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Üzletrészt értékesített a DH Group
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Üzletrészt értékesített a DH Group

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A DH Group sikeresen lezárta a Pusztakúti 12. Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítését, amellyel a cégcsoport mintegy 210 millió forintos nyereséget realizált.

A 2025 májusában bejelentett tranzakció 2026. június 4-én zárult le, miután a felek az adásvételi szerződésben rögzített valamennyi feltételt teljesítették. A megegyezés egyik fontos előzményének számított a tervezett vagyonmegosztás, amelynek során a lakópark korábbi üteméhez tartozó vagyonelemeket kiválás útján sikeresen leválasztották a társaságról.

A megállapodás értelmében a vevők a teljes tulajdonrész megszerzése mellett a DH Grouppal szemben fennálló követeléseket is megvásárolták, amelyeket a felek névértéken számoltak el egymás között.

A pénzügyi elszámolás alapját a társaság nettó eszközértéke adta. Az értékesített cég nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti nettó eszközértéke nagyjából 221 millió forintot tett ki,

a végleges vételárat azonban a nettó adósságpozíció figyelembevételével mintegy 433 millió forintban határozták meg.

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Az ügylet lezárásával a DH Group teljes tulajdonrészétől megvált a vállalatban.

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