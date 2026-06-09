A technológiai cégek lehúzták a tőzsdéket, vegyes zárás volt New Yorkban

Szebb lett a vége, de vegyes a kép
Vegyesen zártak kedden az amerikai tőzsdeindexek, miután a technológiai részvények eladási hulláma napközben erősen lehúzta a piacot, de a délutáni órákban enyhült a nyomás. A Dow Jones 0,17 százalékos emelkedéssel 50 871 ponton fejezte be a napot.
Az S&P 500 0,26 százalékkal 7386 pontra csökkent, a Nasdaq pedig 0,97 százalékos mínuszban, 25 679 ponton zárt.
A felszín alatt ugyanakkor a piac szélesebb része stabilabb képet mutatott: az S&P 500 tizenegy szektorából kilenc emelkedni tudott, csak az energia- és az információtechnológiai szektor maradt nyomás alatt.
A technológiai cégek papírjainál látott eladási hullám is egyszerre tükrözi az AI- és chipgyártók részvényei esetében a piaci félelmeket, valamint azt, hogy a hétfői nagymenetelés után sok befektető profitot realizált.
Közel kéthavi mélyponton az olajárak
Az olaj ára kedden mintegy 3 százalékkal, hét hete nem látott mélypontra esett, miután Irán és Izrael Donald Trump amerikai elnök felhívását követően jelezte, hogy leállítja az egymás elleni támadásokat, ami enyhítette a közel-keleti ellátási kockázatokkal kapcsolatos félelmeket.
A Brent hordónkénti ára 2,80 dollárral, 3 százalékkal 91,45 dollárra, az amerikai WTI pedig 3,10 dollárral, 3,4 százalékkal 88,20 dollárra esett; előbbi április 17., utóbbi május 29. óta nem volt ilyen alacsonyan.
Az árak ugyanakkor magasabban vannak, mint a napi mélypontjaik, miután Trump azt mondta, hogy Irán lelőtt egy amerikai helikoptert a Hormuzi-szorosnál, és válaszlépést helyezett kilátásba újra emelkedni kezdtek.
A Reuters arról is ír, hogy a Brent technikai szempontból is fontos szint alá került, január óta először zárt a 100 napos mozgóátlaga alatt.
Kapaszkodnak az indexek
A tőzsdéket továbbra is főleg a nagy technológiai részvények gyengülése húzza le, de a veszteségek mérséklődtek a korábbi mélypontokhoz képest. Az S&P 500 jelenleg 0,7 százalékos mínuszban áll, a Nasdaq Composite 1,4 százalékkal esik, a Dow Jones pedig a hétfői záróértéke körül mozog még. A kereskedésből még több mint egy óra hátravan, így a napi zárásig még érdemben változhat az összkép.
A befektetők elsősorban a hétfőn kilövő technológiai papírokon realizálják a profitot, ami lefelé húzza a nagy indexeket. Eközben óvatosabbá váltak a közel-keleti konfliktus bizonytalanság miatt és a szerdai amerikai inflációs adat előtt. A piacok attól tartanak, hogy egy vártnál magasabb adat ismét előtérbe helyezheti a Fed szigorúbb kamatpolitikáját, ami különösen a növekedési és technológiai részvényekre jelentene nyomást.
Egyre sötétebb a helyzet
Esnek kedden az amerikai tőzsdék, miközben az olajár visszahúzódása sem tudja ellensúlyozni a chiprészvények gyengülését.
Az S&P 500 jelenleg 1,7 százalékos mínuszban áll, a Nasdaq már 3 százalékos mínuszban áll, a Dow Jones pedig 354 pontos, 0,7 százalékos veszteséget mutat.
A piacot a vártnál jobb használtlakás-értékesítési adatok sem tudják megtámogatni, bár az ingatlanszektoron belül több kibocsátó is pluszban áll, a keddi kereskedés összképét egyelőre a technológiai és chiprészvények esése határozza meg.
Itt a chip-para
Estére az amerikai részvénypiacok esni kezdtek, mert bár korábban lendületet vettek, hogy mérséklődött az olajár, de kifulladt a chiprészvények lendülete, ami lehúzta az indexeket. Az S&P 500 1 százalékkal, a Nasdaq 1,9 százalékkal esett, míg a Dow Jones korábbi nyereségét teljesen elveszítve 297 pontos, 0,6 százalékos mínuszba fordult.
