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Kapaszkodnak az amerikai tőzsdék a nagy leszúrás után
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Kapaszkodnak az amerikai tőzsdék a nagy leszúrás után

Portfolio
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Kézzel fogható a bizonytalanság a világ tőzsdéin: egyik oldalról az AI-láz hajtotta nagyon sokáig a befektetőket, aminek hátán új történelmi csúcsra száguldottak a vezető indexek, de kedd estére elfogyott a lendület, megindult a profitrealizálás a technológiai cégeknél a Wall Streeten. Ám eközben egyre hangsúlyosabbá válhat az elhúzódó amerikai-iráni konfliktus reálgazdaságra és részvénypiacokra gyakorolt hatása, ami elbizonytalanítja a befektetőket. Tegnap ezt a bizonytalanságot láthattuk a piacokon, ma viszont jobb volt a hangulat Európában, részben annak is köszönhetően, hogy Donald Trump szerint napokon belül megszülethet a megállapodás Iránnal. Az olajár közben esik, miután Irán és Izrael bejelentette, hogy az amerikai elnök felhívására felfüggesztették egymás elleni támadásaikat, bár mindkét fél figyelmeztetett, hogy az ellenségeskedést bármikor újrakezdhetik.
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Kapaszkodnak az indexek

A tőzsdéket továbbra is főleg a nagy technológiai részvények gyengülése húzza le, de a veszteségek mérséklődtek a korábbi mélypontokhoz képest. Az S&P 500 jelenleg 0,7 százalékos mínuszban áll, a Nasdaq Composite 1,4 százalékkal esik, a Dow Jones pedig a hétfői záróértéke körül mozog még. A kereskedésből még több mint egy óra hátravan, így a napi zárásig még érdemben változhat az összkép.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A befektetők elsősorban a hétfőn kilövő technológiai papírokon realizálják a profitot, ami lefelé húzza a nagy indexeket. Eközben óvatosabbá váltak a közel-keleti konfliktus bizonytalanság miatt és a szerdai amerikai inflációs adat előtt. A piacok attól tartanak, hogy egy vártnál magasabb adat ismét előtérbe helyezheti a Fed szigorúbb kamatpolitikáját, ami különösen a növekedési és technológiai részvényekre jelentene nyomást.

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Egyre sötétebb a helyzet

Esnek kedden az amerikai tőzsdék, miközben az olajár visszahúzódása sem tudja ellensúlyozni a chiprészvények gyengülését.

Az S&P 500 jelenleg 1,7 százalékos mínuszban áll, a Nasdaq már 3 százalékos mínuszban áll, a Dow Jones pedig 354 pontos, 0,7 százalékos veszteséget mutat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A piacot a vártnál jobb használtlakás-értékesítési adatok sem tudják megtámogatni, bár az ingatlanszektoron belül több kibocsátó is pluszban áll, a keddi kereskedés összképét egyelőre a technológiai és chiprészvények esése határozza meg.

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Itt a chip-para

Estére az amerikai részvénypiacok esni kezdtek, mert bár korábban lendületet vettek, hogy mérséklődött az olajár, de kifulladt a chiprészvények lendülete, ami lehúzta az indexeket. Az S&P 500 1 százalékkal, a Nasdaq 1,9 százalékkal esett, míg a Dow Jones korábbi nyereségét teljesen elveszítve 297 pontos, 0,6 százalékos mínuszba fordult.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A félvezetőszektor különösen gyengén teljesített: az iShares Semiconductor ETF közel 4 százalékot esett a hétfői 6 százalékos visszapattanás után.

A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy az AI-hoz kapcsolódó chiprészvény-rali túl gyorsan és túl magas szintre ugrott.

A Micron több mint 1 százalékot veszített értékéből, miután hétfőn még 10 százalékot emelkedett, a Broadcom pedig 1,8 százalékkal került lejjebb.

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Nagyot ralizott a Magyar Telekom, de eséssel zárt a magyar tőzsde

Bár az európai tőzsdéken enyhe emelkedést lehetett látni, a magyar piac relatíve alulteljesítő volt. A Magyar Telekom ugyan nagyot ralizott, de a Richter és a Mol lefelé húzta a BUX-ot.

