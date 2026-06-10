Beindult a profitrealizálás Amerikában - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Holdblog Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th

Bankmonitor Újabb kamatvágás az állampapíroknál: még a héten kedvezőbb feltételekkel lehet befektetni Az Államadósság Kezelők Központ (ÁKK) oldalán megjelent tájékoztatás alapján újabb kamatcsökkenés érkezik a lakossági állampapíroknál. De melyik befektetések érintettek? Meddig lehet m

Grandio Blog Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit

RSM Blog GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről? Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR

Holdblog Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki

Grandio Blog Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö

GDPR A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá