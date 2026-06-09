A technológiai cégek lehúzták a tőzsdéket, vegyes zárás volt New Yorkban

Vegyesen zártak kedden az amerikai tőzsdeindexek, miután a technológiai részvények eladási hulláma napközben erősen lehúzta a piacot, de a délutáni órákban enyhült a nyomás. A Dow Jones 0,17 százalékos emelkedéssel 50 871 ponton fejezte be a napot.

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Az S&P 500 0,26 százalékkal 7386 pontra csökkent, a Nasdaq pedig 0,97 százalékos mínuszban, 25 679 ponton zárt.

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A felszín alatt ugyanakkor a piac szélesebb része stabilabb képet mutatott: az S&P 500 tizenegy szektorából kilenc emelkedni tudott, csak az energia- és az információtechnológiai szektor maradt nyomás alatt.

A technológiai cégek papírjainál látott eladási hullám is egyszerre tükrözi az AI- és chipgyártók részvényei esetében a piaci félelmeket, valamint azt, hogy a hétfői nagymenetelés után sok befektető profitot realizált.