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Egyre nagyobb emelkedésben az OTP
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Egyre nagyobb emelkedésben az OTP

Portfolio
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Kézzel fogható a bizonytalanság a világ tőzsdéin: egyik oldalról az AI-láz hajtotta nagyon sokáig a befektetőket, aminek hátán új történelmi csúcsra száguldottak a vezető indexek. Ám eközben egyre hangsúlyosabbá válhat az elhúzódó amerikai-iráni konfliktus reálgazdaságra és részvénypiacokra gyakorolt hatása, ami elbizonytalanítja a befektetőket.

Tegnap ezt a bizonytalanságot láthattuk a piacokon, és ma sincs meg az egyértelmű irány Európában. A magyar tőzsdén viszont jó a hangulat, az OTP és a Magyar Telekom vezetésével emelkedik a BUX index.
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Rettegett amerikai feketelistára kerültek fel a kínai óriáscégek

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma frissítette a kínai katonai vállalatokról vezetett listáját, amelyre többek között az Alibaba, a Baidu, a BYD és a NIO is felkerült. A lépés alig néhány héttel azután történt, hogy Donald Trump Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és a felek fenntartották a kereskedelmi háborúban kialakított törékeny tűzszünetet.

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Rettegett amerikai feketelistára kerültek fel a kínai óriáscégek
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Egyre feljebb a BUX

A kezdeti bizonytalanságot követően megtalálták a hazai befektetők az irányt: felfelé. A BUX index már 0,8 százalékos pluszban van, a hazai blue chipek közül az OTP 1 és a Magyar Telekom 1,5 százalékos emelkedését lehet kiemelni.

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Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport

Főként a nemzetközi piacokon elért növekedésnek köszönhetően újabb árbevételi rekordot döntött a Wallis Csoport, olvasható a társaság közleményében. A magyar tulajdonú befektetési csoport portfólióvállalatainak összesített árbevétele közel 30 százalékkal 912 milliárd forintra emelkedett 2025-ben. A 18 európai országban jelen lévő társaság bevételének már több mint 60 százaléka külföldről származik. A csoportszintű EBITDA-eredmény közel 97 milliárd forintot ért el.

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Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport
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Tovább vette saját részvényeit a Magyar Telekom

A Magyar Telekom június 8-án 112 400 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként átlagosan 2641,57 forintos áron. A tranzakciót az Erste Befektetési Zrt. közreműködésével hajtották végre. A vásárlás után a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 20 245 782 darabra emelkedett.

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Brutális olajárugrás jöhet a közgazdász szerint

A Rystad Energy vezető közgazdásza szerint az olaj ára a következő hónapokban akár 150 dollárra is emelkedhet hordónként, ha folytatódnak a közel-keleti harcok és nem bővül a kínálat. A szűkösséget a Hormuzi-szoroson átáramló olajmennyiség jelentős növelése oldhatná meg, ám ettől egyelőre messze van a piac. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy hosszabb távon, 2027-re akár hatalmas túlkínálat is kialakulhat az OPEC termeléskorlátozásainak leépítése és az Egyesült Arab Emírségek kartellből való kilépése nyomán.

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Brutális olajárugrás jöhet a közgazdász szerint
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Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity

A Perplexity vezérigazgatója, Aravind Srinivas a CNBC-nek adott interjújában megerősítette, hogy a mesterséges intelligenciával működő keresőmotor-fejlesztő vállalat 2028-ban tervezi a tőzsdére lépést, függetlenül attól, hogyan fogadja majd a piac az Anthropic és az OpenAI nyilvános részvénykibocsátását - jelentette a Cnbc.

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Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity
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Iránykeresés Európában

Nem igazán látni határozott elmozdulásokat az európai piacokon a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az olasz piac ezzel szemben 0,7 százalékos pluszban van, a spanyol tőzsde pedig 0,3 százalékot emelkedett.

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Óvatos emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Felemás mozgásokkal indult a kereskedés az európai piacokon, ezzel összhangban a magyar tőzsdén sincs egyelőre határozott irány, kis pluszban kezdte a napot a BUX.

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Óvatos emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
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Itt a jelzés: a profik szerint jóval többet érnek ezek a részvények

A tőzsdei pánik közepette látványosan fordult a hangulat: a korábbi sztárrészvényeket ütik, a félelemindex megugrott, a befektetők pedig menedéket keresnek. Ilyen környezetben különösen felértékelődhetnek azok az osztalékrészvények, amelyek stabil pénzáramot, vonzó hozamot és érdemi árfolyam-emelkedési potenciált kínálnak. Megnéztünk három olyan papírt, amelyeknél nemcsak a hozam tűnik ígéretesnek, hanem az elemzői várakozások is egyre kedvezőbbek.

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Itt a jelzés: a profik szerint jóval többet érnek ezek a részvények
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Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot emelkedett. A fontosabb tech részvények közül az Nvidia 1,3, a Tesla pedig 4,8 százalékot emelkedett, az Apple, a Meta, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet viszont mind esett, vagyis igazán erős hangulatjavulásról egyelőre nem beszélhetünk.

  • Ázsiában a japán Nikkei 225 több mint 2 százalékos emelkedésben volt, míg a dél-koreai Kospi a hétfői esés után visszapattant, és 7 százalékot ugrott. A hongkongi Hang Seng index stagnált, a kínai szárazföldi CSI 300 pedig 0,94 százalékkal került feljebb. Ausztrália irányadó S&P/ASX 200 indexe eközben 0,13 százalékos mínuszban állt.

  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,15 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,28 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,62 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a magyar inflációs adatra figyelünk elsősorban, a szakértők szerint az áprilisi 2,1%-ról emelkedhetett a drágulási ütem, de várhatóan így is maradt a jegybanki célsáv alsó széle környékén kicsivel 2% felett. Kínában, Németországban és az USA-ban külkereskedelmi statisztikákat publikálnak, emellett a tengerentúlon érkeznek a szokásos munkaerőpiaci adatok is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 786,01 -0,2% -0,6% 2,4% 5,7% 18,8% 46,8%
S&P 500 7 405,73 0,3% -2,6% 0,1% 8,2% 23,4% 75,2%
Nasdaq 29 414,26 1,6% -3,6% 0,6% 16,5% 35,2% 113,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 024,6 -3,8% -4,3% 2,1% 27,2% 69,6% 121,1%
Hang Seng 24 657,06 -1,2% -2,9% -6,6% -3,8% 3,6% -14,3%
CSI 300 4 713,64 -2,1% -2,7% -3,2% 1,8% 21,7% -9,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 616,22 -0,6% -1,5% 1,1% 0,5% 1,3% 57,4%
CAC 8 199,29 -0,2% 0,6% 1,1% 0,6% 5,1% 25,2%
FTSE 10 373,2 0,0% 0,3% 1,4% 4,4% 17,4% 46,2%
FTSE MIB 50 208,13 0,6% 0,9% 1,9% 11,7% 23,7% 94,5%
IBEX 18 223,1 -0,7% 0,2% 1,9% 5,3% 27,9% 99,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 710,41 0,0% -0,1% -0,6% 20,4% 38,5% 175,4%
ATX 6 005,89 -1,3% -1,1% 2,1% 12,8% 35,0% 68,9%
PX 2 524,11 -0,1% 0,2% -0,4% -6,0% 16,3% 114,3%
Magyar blue chipek              
OTP 40 370 -1,0% -1,3% -4,3% 15,0% 49,7% 138,1%
Mol 3 936 0,7% 0,5% -5,5% 33,9% 38,6% 64,8%
Richter 12 140 1,8% -3,3% -4,1% 23,1% 19,0% 52,4%
Magyar Telekom 2 650 0,6% -0,6% 8,5% 47,9% 50,1% 551,1%
Nyersanyagok              
WTI 95 0,7% -1,0% -3,9% 65,9% 45,5% 35,6%
Brent 94,26 1,1% -0,8% -7,0% 54,9% 41,7% 30,3%
Arany 4 327,58 -0,6% -3,1% -8,1% 0,1% 30,2% 128,6%
Devizák              
EURHUF 355,8250 0,0% -0,1% 0,4% -7,3% -11,7% 2,0%
USDHUF 308,2871 0,2% 0,6% 2,4% -5,7% -12,9% 7,7%
GBPHUF 411,6699 0,0% 0,1% 0,4% -6,6% -14,1% 1,5%
EURUSD 1,1542 -0,1% -0,6% -2,0% -1,7% 1,3% -5,3%
USDJPY 160,2700 0,0% 0,3% 2,3% 2,2% 10,6% 46,4%
GBPUSD 1,3344 -0,3% -0,7% -2,1% -0,8% -1,4% -5,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 061,78 3,3% -11,6% -21,4% -28,9% -39,6% 88,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,57 0,5% 2,4% 4,6% 9,6% 1,5% 199,0%
10 éves német állampapírhozam 3,06 0,7% 1,5% 2,8% 6,8% 19,3% -1 465,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,6 1,4% 2,9% -5,9% -18,5% -21,1% 89,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Anton Petrus

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