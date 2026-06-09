Egyre nagyobb emelkedésben az OTP

Tegnap ezt a bizonytalanságot láthattuk a piacokon, és ma sincs meg az egyértelmű irány Európában. A magyar tőzsdén viszont jó a hangulat, az OTP és a Magyar Telekom vezetésével emelkedik a BUX index.
Rettegett amerikai feketelistára kerültek fel a kínai óriáscégek
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma frissítette a kínai katonai vállalatokról vezetett listáját, amelyre többek között az Alibaba, a Baidu, a BYD és a NIO is felkerült. A lépés alig néhány héttel azután történt, hogy Donald Trump Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és a felek fenntartották a kereskedelmi háborúban kialakított törékeny tűzszünetet.
Egyre feljebb a BUX
A kezdeti bizonytalanságot követően megtalálták a hazai befektetők az irányt: felfelé. A BUX index már 0,8 százalékos pluszban van, a hazai blue chipek közül az OTP 1 és a Magyar Telekom 1,5 százalékos emelkedését lehet kiemelni.
Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport
Főként a nemzetközi piacokon elért növekedésnek köszönhetően újabb árbevételi rekordot döntött a Wallis Csoport, olvasható a társaság közleményében. A magyar tulajdonú befektetési csoport portfólióvállalatainak összesített árbevétele közel 30 százalékkal 912 milliárd forintra emelkedett 2025-ben. A 18 európai országban jelen lévő társaság bevételének már több mint 60 százaléka külföldről származik. A csoportszintű EBITDA-eredmény közel 97 milliárd forintot ért el.
Tovább vette saját részvényeit a Magyar Telekom
A Magyar Telekom június 8-án 112 400 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként átlagosan 2641,57 forintos áron. A tranzakciót az Erste Befektetési Zrt. közreműködésével hajtották végre. A vásárlás után a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 20 245 782 darabra emelkedett.
Brutális olajárugrás jöhet a közgazdász szerint
A Rystad Energy vezető közgazdásza szerint az olaj ára a következő hónapokban akár 150 dollárra is emelkedhet hordónként, ha folytatódnak a közel-keleti harcok és nem bővül a kínálat. A szűkösséget a Hormuzi-szoroson átáramló olajmennyiség jelentős növelése oldhatná meg, ám ettől egyelőre messze van a piac. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy hosszabb távon, 2027-re akár hatalmas túlkínálat is kialakulhat az OPEC termeléskorlátozásainak leépítése és az Egyesült Arab Emírségek kartellből való kilépése nyomán.
Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity
A Perplexity vezérigazgatója, Aravind Srinivas a CNBC-nek adott interjújában megerősítette, hogy a mesterséges intelligenciával működő keresőmotor-fejlesztő vállalat 2028-ban tervezi a tőzsdére lépést, függetlenül attól, hogyan fogadja majd a piac az Anthropic és az OpenAI nyilvános részvénykibocsátását - jelentette a Cnbc.
Iránykeresés Európában
Nem igazán látni határozott elmozdulásokat az európai piacokon a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az olasz piac ezzel szemben 0,7 százalékos pluszban van, a spanyol tőzsde pedig 0,3 százalékot emelkedett.
Óvatos emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Felemás mozgásokkal indult a kereskedés az európai piacokon, ezzel összhangban a magyar tőzsdén sincs egyelőre határozott irány, kis pluszban kezdte a napot a BUX.
Itt a jelzés: a profik szerint jóval többet érnek ezek a részvények
A tőzsdei pánik közepette látványosan fordult a hangulat: a korábbi sztárrészvényeket ütik, a félelemindex megugrott, a befektetők pedig menedéket keresnek. Ilyen környezetben különösen felértékelődhetnek azok az osztalékrészvények, amelyek stabil pénzáramot, vonzó hozamot és érdemi árfolyam-emelkedési potenciált kínálnak. Megnéztünk három olyan papírt, amelyeknél nemcsak a hozam tűnik ígéretesnek, hanem az elemzői várakozások is egyre kedvezőbbek.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot emelkedett. A fontosabb tech részvények közül az Nvidia 1,3, a Tesla pedig 4,8 százalékot emelkedett, az Apple, a Meta, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet viszont mind esett, vagyis igazán erős hangulatjavulásról egyelőre nem beszélhetünk.
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Ázsiában a japán Nikkei 225 több mint 2 százalékos emelkedésben volt, míg a dél-koreai Kospi a hétfői esés után visszapattant, és 7 százalékot ugrott. A hongkongi Hang Seng index stagnált, a kínai szárazföldi CSI 300 pedig 0,94 százalékkal került feljebb. Ausztrália irányadó S&P/ASX 200 indexe eközben 0,13 százalékos mínuszban állt.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,15 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,28 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,62 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a magyar inflációs adatra figyelünk elsősorban, a szakértők szerint az áprilisi 2,1%-ról emelkedhetett a drágulási ütem, de várhatóan így is maradt a jegybanki célsáv alsó széle környékén kicsivel 2% felett. Kínában, Németországban és az USA-ban külkereskedelmi statisztikákat publikálnak, emellett a tengerentúlon érkeznek a szokásos munkaerőpiaci adatok is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 786,01
|-0,2%
|-0,6%
|2,4%
|5,7%
|18,8%
|46,8%
|S&P 500
|7 405,73
|0,3%
|-2,6%
|0,1%
|8,2%
|23,4%
|75,2%
|Nasdaq
|29 414,26
|1,6%
|-3,6%
|0,6%
|16,5%
|35,2%
|113,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 024,6
|-3,8%
|-4,3%
|2,1%
|27,2%
|69,6%
|121,1%
|Hang Seng
|24 657,06
|-1,2%
|-2,9%
|-6,6%
|-3,8%
|3,6%
|-14,3%
|CSI 300
|4 713,64
|-2,1%
|-2,7%
|-3,2%
|1,8%
|21,7%
|-9,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 616,22
|-0,6%
|-1,5%
|1,1%
|0,5%
|1,3%
|57,4%
|CAC
|8 199,29
|-0,2%
|0,6%
|1,1%
|0,6%
|5,1%
|25,2%
|FTSE
|10 373,2
|0,0%
|0,3%
|1,4%
|4,4%
|17,4%
|46,2%
|FTSE MIB
|50 208,13
|0,6%
|0,9%
|1,9%
|11,7%
|23,7%
|94,5%
|IBEX
|18 223,1
|-0,7%
|0,2%
|1,9%
|5,3%
|27,9%
|99,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 710,41
|0,0%
|-0,1%
|-0,6%
|20,4%
|38,5%
|175,4%
|ATX
|6 005,89
|-1,3%
|-1,1%
|2,1%
|12,8%
|35,0%
|68,9%
|PX
|2 524,11
|-0,1%
|0,2%
|-0,4%
|-6,0%
|16,3%
|114,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 370
|-1,0%
|-1,3%
|-4,3%
|15,0%
|49,7%
|138,1%
|Mol
|3 936
|0,7%
|0,5%
|-5,5%
|33,9%
|38,6%
|64,8%
|Richter
|12 140
|1,8%
|-3,3%
|-4,1%
|23,1%
|19,0%
|52,4%
|Magyar Telekom
|2 650
|0,6%
|-0,6%
|8,5%
|47,9%
|50,1%
|551,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|95
|0,7%
|-1,0%
|-3,9%
|65,9%
|45,5%
|35,6%
|Brent
|94,26
|1,1%
|-0,8%
|-7,0%
|54,9%
|41,7%
|30,3%
|Arany
|4 327,58
|-0,6%
|-3,1%
|-8,1%
|0,1%
|30,2%
|128,6%
|Devizák
|EURHUF
|355,8250
|0,0%
|-0,1%
|0,4%
|-7,3%
|-11,7%
|2,0%
|USDHUF
|308,2871
|0,2%
|0,6%
|2,4%
|-5,7%
|-12,9%
|7,7%
|GBPHUF
|411,6699
|0,0%
|0,1%
|0,4%
|-6,6%
|-14,1%
|1,5%
|EURUSD
|1,1542
|-0,1%
|-0,6%
|-2,0%
|-1,7%
|1,3%
|-5,3%
|USDJPY
|160,2700
|0,0%
|0,3%
|2,3%
|2,2%
|10,6%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3344
|-0,3%
|-0,7%
|-2,1%
|-0,8%
|-1,4%
|-5,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 061,78
|3,3%
|-11,6%
|-21,4%
|-28,9%
|-39,6%
|88,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,57
|0,5%
|2,4%
|4,6%
|9,6%
|1,5%
|199,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,06
|0,7%
|1,5%
|2,8%
|6,8%
|19,3%
|-1 465,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,6
|1,4%
|2,9%
|-5,9%
|-18,5%
|-21,1%
|89,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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