Javul a hangulat, emelkednek a tőzsdék Donald Trump szavai után

Emelkednek a tőzsdék a délutáni kereskedésben, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,9 százalékot erősödött, miközben a FTSE 100 lemaradó, a brit index 0,1 százalékos mínuszban van.

A magyar tőzsde eközben kis emelkedés mutat, a BUX 0,1 százalékkal került feljebb, élen a Magyar Telekommal, melynek árfolyama 1,7 százalékos pluszban van van.