  • Megjelenítés
2 százalék fölötti esésben a Mol
Üzlet

2 százalék fölötti esésben a Mol

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hazai blue chipek árfolyama ma kivétel nélkül esik, a legjelentősebb mínuszban a Mol árfolyama van. A Mol árfolyamesése mögött három fő okot lehet felsorolni.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,3 százalékos mínuszban áll.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma kivétel nélkül esik, az OTP árfolyama 0,9 százalékot esett, a Richter árfolyama 1,3 százalékos mínuszban van, a Magyar Telekom árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb, míg

A MOL ÁRFOLYAMA 2,2 SZÁZALÉKOT ESETT AZ ELŐZŐ NAPI ZÁRÓÁRFOLYAMÁHOZ VISZONYÍTVA.

Még több Üzlet

Megfenyegette Iránt Trump - Mutatjuk a tőzsdei reakciót

Olyan kettős nyomás alá kerülhetünk a távoli háború miatt, aminek évekig fizethetjük az árát

Nagy fordulat jön a munkaerőpiacon: Dani Rodrik szerint teljesen átalakul a dolgozók élete

A Mol árfolyamesése mögött három fő okot lehet felsorolni:

  • egyrészt tegnap nagyot esett a Brent olaj ára (közel 2 havi mélypontra süllyedt a jegyzés),
  • továbbá tegnap a piaczárás után kiderült, hogy nyomozás indult a Molnál még februárban felmerült bennfenteskereskedelem-gyanús részvényügyletek ügyében (az üggyel itt foglalkoztunk részletesen),
  • illetve hétfőn este a kormány megemelte a stratégiai üzemanyagkészletekből felszabadított benzin és gázolaj értékesítési árát, ami nyomást helyezhet a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens marzsaira.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a 4iG papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,6 százalékkal került lejjebb, az Appeninn árfolyama pedig 3,3 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,15 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Az ügyészség mégis nyomozást indít a Mol-vezetők milliárdos részvényügyletei ügyében

Beszáll az Ozempic generikus változatának fejlesztésébe a Richter

Milliárdokat ér, ha jól kommunikál egy cég? Rejtett erő mozgathatja a magyar tőzsdét

Címlapkép forrása: Olivier Le Moal

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Magyarok tízezrei ülnek egy több milliós időzített bombán, az utolsó pillanatban még léphet a Tisza-kormány
A technológiai cégek lehúzták a tőzsdéket, vegyes zárás volt New Yorkban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility