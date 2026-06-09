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Megszólalt a Mol a súlyos üzemi baleset után: így áll most a helyreállítás
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Megszólalt a Mol a súlyos üzemi baleset után: így áll most a helyreállítás

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A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak - közölte a Mol. Az Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítése befejeződött, így a biztonságos helyreállítási munkálatok és az eset hatósági vizsgálata jelenleg párhuzamosan zajlik.

A kórházi kezelést követően a dolgozók otthonukban folytathatják a lábadozást, amelyhez a vállalat a gyógyulás teljes idejére támogatást nyújt. Két munkatárs időközben már ismét munkába állt.

Miután az üzem területét sikeresen mentesítették a szénhidrogénektől, megkezdődhetett a károk felszámolása és a biztonságos helyreállítás.

A szakemberek jelenleg a sérült berendezések elbontásán, valamint a rendszerek részletes műszaki ellenőrzésén dolgoznak. Az ehhez szükséges állványozási feladatok már folyamatban vannak, a szakértői csapat pedig elindította a javításhoz szükséges új eszközök beszerzését.

A baleset körülményeinek tisztázása továbbra is folyamatban van. A vállalat szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, a felállított vizsgálóbizottság munkáját pedig a kormány által delegált szakértők is segítik.

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