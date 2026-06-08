  • Megjelenítés
Szétverik a tőzsde sztárpapírjait, eladási hullám söpör végig a piacon
Üzlet

Szétverik a tőzsde sztárpapírjait, eladási hullám söpör végig a piacon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elmúlt időszakban eladási hullám söpört végig a technológiai szektorban, a befektetők profitot realizálnak a nagyot ralizó papírokon, a Nasdaq múlt pénteken közel 5 százalékos mínuszban zárt. A hangulatra az is nyomást helyez, hogy Iránban továbbra sem látszik érdemi előrelépés a béketárgyalásokban, ráadásul hétvégén Irán Izraelt lőtte, amely válaszcsapásokat hajtott végre. A negatív hangulat ma reggel az ázsiai piacokon is kitartott, itt is főleg a tech részvények gyengélkedtek, a memóriachipgyártóknak otthont adó dél-koreai tőzsde egy ponton 8 százalékos mínuszban is volt, mielőtt korrigált volna, és a határidős indexek állása alapján Európában is esés jöhet.
Megosztás

Az Nvidia több éves megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb chipgyártójával

Dél-koreai körútja során kötött stratégiai megállapodásokat az Nvidia a helyi technológiai óriásokkal, köztük az SK Hynixszel, a Naverrel, az SK Telecommal és az LG Grouppal. A partnerségek elsődleges célja a mesterséges intelligenciához szükséges memóriachipek ellátásának biztosítása és az új ügyfelek szerzése.

Tovább a cikkhez
Az Nvidia több éves megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb chipgyártójával
Megosztás

Európában is esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 4,8 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,07 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,64 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,35 százalékot eshet, a CAC 1,3 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,55 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,34 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,04 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Az MNB ma reggel publikálja szokásos havi értékpapírpiaci statisztikáját, emellett a Pénzügyminisztérium májusi államháztartási beszámolóját figyelheti a piac kiemelten. A költségvetés kapcsán a legnagyobb kérdés még mindig az, mennyire rossz valójában a helyzet. Az eddigi havi adatok és a szóbeli beszámolók szerint a kormány siralmas helyzetben vette át a kasszát, az eredtileg tervezett 5%-nál lényegesen magasabb lehet a GDP-arányos deficit idén. A befektetők azonban már egyre inkább az új kormány konkrét terveire kíváncsiak, hogyan szednék rendbe a költségvetést. Magyar szempontból lényeges lehet a hét első napján a német ipari rendelésállomány alakulása is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 866,78 -1,3% -0,3% 3,2% 5,8% 20,2% 46,4%
S&P 500 7 383,74 -2,6% -2,6% 1,7% 7,9% 24,3% 74,6%
Nasdaq 28 957,6 -4,8% -4,5% 3,4% 14,7% 34,4% 110,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 588,13 -1,3% 0,4% 11,9% 32,3% 77,3% 130,1%
Hang Seng 24 961,95 -1,2% -0,9% -3,6% -2,6% 4,4% -13,7%
CSI 300 4 816,92 -1,8% -1,5% 0,2% 4,0% 24,2% -8,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 759,05 -0,7% -1,4% 1,5% 1,1% 1,8% 57,8%
CAC 8 218,24 -0,3% 0,4% 1,9% 0,8% 5,5% 26,1%
FTSE 10 368,05 0,1% -0,4% 1,5% 4,4% 17,7% 46,7%
FTSE MIB 49 893,05 -0,6% -0,3% 2,8% 11,0% 23,6% 95,1%
IBEX 18 344,9 0,4% -0,1% 3,8% 6,0% 29,2% 101,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 670,91 0,1% -0,7% -1,7% 20,4% 38,4% 176,9%
ATX 6 084,17 -0,5% -1,1% 4,9% 14,2% 37,8% 72,7%
PX 2 527,23 -0,4% -0,8% 2,8% -5,9% 17,2% 114,4%
Magyar blue chipek              
OTP 40 770 0,2% -1,9% -4,2% 16,2% 50,6% 150,3%
Mol 3 908 -0,2% 1,4% -9,4% 32,9% 37,1% 61,5%
Richter 11 920 0,3% -7,2% -7,2% 20,8% 18,1% 44,7%
Magyar Telekom 2 634 -1,1% 0,2% 6,3% 47,0% 49,0% 548,8%
Nyersanyagok              
WTI 94,32 -2,6% 3,5% -10,7% 64,7% 47,2% 35,5%
Brent 93,2 -2,1% 1,3% -15,1% 53,2% 42,5% 29,4%
Arany 4 353,6 -2,6% -5,2% -5,0% 0,7% 29,3% 129,8%
Devizák              
EURHUF 355,7450 0,6% 0,5% -1,7% -7,3% -11,8% 2,9%
USDHUF 307,7645 1,2% 1,4% -0,4% -5,9% -12,6% 8,3%
GBPHUF 411,6001 0,5% 0,8% -1,7% -6,6% -13,8% 2,3%
EURUSD 1,1559 -0,6% -0,9% -1,3% -1,6% 0,9% -5,0%
USDJPY 159,9900 0,0% 0,5% 1,5% 2,1% 11,5% 46,1%
GBPUSD 1,3387 -0,4% -0,7% -1,3% -0,5% -1,5% -5,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 61 042,14 -4,3% -16,8% -24,6% -31,2% -39,9% 65,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,54 1,6% 2,4% 2,7% 9,1% 3,5% 191,2%
10 éves német állampapírhozam 3,04 0,5% 4,6% 0,0% 6,1% 17,3% -1 553,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,52 -0,9% 0,5% -9,4% -19,7% -22,3% 85,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Kilőtt az olajár az iráni hírekre

330 alatt kezd a forint – Segíthet még a Brexit-káosz megoldása?

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új korszak kezdődhet a fogyókúrában: bemutatták a szert, ami célzottan pusztítja a hasi zsírt
Pattanásig feszült a helyzet: Irán ballisztikus rakétákkal szórta meg Izraelt
Több száz repülőgépet kellett leállítani egy gyártási hiba miatt, betelt a pohár a légitársaságoknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility