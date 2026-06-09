Kapaszkodnak az amerikai tőzsdék a nagy leszúrás után

A tőzsdéket továbbra is főleg a nagy technológiai részvények gyengülése húzza le, de a veszteségek mérséklődtek a korábbi mélypontokhoz képest. Az S&P 500 jelenleg 0,7 százalékos mínuszban áll, a Nasdaq Composite 1,4 százalékkal esik, a Dow Jones pedig a hétfői záróértéke körül mozog még. A kereskedésből még több mint egy óra hátravan, így a napi zárásig még érdemben változhat az összkép.

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A befektetők elsősorban a hétfőn kilövő technológiai papírokon realizálják a profitot, ami lefelé húzza a nagy indexeket. Eközben óvatosabbá váltak a közel-keleti konfliktus bizonytalanság miatt és a szerdai amerikai inflációs adat előtt. A piacok attól tartanak, hogy egy vártnál magasabb adat ismét előtérbe helyezheti a Fed szigorúbb kamatpolitikáját, ami különösen a növekedési és technológiai részvényekre jelentene nyomást.