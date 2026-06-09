Beütött a chip-félelem, gyorsan bevöröslöttek a tőzsdék

Estére az amerikai részvénypiacok esni kezdtek, mert bár korábban lendületet vettek, hogy mérséklődött az olajár, de kifulladt a chiprészvények lendülete, ami lehúzta az indexeket. Az S&P 500 1 százalékkal, a Nasdaq 1,9 százalékkal esett, míg a Dow Jones korábbi nyereségét teljesen elveszítve 297 pontos, 0,6 százalékos mínuszba fordult.

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A félvezetőszektor különösen gyengén teljesített: az iShares Semiconductor ETF közel 4 százalékot esett a hétfői 6 százalékos visszapattanás után.

A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy az AI-hoz kapcsolódó chiprészvény-rali túl gyorsan és túl magas szintre ugrott.

A Micron több mint 1 százalékot veszített értékéből, miután hétfőn még 10 százalékot emelkedett, a Broadcom pedig 1,8 százalékkal került lejjebb.