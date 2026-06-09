Először kapott zöld utat egy kínai vezetéstámogató rendszer az EU-ban

Elsőként kapott európai tanúsítványt egy kínai fejlesztésű vezetéstámogató rendszer, miután a Geely bejelentette, hogy G-ASD nevű technológiája teljesítette az ENSZ R171-es előírásait, amelyek az Európai Unióban az ilyen rendszerek forgalomba hozatalának alapfeltételét jelentik.

Az autógyártó tájékoztatása alapján a G-ASD (Geely Afari Smart Driving) rendszer

sikeresen megfelelt az ENSZ UN R171-es szabályozási tanúsítási követelményeinek.

Ez a minősítés az EU által a vezetésirányítás-támogató rendszerekre (DCAS) vonatkozóan megállapított egységes piacra lépési szabvány, amelyet az ilyen technológiák európai közúti alkalmazásának "útleveleként" is emlegetnek.

A Geely több más kínai gyártóhoz hasonlóan európai gyártókapacitások kiépítésére törekszik, hogy elkerülje a védővámokat, valamint a külföldön gyártott járművek importjára vonatkozó, egyre szigorodó szabályozást.

A vállalat tervei szerint még az idei évben bemutatkozik az európai piacon az első olyan modell, amely már a G-ASD rendszerrel felszerelve kerül forgalomba.

Forrás: Reuters

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