,5% 46,1% GBPUSD 1,3387 -0,4% -0,7% -1,3% -0,5% -1,5% -5,5% Kriptovaluták Bitcoin 61 042,14 -4,3% -16,8% -24,6% -31,2% -39,9% 65,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,54 1,6% 2,4% 2,7% 9,1% 3,5% 191,2% 10 éves német állampapírhozam 3,04 0,5% 4,6% 0,0% 6,1% 17,3% -1 553,1% 10 éves magyar állampapírhozam 5,52 -0,9% 0,5% -9,4% -19,7% -22,3% 85,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

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