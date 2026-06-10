Akár mínusz 30 fokban is percek alatt feltölt: új technológiával tarolna a BYD

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója az ultragyors töltésre alapozva próbál meg piaci részesedést szerezni a hagyományos versenytársaktól. A terjeszkedés sikere azonban nagyrészt azon múlik, hogy milyen ütemben képesek kiépíteni a töltőhálózatot a kontinensen. Li Stella, a kínai cégcsoport tengerentúli piacokért felelős vezetője az Egyesült Királyságban megnyitott első ultragyors töltőállomáson elmondta, hogy egy-egy állomás létesítése nagyjából 580 ezer euróba kerül. A BYD az év végéig 20 ezer ultragyors töltő üzembe helyezését tervezi Kínában, míg

Európában 2027-ig háromezer darab telepítésével számolnak,

amelyből hatszázat az Egyesült Királyságban helyeznek majd el.

Az ultragyors töltés kiaknázásához a BYD legújabb generációs akkumulátora szükséges. A prémiumkategóriás Denza márka új Z9GT modellje, amelynek induló ára 115 ezer euró, mindössze öt perc alatt 70 százalékra, 12 perc alatt pedig csaknem teljesen feltölthető, még akár mínusz 30 Celsius-fokos fagyban is. Li Stella hangsúlyozta, hogy ezt az akkumulátortechnológiát a következő években a kedvezőbb árú modellekben is elérhetővé teszik az európai és a brit piacon.

Ez a lépés a Tesla Supercharger-hálózatának stratégiáját idézi, amely korábban jelentősen hozzájárult az amerikai gyártó eladásainak növekedéséhez. A BYD szerint az ultragyors töltés az utolsó akadályt is elhárítja az elektromos autózásra való átállás elől, a versenytársak vezetői azonban kétségbe vonják, hogy a kínai vállalat elég gyorsan képes lesz-e kiépíteni a tömeges használathoz szükséges infrastruktúrát. Ge Bono, a BYD brit piacért felelős igazgatója szerint nem a fizikai kivitelezés jelenti a szűk keresztmetszetet, hanem a helyi hatósági engedélyek megszerzésének lassúsága.

A BYD állítása szerint az ultragyors töltők nem terhelik túl a villamosenergia-hálózatot, mivel a működésükhöz szükséges energiát helyi akkumulátoros tárolókból nyerik, amelyeket az éjszakai, alacsonyabb áras időszakokban töltenek fel. Li Stella kifejtette, hogy egyre többet fektetnek be az akkumulátoros energiatárolásba, így az új állomások telepítése sehol sem jelent majd extra terhelést a hálózat számára.

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