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Pluszban az amerikai tőzsdék

Emelkedéssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,6 százalékkal került feljebb. A chiprészvények folytatják a visszapattanást, miközben az olajárak csökkennek az iráni békeremények erősödésével.

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Bemondta a JP Morgan, kell-e aggódni a tőzsdei esés miatt

A JP Morgan Asset Management elemzése alapján az amerikai részvénypiac további emelkedési potenciállal bír, mivel a vállalati profitok növekedése továbbra is szilárd alapot biztosít a befektetői bizalomnak, még a túlárazottsággal kapcsolatos aggodalmak ellenére is - írta a Bloomberg.

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Bemondta a JP Morgan, kell-e aggódni a tőzsdei esés miatt
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Trump szerint közel a megállapodás, esik az olajár

Csökkent az olaj ára kedden, miután Irán és Izrael bejelentette, hogy Donald Trump elnök felhívására felfüggesztik az egymás elleni támadásokat, bár mindkét fél jelezte, hogy készek az ellenségeskedés folytatására. Trump emellett arról is beszélt, hogy napokon belül megszülethet a megállapodás Iránnal - bár hasonló kijelentéseket már korábban is tett, mégsem született eddig egyezség.

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Trump szerint közel a megállapodás, esik az olajár
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Merész jóslat a BYD-től: hamarosan teljesen letarolhatják az elektromos autók a világ legnagyobb autópiacát

A BYD alelnöke szerint a kínai elektromosautó-piac továbbra is dinamikusan bővül, és hamarosan elérheti a 80 százalékos piaci részesedést. Eközben a vállalat a belföldi kereslet felét sem képes kielégíteni, így a növekedés érdekében egyre inkább a külföldi piacokra támaszkodik - írta meg a Cnbc.

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Merész jóslat a BYD-től: hamarosan teljesen letarolhatják az elektromos autók a világ legnagyobb autópiacát
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Pluszban a tőzsdék

Emelkednek a tőzsdék a délutáni kereskedésben, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,9 százalékot erősödött, miközben a FTSE 100 lemaradó, a brit index 0,1 százalékos mínuszban van.

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A magyar tőzsde eközben kis emelkedés mutat, a BUX 0,1 százalékkal került feljebb, élen a Magyar Telekommal, melynek árfolyama 1,7 százalékos pluszban van van.

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Üzletrészt értékesített a DH Group

A DH Group sikeresen lezárta a Pusztakúti 12. Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítését, amellyel a cégcsoport mintegy 210 millió forintos nyereséget realizált.

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Üzletrészt értékesített a DH Group
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Megszólalt a Mol a súlyos üzemi baleset után: így áll most a helyreállítás

A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak - közölte a Mol. Az Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítése befejeződött, így a biztonságos helyreállítási munkálatok és az eset hatósági vizsgálata jelenleg párhuzamosan zajlik.

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Megszólalt a Mol a súlyos üzemi baleset után: így áll most a helyreállítás
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Visszafelé sült el a fegyver: soha nem látott aranycsempészet vette kezdetét

India májusban a korábbi szint több mint kétszeresére, 15 százalékra emelte az aranybehozatali vámot a kereslet visszafogása, a kereskedelmi hiány csökkentése és a rúpia védelme érdekében. Az intézkedés azonban az aranycsempészet drasztikus fellendülését vonta maga után, amely az iparági szereplők várakozásai szerint idén akár a 100 tonnát is meghaladhatja, írja a Reuters.

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Visszafelé sült el a fegyver: soha nem látott aranycsempészet vette kezdetét
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Rettegett amerikai feketelistára kerültek fel a kínai óriáscégek

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma frissítette a kínai katonai vállalatokról vezetett listáját, amelyre többek között az Alibaba, a Baidu, a BYD és a NIO is felkerült. A lépés alig néhány héttel azután történt, hogy Donald Trump Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és a felek fenntartották a kereskedelmi háborúban kialakított törékeny tűzszünetet.

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Rettegett amerikai feketelistára kerültek fel a kínai óriáscégek
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Egyre feljebb a BUX

A kezdeti bizonytalanságot követően megtalálták a hazai befektetők az irányt: felfelé. A BUX index már 0,8 százalékos pluszban van, a hazai blue chipek közül az OTP 1 és a Magyar Telekom 1,5 százalékos emelkedését lehet kiemelni.

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Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport

Főként a nemzetközi piacokon elért növekedésnek köszönhetően újabb árbevételi rekordot döntött a Wallis Csoport, olvasható a társaság közleményében. A magyar tulajdonú befektetési csoport portfólióvállalatainak összesített árbevétele közel 30 százalékkal 912 milliárd forintra emelkedett 2025-ben. A 18 európai országban jelen lévő társaság bevételének már több mint 60 százaléka külföldről származik. A csoportszintű EBITDA-eredmény közel 97 milliárd forintot ért el.

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Rekord árbevételt ért el a Wallis Csoport
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Tovább vette saját részvényeit a Magyar Telekom

A Magyar Telekom június 8-án 112 400 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként átlagosan 2641,57 forintos áron. A tranzakciót az Erste Befektetési Zrt. közreműködésével hajtották végre. A vásárlás után a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 20 245 782 darabra emelkedett.

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Brutális olajárugrás jöhet a közgazdász szerint

A Rystad Energy vezető közgazdásza szerint az olaj ára a következő hónapokban akár 150 dollárra is emelkedhet hordónként, ha folytatódnak a közel-keleti harcok és nem bővül a kínálat. A szűkösséget a Hormuzi-szoroson átáramló olajmennyiség jelentős növelése oldhatná meg, ám ettől egyelőre messze van a piac. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy hosszabb távon, 2027-re akár hatalmas túlkínálat is kialakulhat az OPEC termeléskorlátozásainak leépítése és az Egyesült Arab Emírségek kartellből való kilépése nyomán.

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Brutális olajárugrás jöhet a közgazdász szerint
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Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity

A Perplexity vezérigazgatója, Aravind Srinivas a CNBC-nek adott interjújában megerősítette, hogy a mesterséges intelligenciával működő keresőmotor-fejlesztő vállalat 2028-ban tervezi a tőzsdére lépést, függetlenül attól, hogyan fogadja majd a piac az Anthropic és az OpenAI nyilvános részvénykibocsátását - jelentette a Cnbc.

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Kiderült, mikor megy tőzsdére a Perplexity
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Iránykeresés Európában

Nem igazán látni határozott elmozdulásokat az európai piacokon a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az olasz piac ezzel szemben 0,7 százalékos pluszban van, a spanyol tőzsde pedig 0,3 százalékot emelkedett.

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Óvatos emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Felemás mozgásokkal indult a kereskedés az európai piacokon, ezzel összhangban a magyar tőzsdén sincs egyelőre határozott irány, kis pluszban kezdte a napot a BUX.

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Óvatos emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
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Itt a jelzés: a profik szerint jóval többet érnek ezek a részvények

A tőzsdei pánik közepette látványosan fordult a hangulat: a korábbi sztárrészvényeket ütik, a félelemindex megugrott, a befektetők pedig menedéket keresnek. Ilyen környezetben különösen felértékelődhetnek azok az osztalékrészvények, amelyek stabil pénzáramot, vonzó hozamot és érdemi árfolyam-emelkedési potenciált kínálnak. Megnéztünk három olyan papírt, amelyeknél nemcsak a hozam tűnik ígéretesnek, hanem az elemzői várakozások is egyre kedvezőbbek.

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Itt a jelzés: a profik szerint jóval többet érnek ezek a részvények
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Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot emelkedett. A fontosabb tech részvények közül az Nvidia 1,3, a Tesla pedig 4,8 százalékot emelkedett, az Apple, a Meta, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet viszont mind esett, vagyis igazán erős hangulatjavulásról egyelőre nem beszélhetünk.

