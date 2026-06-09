Trump merész tervet fontolgat: ez lehet a szokatlan megoldás az AI-forradalom egyik legnagyobb veszélyére

Sanders a New York Times című lapban megjelent véleménycikkében azt javasolta, hogy
a kormány szerezzen ötvenszázalékos részesedést a meghatározó mesterségesintelligencia-cégekben, és hozzon létre egy állami vagyonalapot ezek kezelésére.
Az alap bevételeit az automatizáció által leginkább érintett munkavállalók támogatására fordítanák. Egy ilyen felvetés korábban legfeljebb politikai légömbnek számított volna, mostanra viszont úgy tűnik, a Fehér Házban is nyitott fülekre talál.
A NOTUS hírportál értesülései szerint magas rangú amerikai kormányzati tisztviselők már előzetes tárgyalásokat folytattak a nagy AI-vállalatokkal, köztük Sam Altmannel, az OpenAI vezérigazgatójával arról, hogy a cégek önkéntesen részvényeket engedjenek át az államnak. A hozamokat közérdekű célokra, akár az amerikai háztartásoknak fizetett osztalékra fordítanák. Trump pénteken az Air Force One fedélzetén megerősítette érdeklődését. Kifejtette, hogy nagyon érdekesnek tartja az elképzelést, amely szerinte olyan, mintha egy partnerség jönne létre az amerikai lakossággal. Hozzátette, hogy már
több mint egy éve fontolgatja a kormányzati befektetést a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégekbe.
Az elképzelés egyáltalán nem csupán elméleti, hiszen a Trump-kormányzat tavaly tízszázalékos részesedést szerzett az Intel chipgyártó óriásban, idén pedig ritkaföldfém-kitermeléssel foglalkozó vállalatokban és kvantumszámítástechnikai cégekben, köztük az IBM-ben vásárolt tulajdonrészt. Az Intel esetében kifejezetten sikeres volt az ügylet, mivel a tavaly augusztusi befektetés óta a vállalat piaci értéke az ötszörösére nőtt, így a kormány tízmilliárd dolláros befektetése mára ötvenmilliárdot ér. Trump a Fortune magazinnak nemrég úgy nyilatkozott, hogy többet kellett volna kérnie az Inteltől.
A kormányzati tulajdonszerzés megítélése ugyanakkor nem egyértelmű. Egyes vélemények szerint az állami részesedés úgynevezett "túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen" (too big to fail) státuszt teremt, ami torzítja a piacot és indokolatlanul megerősíti a vállalatok pozícióját. Mások attól tartanak, hogy az állami tulajdon elriasztja a magántőkét, átpolitizálja a mesterséges intelligencia szabályozását, és felesleges kockázatnak teszi ki a közpénzeket.
A Cornell Egyetem professzora, Nicholas Mulder szerint egy évszázad negyedik államosítási hullámának vagyunk tanúi, 2020 óta ugyanis a kormányok világszerte mintegy ötszázmilliárd dollár értékű vagyont vontak állami ellenőrzés alá, ami az 1970-es évek óta nem látott mértékű állami szerepvállalást jelent. A világjárvány utáni időszakban az ellátási láncok sérülékenysége, a kereskedelmi feszültségek és a nemzetbiztonsági szempontok miatt jelentősen megnőtt a stratégiai iparágak feletti kormányzati kontroll vonzereje. Ken Rogoff, az IMF korábbi vezető közgazdásza úgy véli, hogy azok a kormányok, amelyek nem biztosítanak maguknak helyet a mesterséges intelligencia ellátási láncában, tömeges munkahelyvesztéssel szembesülhetnek anélkül, hogy rendelkeznének a társadalmi következmények kezeléséhez szükséges adóbevételekkel és intézményi kapacitásokkal.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Tanács Zoltán fontos könnyítést jelentett be a vállalkozásoknak
A technológiáért felelős miniszter hétfő éjjel számolt be a kivételező rendszer átalakításáról.
Amerikai elemzés: megállíthatatlanul tör utat az AI, gyökeres fordulat jön az ingatlanpiacon
A Savills elemzése három lehetséges jövőképet is felvázol.
Nyugdíjreformot javasolnak Magyarországnak - Csapnivaló ötletekkel tetéznék a gondokat?
A szegénységi csúszda problémája.
„Felégetnek mindent, ami mozog” – Ukrajna sikerre vitte a felőrlő hadviselést, Oroszország nem találja az ellenszert
Kimondhatjuk: itt a trendforduló az orosz–ukrán háborúban.
Védett ár az üzemanyagokra: fontos rendeletmódosítás jelent meg
Változik az üzemanyagok ára a nagykereskedőknél.
Megjött a hatalmas bejelentés: tőzsdére megy az OpenAI
Bizalmas IPO-kérelmet nyújtott be a ChatGPT fejlesztője.
Felmentik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét
Magyar Péter már első Partizán-interjújában kritizálta Gaál Szabolcs Barnát.
Pályázatot hirdet az Oktatási Minisztérium, hogy a következő tanévben már több tankönyvből lehessen válogatni
Aztán átfogó tankönyvreform jön.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
NEO Construct: komplex kivitelezés egy kézből (x)
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.