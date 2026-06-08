Tőzsdei szárnyalást jósol az amerikai óriásbank az új szuperciklus miatt

A Citigroup is csatlakozott azon Wall Street-i brókercégek táborához, amelyek 8000 pont fölé emelték az S&P 500 indexre vonatkozó, 2026 év végi célkitűzésüket. A bank 7700-ról 8100 pontra módosította az előrejelzését, ami az index legutóbbi záróértékéhez képest megközelítőleg 10 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A széles körben követett amerikai részvényindex az idei évben eddig közel 8 százalékkal erősödött, bár pénteken a vártnál kedvezőbb munkaerőpiaci adatok közzétételét követően érezhetően visszaesett. A Citigroup a június 5-én megjelent elemzésében

a vállalati profitok ellenállóképességével, valamint a mesterséges intelligencia által generált növekedéssel indokolta a korábbinál optimistább célérték meghatározását.

A brókercég egyúttal az S&P 500 index egy részvényre jutó nyereségére (EPS) vonatkozó várakozását is megemelte. A korábban, 2025 decemberére jelzett 320 dollár helyett immár 350 dolláros EPS-sel számolnak 2026-ra, míg 2027-re előzetesen 400 dolláros célértéket határoztak meg.

A Citi ezzel azon Wall Street-i elemzőházak táborát erősíti, amelyek várakozásai szerint a mesterséges intelligencia nyújtotta lendület és a robusztus vállalati profitok rövid távon képesek lesznek ellensúlyozni az inflációs nyomást, valamint a közel-keleti konfliktusokból adódó ellátási kockázatokat. A bank szakértői úgy vélik, hogy jelenleg nem egy hagyományos gazdasági ciklusról, hanem sokkal inkább egy egyszeri beruházási szuperciklusról van szó, amely fokozza a nyereségnövekedéssel kapcsolatos piaci elvárásokat.

A Citi stratégái ugyanakkor óvatosságra is intenek, mivel a mesterséges intelligencia által vezérelt növekedés 2027 utáni fenntarthatósága továbbra is kulcsfontosságú kérdés marad. Bár az AI-hoz kapcsolódó ökoszisztéma várhatóan túlterjed majd a technológiai szektoron, a fókusz idővel arra helyeződik át, hogy az amerikai vállalatok képesek-e érdemben kiaknázni a technológia által ígért termelékenység-javulást. A bank elemzői arra is figyelmeztettek, hogy a beruházási kiadások 2027 utáni lassulása vagy esetleges visszaesése a részvénypiacokra is kedvezőtlen hatást gyakorolhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