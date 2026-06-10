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Beindult a profitrealizálás Amerikában - Mire számíthatunk a tőzsdéken?
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Beindult a profitrealizálás Amerikában - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio
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Jelentős bizonytalanság van mostanában a tőzsdéken: egyik oldalról az AI-láz hajtotta nagyon sokáig a befektetőket, aminek hátán új történelmi csúcsra száguldottak a vezető indexek, ám emellett egyre hangsúlyosabbá válhat az elhúzódó amerikai-iráni konfliktus reálgazdaságra és részvénypiacokra gyakorolt hatása, ami elbizonytalanítja a befektetőket. Tegnap ismét megindult a profitrealizálás a technológiai cégeknél a Wall Streeten, ami végül felemás záráshoz vezetett, és az előzetes adatok alapján a rossz hangulat a mai európai kereskedésre is átragadhat, eséssel nyithatnak a tőzsdék. Gazdasági információk tekintetében ma amerikai inflációs adat jön délután, ami a Fed következő döntéseire is hatással lehet.
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Kisebb eséssel nyithat Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
  • Szerdán eséssel nyitottak az ázsiai piacok, a legnagyobb mínuszban a dél-koreai Kospi állt, amely több mint 2 százalékot veszített értékéből. A japán Nikkei 225 0,71 százalékkal került lejjebb, míg az ausztrál irányadó S&P/ASX 200 index enyhe mínuszban állt.
  • Az előzetes adatok alapján esés jöhet az európai tőzsdéken: a DAX 0,1 százalékkal, a CAC 0,3 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,37 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,61 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB közöl adatokat, de azok várhatóan nem lesznek majd jelentős hatással a piacokra. Lényegesebb lehet az amerikai inflációs adat délután, ami a Fed következő döntéseire is hatással lehet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 60,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 872,11 0,2% -0,8% 2,5% 5,8% 19,0% 47,7%
S&P 500 7 386,65 -0,3% -2,9% -0,2% 7,9% 23,0% 75,1%
Nasdaq 29 084,5 -1,1% -5,1% -0,5% 15,2% 33,4% 110,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 416,63 2,2% -2,0% 4,3% 30,0% 71,7% 126,7%
Hang Seng 24 565,9 -0,4% -5,7% -6,9% -4,2% 1,6% -14,5%
CSI 300 4 801,81 1,9% -2,3% -1,4% 3,7% 23,6% -8,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 433,06 -0,7% -2,8% 0,4% -0,2% 1,1% 56,8%
CAC 8 203,43 0,1% -0,1% 1,1% 0,7% 5,3% 25,0%
FTSE 10 227,33 -1,4% -1,4% -0,1% 3,0% 15,8% 44,4%
FTSE MIB 50 262,76 0,1% -0,6% 2,0% 11,8% 24,2% 95,3%
IBEX 18 174,7 -0,3% -0,5% 1,6% 5,0% 27,5% 98,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 372,59 -0,3% -1,9% -0,9% 20,1% 38,2% 176,7%
ATX 6 008,65 0,0% -2,1% 2,1% 12,8% 35,5% 71,4%
PX 2 548,87 1,0% 0,7% 0,6% -5,1% 17,6% 116,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 330 -0,1% -3,7% -4,4% 14,9% 49,6% 141,4%
Mol 3 892 -1,1% -1,9% -6,5% 32,4% 37,0% 62,7%
Richter 11 840 -2,5% -5,7% -6,5% 20,0% 16,1% 49,6%
Magyar Telekom 2 736 3,2% -0,4% 12,0% 52,7% 54,9% 562,5%
Nyersanyagok              
WTI 91,9 -3,3% -5,7% -7,0% 60,5% 39,3% 31,4%
Brent 91,46 -1,9% -4,8% -9,7% 50,3% 37,5% 26,5%
Arany 4 293,88 -0,8% -4,7% -8,8% -0,7% 29,2% 127,1%
Devizák              
EURHUF 355,6 -0,1% 0,2% 0,3% -7,4% -11,5% 2,6%
USDHUF 307,5593 -0,2% 0,9% 2,2% -5,9% -12,6% 8,2%
GBPHUF 412,2700 0,1% 0,2% 0,6% -6,4% -13,5% 2,6%
EURUSD 1,1562 0,2% -0,7% -1,8% -1,6% 1,3% -5,1%
USDJPY 160,0750 0,0% 0,1% 2,2% 2,1% 10,7% 46,1%
GBPUSD 1,3397 0,4% -0,6% -1,7% -0,4% -1,1% -5,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 61 685,44 -2,2% -7,5% -23,1% -30,5% -44,1% 64,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,53 -0,9% 1,7% 3,7% 8,7% 1,0% 204,2%
10 éves német állampapírhozam 3,06 0,0% 2,8% 2,7% 6,8% 18,9% -1 342,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,5 -1,8% 1,3% -7,6% -19,9% -22,5% 89,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Arkadiusz WarguÅa

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