A félvezetőszektor különösen gyengén teljesített: az iShares Semiconductor ETF közel 4 százalékot esett a hétfői 6 százalékos visszapattanás után.
A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy az AI-hoz kapcsolódó chiprészvény-rali túl gyorsan és túl magas szintre ugrott.
A Micron több mint 1 százalékot veszített értékéből, miután hétfőn még 10 százalékot emelkedett, a Broadcom pedig 1,8 százalékkal került lejjebb.
Nagyot ralizott a Magyar Telekom, de eséssel zárt a magyar tőzsde
Bár az európai tőzsdéken enyhe emelkedést lehetett látni, a magyar piac relatíve alulteljesítő volt. A Magyar Telekom ugyan nagyot ralizott, de a Richter és a Mol lefelé húzta a BUX-ot.
Pluszban az amerikai tőzsdék
Emelkedéssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,6 százalékkal került feljebb. A chiprészvények folytatják a visszapattanást, miközben az olajárak csökkennek az iráni békeremények erősödésével.
Bemondta a JP Morgan, kell-e aggódni a tőzsdei esés miatt
A JP Morgan Asset Management elemzése alapján az amerikai részvénypiac további emelkedési potenciállal bír, mivel a vállalati profitok növekedése továbbra is szilárd alapot biztosít a befektetői bizalomnak, még a túlárazottsággal kapcsolatos aggodalmak ellenére is - írta a Bloomberg.
Trump szerint közel a megállapodás, esik az olajár
Csökkent az olaj ára kedden, miután Irán és Izrael bejelentette, hogy Donald Trump elnök felhívására felfüggesztik az egymás elleni támadásokat, bár mindkét fél jelezte, hogy készek az ellenségeskedés folytatására. Trump emellett arról is beszélt, hogy napokon belül megszülethet a megállapodás Iránnal - bár hasonló kijelentéseket már korábban is tett, mégsem született eddig egyezség.
Merész jóslat a BYD-től: hamarosan teljesen letarolhatják az elektromos autók a világ legnagyobb autópiacát
A BYD alelnöke szerint a kínai elektromosautó-piac továbbra is dinamikusan bővül, és hamarosan elérheti a 80 százalékos piaci részesedést. Eközben a vállalat a belföldi kereslet felét sem képes kielégíteni, így a növekedés érdekében egyre inkább a külföldi piacokra támaszkodik - írta meg a Cnbc.
Pluszban a tőzsdék
Emelkednek a tőzsdék a délutáni kereskedésben, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,9 százalékot erősödött, miközben a FTSE 100 lemaradó, a brit index 0,1 százalékos mínuszban van.
A magyar tőzsde eközben kis emelkedés mutat, a BUX 0,1 százalékkal került feljebb, élen a Magyar Telekommal, melynek árfolyama 1,7 százalékos pluszban van van.
Üzletrészt értékesített a DH Group
A DH Group sikeresen lezárta a Pusztakúti 12. Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítését, amellyel a cégcsoport mintegy 210 millió forintos nyereséget realizált.
Megszólalt a Mol a súlyos üzemi baleset után: így áll most a helyreállítás
A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak - közölte a Mol. Az Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítése befejeződött, így a biztonságos helyreállítási munkálatok és az eset hatósági vizsgálata jelenleg párhuzamosan zajlik.
Visszafelé sült el a fegyver: soha nem látott aranycsempészet vette kezdetét
India májusban a korábbi szint több mint kétszeresére, 15 százalékra emelte az aranybehozatali vámot a kereslet visszafogása, a kereskedelmi hiány csökkentése és a rúpia védelme érdekében. Az intézkedés azonban az aranycsempészet drasztikus fellendülését vonta maga után, amely az iparági szereplők várakozásai szerint idén akár a 100 tonnát is meghaladhatja, írja a Reuters.
Rettegett amerikai feketelistára kerültek fel a kínai óriáscégek
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma frissítette a kínai katonai vállalatokról vezetett listáját, amelyre többek között az Alibaba, a Baidu, a BYD és a NIO is felkerült. A lépés alig néhány héttel azután történt, hogy Donald Trump Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és a felek fenntartották a kereskedelmi háborúban kialakított törékeny tűzszünetet.
Egyre feljebb a BUX
A kezdeti bizonytalanságot követően megtalálták a hazai befektetők az irányt: felfelé. A BUX index már 0,8 százalékos pluszban van, a hazai blue chipek közül az OTP 1 és a Magyar Telekom 1,5 százalékos emelkedését lehet kiemelni.
Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport
Főként a nemzetközi piacokon elért növekedésnek köszönhetően újabb árbevételi rekordot döntött a Wallis Csoport, olvasható a társaság közleményében. A magyar tulajdonú befektetési csoport portfólióvállalatainak összesített árbevétele közel 30 százalékkal 912 milliárd forintra emelkedett 2025-ben. A 18 európai országban jelen lévő társaság bevételének már több mint 60 százaléka külföldről származik. A csoportszintű EBITDA-eredmény közel 97 milliárd forintot ért el.
Tovább vette saját részvényeit a Magyar Telekom
A Magyar Telekom június 8-án 112 400 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként átlagosan 2641,57 forintos áron. A tranzakciót az Erste Befektetési Zrt. közreműködésével hajtották végre. A vásárlás után a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 20 245 782 darabra emelkedett.
Brutális olajárugrás jöhet a közgazdász szerint
A Rystad Energy vezető közgazdásza szerint az olaj ára a következő hónapokban akár 150 dollárra is emelkedhet hordónként, ha folytatódnak a közel-keleti harcok és nem bővül a kínálat. A szűkösséget a Hormuzi-szoroson átáramló olajmennyiség jelentős növelése oldhatná meg, ám ettől egyelőre messze van a piac. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy hosszabb távon, 2027-re akár hatalmas túlkínálat is kialakulhat az OPEC termeléskorlátozásainak leépítése és az Egyesült Arab Emírségek kartellből való kilépése nyomán.
Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity
A Perplexity vezérigazgatója, Aravind Srinivas a CNBC-nek adott interjújában megerősítette, hogy a mesterséges intelligenciával működő keresőmotor-fejlesztő vállalat 2028-ban tervezi a tőzsdére lépést, függetlenül attól, hogyan fogadja majd a piac az Anthropic és az OpenAI nyilvános részvénykibocsátását - jelentette a Cnbc.
Iránykeresés Európában
Nem igazán látni határozott elmozdulásokat az európai piacokon a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az olasz piac ezzel szemben 0,7 százalékos pluszban van, a spanyol tőzsde pedig 0,3 százalékot emelkedett.
Óvatos emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Felemás mozgásokkal indult a kereskedés az európai piacokon, ezzel összhangban a magyar tőzsdén sincs egyelőre határozott irány, kis pluszban kezdte a napot a BUX.
Itt a jelzés: a profik szerint jóval többet érnek ezek a részvények
A tőzsdei pánik közepette látványosan fordult a hangulat: a korábbi sztárrészvényeket ütik, a félelemindex megugrott, a befektetők pedig menedéket keresnek. Ilyen környezetben különösen felértékelődhetnek azok az osztalékrészvények, amelyek stabil pénzáramot, vonzó hozamot és érdemi árfolyam-emelkedési potenciált kínálnak. Megnéztünk három olyan papírt, amelyeknél nemcsak a hozam tűnik ígéretesnek, hanem az elemzői várakozások is egyre kedvezőbbek.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot emelkedett. A fontosabb tech részvények közül az Nvidia 1,3, a Tesla pedig 4,8 százalékot emelkedett, az Apple, a Meta, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet viszont mind esett, vagyis igazán erős hangulatjavulásról egyelőre nem beszélhetünk.
-
Ázsiában a japán Nikkei 225 több mint 2 százalékos emelkedésben volt, míg a dél-koreai Kospi a hétfői esés után visszapattant, és 7 százalékot ugrott. A hongkongi Hang Seng index stagnált, a kínai szárazföldi CSI 300 pedig 0,94 százalékkal került feljebb. Ausztrália irányadó S&P/ASX 200 indexe eközben 0,13 százalékos mínuszban állt.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,15 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,28 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,62 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a magyar inflációs adatra figyelünk elsősorban, a szakértők szerint az áprilisi 2,1%-ról emelkedhetett a drágulási ütem, de várhatóan így is maradt a jegybanki célsáv alsó széle környékén kicsivel 2% felett. Kínában, Németországban és az USA-ban külkereskedelmi statisztikákat publikálnak, emellett a tengerentúlon érkeznek a szokásos munkaerőpiaci adatok is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 786,01
|-0,2%
|-0,6%
|2,4%
|5,7%
|18,8%
|46,8%
|S&P 500
|7 405,73
|0,3%
|-2,6%
|0,1%
|8,2%
|23,4%
|75,2%
|Nasdaq
|29 414,26
|1,6%
|-3,6%
|0,6%
|16,5%
|35,2%
|113,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 024,6
|-3,8%
|-4,3%
|2,1%
|27,2%
|69,6%
|121,1%
|Hang Seng
|24 657,06
|-1,2%
|-2,9%
|-6,6%
|-3,8%
|3,6%
|-14,3%
|CSI 300
|4 713,64
|-2,1%
|-2,7%
|-3,2%
|1,8%
|21,7%
|-9,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 616,22
|-0,6%
|-1,5%
|1,1%
|0,5%
|1,3%
|57,4%
|CAC
|8 199,29
|-0,2%
|0,6%
|1,1%
|0,6%
|5,1%
|25,2%
|FTSE
|10 373,2
|0,0%
|0,3%
|1,4%
|4,4%
|17,4%
|46,2%
|FTSE MIB
|50 208,13
|0,6%
|0,9%
|1,9%
|11,7%
|23,7%
|94,5%
|IBEX
|18 223,1
|-0,7%
|0,2%
|1,9%
|5,3%
|27,9%
|99,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 710,41
|0,0%
|-0,1%
|-0,6%
|20,4%
|38,5%
|175,4%
|ATX
|6 005,89
|-1,3%
|-1,1%
|2,1%
|12,8%
|35,0%
|68,9%
|PX
|2 524,11
|-0,1%
|0,2%
|-0,4%
|-6,0%
|16,3%
|114,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 370
|-1,0%
|-1,3%
|-4,3%
|15,0%
|49,7%
|138,1%
|Mol
|3 936
|0,7%
|0,5%
|-5,5%
|33,9%
|38,6%
|64,8%
|Richter
|12 140
|1,8%
|-3,3%
|-4,1%
|23,1%
|19,0%
|52,4%
|Magyar Telekom
|2 650
|0,6%
|-0,6%
|8,5%
|47,9%
|50,1%
|551,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|95
|0,7%
|-1,0%
|-3,9%
|65,9%
|45,5%
|35,6%
|Brent
|94,26
|1,1%
|-0,8%
|-7,0%
|54,9%
|41,7%
|30,3%
|Arany
|4 327,58
|-0,6%
|-3,1%
|-8,1%
|0,1%
|30,2%
|128,6%
|Devizák
|EURHUF
|355,8250
|0,0%
|-0,1%
|0,4%
|-7,3%
|-11,7%
|2,0%
|USDHUF
|308,2871
|0,2%
|0,6%
|2,4%
|-5,7%
|-12,9%
|7,7%
|GBPHUF
|411,6699
|0,0%
|0,1%
|0,4%
|-6,6%
|-14,1%
|1,5%
|EURUSD
|1,1542
|-0,1%
|-0,6%
|-2,0%
|-1,7%
|1,3%
|-5,3%
|USDJPY
|160,2700
|0,0%
|0,3%
|2,3%
|2,2%
|10,6%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3344
|-0,3%
|-0,7%
|-2,1%
|-0,8%
|-1,4%
|-5,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 061,78
|3,3%
|-11,6%
|-21,4%
|-28,9%
|-39,6%
|88,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,57
|0,5%
|2,4%
|4,6%
|9,6%
|1,5%
|199,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,06
|0,7%
|1,5%
|2,8%
|6,8%
|19,3%
|-1 465,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,6
|1,4%
|2,9%
|-5,9%
|-18,5%
|-21,1%
|89,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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