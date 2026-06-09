Nagyot ralizott a Magyar Telekom, de eséssel zárt a magyar tőzsde

Bár az európai tőzsdéken enyhe emelkedést lehetett látni, a magyar piac relatíve alulteljesítő volt. A Magyar Telekom ugyan nagyot ralizott, de a Richter és a Mol lefelé húzta a BUX-ot.

Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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3 hazai blue chip árfolyama esett ma a magyar részvénypiacon.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a PannErgy és a Gránit Bank vezette a sort 3,8 illetve 3,7 százalékos emelkedéssel, a lista végén az ANY állt 2,0 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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