Merész jóslat a BYD-től: hamarosan teljesen letarolhatják az elektromos autók a világ legnagyobb autópiacát

Li Stella, a kínai autógyártó ügyvezető alelnöke a CNBC-nek adott interjújában rendkívül optimistán nyilatkozott az elektromos autózás kínai jövőjéről. Véleménye szerint az új technológiai megoldásoknak köszönhetően
a hibrid és a tisztán elektromos járművek részaránya hamarosan megközelítheti a 80 százalékot a teljes piacon.
Ez a jövőkép éles ellentétben áll a kisebb rivális, a Nio álláspontjával, amely nemrégiben az iparág aranykorának végét vetítette előre. A Kínai Személygépjármű Szövetség adatai szerint az elektromos és hibrid járművek aránya az újautó-értékesítésben tavaly már átlépte az 50 százalékot, májusban pedig rekordszintű, 62,9 százalékos értéket ért el. Összehasonlításképpen ez az arány az Egyesült Államokban mindössze 10 százalék körül mozog, míg globálisan nagyjából 25 százalékot tesz ki.
A BYD optimizmusát elsősorban a saját akkumulátortechnológiájának fejlődésére alapozza. Az alelnök kiemelte, hogy a vállalat gyorstöltési megoldása – amellyel az akkumulátor mindössze öt perc alatt 70 százalékosra tölthető – akkora sikert aratott, hogy a belföldi kereslet jelenleg a duplája annak, amit a gyár képes előállítani. Ezzel párhuzamosan a hagyományos, belső égésű motorral szerelt autók eladásai Kínában májusban 39 százalékkal zuhantak az előző év azonos időszakához képest, ami a szakértők szerint a közel-keleti feszültségek miatti magasabb üzemanyagáraknak is tulajdonítható.
Li Stella szerint a piaci verseny következő szakasza a vezetéstámogató rendszerek területén dől majd el. A BYD május végén kiterjesztette az emelt szintű, részben önvezető rendszert használó ügyfelek biztosítási fedezetét, ami az alelnök várakozásai szerint akár 5 százalékponttal, legalább 95 százalékra emelheti a funkció kihasználtságát. A vállalat emellett bemutatta saját fejlesztésű, vezetéstámogató rendszerekhez szánt chipjét is, bár jelenleg még nagyrészt az Nvidia chipjeit alkalmazzák. A BYD-nél mintegy hétezer mérnök dolgozik félvezető-fejlesztésen, ami eltörpül a cég több mint 869 ezer fős teljes munkavállalói létszáma mellett.
A belföldi értékesítési adatok azonban némileg árnyalják ezt a derűs képet. Leon Cseng, az YCP ázsiai tanácsadó cég szakértője rámutatott, hogy a májusi fellendülés ellenére a BYD teljes értékesítési volumene lényegében stagnált az előző évhez képest. Bár a vállalat májusban csaknem háromszor annyi autót értékesített Kínában, mint az elektromos és hibrid járművek piacának második legnagyobb szereplője, és ezzel megszakította a nyolc hónapja tartó visszaesést, a belföldi növekedés üteme érezhetően lassul. Az elemző szerint a kulcskérdés most az, hogy a BYD képes lesz-e megvédeni pozícióit a világpiacon, miközben egyre több kínai versenytársa indít agresszív exportoffenzívát.
Emiatt a vállalat egyre intenzívebben fókuszál a külföldi piacokra. Li Stella elárulta, hogy az Európában értékesített járműveik 75 százalékát a kontinensen tervezik legyártani. Az amerikai piac ugyanakkor szinte teljesen elzárult előttük, miután az Egyesült Államok 100 százalékos védővámot vetett ki a kínai elektromos autókra, ráadásul a Pentagon hétfőn felvette a BYD-t a kínai hadsereggel kapcsolatban álló vállalatok listájára. A magyarországi gyárépítéssel kapcsolatban felmerült munkaügyi visszaélések vádjait az alelnök határozottan visszautasította, hangsúlyozva, hogy az Európai Bizottság az ügy kivizsgálását a magyar munkaügyi hatóságok hatáskörébe utalta.
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