  • Ázsiában a japán Nikkei 225 több mint 2 százalékos emelkedésben volt, míg a dél-koreai Kospi a hétfői esés után visszapattant, és 7 százalékot ugrott. A hongkongi Hang Seng index stagnált, a kínai szárazföldi CSI 300 pedig 0,94 százalékkal került feljebb. Ausztrália irányadó S&P/ASX 200 indexe eközben 0,13 százalékos mínuszban állt.

  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,15 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,28 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,62 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a magyar inflációs adatra figyelünk elsősorban, a szakértők szerint az áprilisi 2,1%-ról emelkedhetett a drágulási ütem, de várhatóan így is maradt a jegybanki célsáv alsó széle környékén kicsivel 2% felett. Kínában, Németországban és az USA-ban külkereskedelmi statisztikákat publikálnak, emellett a tengerentúlon érkeznek a szokásos munkaerőpiaci adatok is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 786,01 -0,2% -0,6% 2,4% 5,7% 18,8% 46,8%
S&P 500 7 405,73 0,3% -2,6% 0,1% 8,2% 23,4% 75,2%
Nasdaq 29 414,26 1,6% -3,6% 0,6% 16,5% 35,2% 113,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 024,6 -3,8% -4,3% 2,1% 27,2% 69,6% 121,1%
Hang Seng 24 657,06 -1,2% -2,9% -6,6% -3,8% 3,6% -14,3%
CSI 300 4 713,64 -2,1% -2,7% -3,2% 1,8% 21,7% -9,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 616,22 -0,6% -1,5% 1,1% 0,5% 1,3% 57,4%
CAC 8 199,29 -0,2% 0,6% 1,1% 0,6% 5,1% 25,2%
FTSE 10 373,2 0,0% 0,3% 1,4% 4,4% 17,4% 46,2%
FTSE MIB 50 208,13 0,6% 0,9% 1,9% 11,7% 23,7% 94,5%
IBEX 18 223,1 -0,7% 0,2% 1,9% 5,3% 27,9% 99,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 710,41 0,0% -0,1% -0,6% 20,4% 38,5% 175,4%
ATX 6 005,89 -1,3% -1,1% 2,1% 12,8% 35,0% 68,9%
PX 2 524,11 -0,1% 0,2% -0,4% -6,0% 16,3% 114,3%
Magyar blue chipek              
OTP 40 370 -1,0% -1,3% -4,3% 15,0% 49,7% 138,1%
Mol 3 936 0,7% 0,5% -5,5% 33,9% 38,6% 64,8%
Richter 12 140 1,8% -3,3% -4,1% 23,1% 19,0% 52,4%
Magyar Telekom 2 650 0,6% -0,6% 8,5% 47,9% 50,1% 551,1%
Nyersanyagok              
WTI 95 0,7% -1,0% -3,9% 65,9% 45,5% 35,6%
Brent 94,26 1,1% -0,8% -7,0% 54,9% 41,7% 30,3%
Arany 4 327,58 -0,6% -3,1% -8,1% 0,1% 30,2% 128,6%
Devizák              
EURHUF 355,8250 0,0% -0,1% 0,4% -7,3% -11,7% 2,0%
USDHUF 308,2871 0,2% 0,6% 2,4% -5,7% -12,9% 7,7%
GBPHUF 411,6699 0,0% 0,1% 0,4% -6,6% -14,1% 1,5%
EURUSD 1,1542 -0,1% -0,6% -2,0% -1,7% 1,3% -5,3%
USDJPY 160,2700 0,0% 0,3% 2,3% 2,2% 10,6% 46,4%
GBPUSD 1,3344 -0,3% -0,7% -2,1% -0,8% -1,4% -5,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 061,78 3,3% -11,6% -21,4% -28,9% -39,6% 88,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,57 0,5% 2,4% 4,6% 9,6% 1,5% 199,0%
10 éves német állampapírhozam 3,06 0,7% 1,5% 2,8% 6,8% 19,3% -1 465,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,6 1,4% 2,9% -5,9% -18,5% -21,1% 89,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Anton Petrus

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