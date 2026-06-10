Autósok, figyelem: hamarosan lejár a fontos határidő!

Aki a gépjárműadót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják
- mutatott rá a NAV.
Az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak, írják. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-ig kérhetnek például automatikus, legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést.
Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.
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