2 százalék fölötti esésben a Mol

A hazai blue chipek árfolyama ma kivétel nélkül esik, a legjelentősebb mínuszban a Mol árfolyama van. A Mol árfolyamesése mögött három fő okot lehet felsorolni.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,3 százalékos mínuszban áll.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek árfolyama ma kivétel nélkül esik, az OTP árfolyama 0,9 százalékot esett, a Richter árfolyama 1,3 százalékos mínuszban van, a Magyar Telekom árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb, míg

A MOL ÁRFOLYAMA 2,2 SZÁZALÉKOT ESETT AZ ELŐZŐ NAPI ZÁRÓÁRFOLYAMÁHOZ VISZONYÍTVA.

A Mol árfolyamesése mögött három fő okot lehet felsorolni:

egyrészt tegnap nagyot esett a Brent olaj ára (közel 2 havi mélypontra süllyedt a jegyzés),

(közel 2 havi mélypontra süllyedt a jegyzés), továbbá tegnap a piaczárás után kiderült, hogy nyomozás indult a Molnál még februárban felmerült bennfenteskereskedelem-gyanús részvényügyletek ügyében (az üggyel itt foglalkoztunk részletesen),

(az üggyel itt foglalkoztunk részletesen), illetve hétfőn este a kormány megemelte a stratégiai üzemanyagkészletekből felszabadított benzin és gázolaj értékesítési árát, ami nyomást helyezhet a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens marzsaira.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a 4iG papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,6 százalékkal került lejjebb, az Appeninn árfolyama pedig 3,3 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,15 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Olivier Le Moal

Címlapkép forrása: Portfolio

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