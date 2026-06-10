A robotok új korszakára készül a Bosch

A Bosch új robotikai céget alapított, kínai robotikai központot hozott létre, és a humanoid robotika beszállítói piacán lát milliárdos nagyságrendű üzleti lehetőséget - jelentette be a vállalat a cég berlini rendezvényén.

A Bosch a humanoid robotok terjedésére készülve erősíti robotikai és automatizálási portfólióját, de nem saját humanoid robotok gyártójaként, hanem alkatrész- és technológiai beszállítóként pozicionálja magát. A vállalat szerint a növekvő kereslet elsősorban a szenzorok, a szoftverek, az elektromos hajtások, a vezérlések és a gyárautomatizálási megoldások piacán jelenthet új bevételi lehetőséget. A Bosch a technológiákat saját gyáraiban is alkalmazza, részben a hatékonyság javítása, részben a szakemberhiány ellensúlyozása érdekében.

Az egyik fontos újdonság a Robert Bosch Robotics GmbH létrehozása, amely új robotikai megoldások fejlesztésére és értékesítésére fókuszál. A vállalat emellett a Neura Robotics német startuppal dolgozik együtt kognitív robotok fejlesztésén, valamint több nemzetközi robotikai céggel, köztük a brit Humanoiddal is partnerségben áll. Kínában az év elején indult el a Bosch Robotics Center China, amely a fizikai mesterséges intelligencia fejlesztését és a robotikai megoldások piacra vitelét támogatja.

A Bosch robotikai kínálatának központi elemei közé tartozik a Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION platformja, a nagy pontosságú elektromos motorok, szervohajtások, részegységek és szállítórendszerek. A vállalat a MEMS-szenzorokban is fontos szereplő, ezek a robotok tapintási és érzékelési képességeihez szükségesek. A MEMS-érzékelők piaca a Yole Group előrejelzése szerint 2030-ra meghaladhatja a 19,2 milliárd dollárt, évi átlagosan 4 százalékos növekedés mellett. A fejlesztések másik alapját a mesterséges intelligencia adja: a Bosch több mint 230 saját üzemének gyártási adatait használja termelésoptimalizálásra, prediktív karbantartásra, optikai hibaészlelésre és olyan rendszerek fejlesztésére, amelyek az emberi munkafolyamatokat géppel feldolgozható adattá alakítják - áll a cég közleményében.

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