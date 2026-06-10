Beszáll az Ozempic generikus változatának fejlesztésébe a Richter

A megállapodás tovább mélyíti a két társaság hosszú távú partnerségét, miközben stratégiai jelentőségű lehet a megfizethető, modern terápiákhoz való globális hozzáférés bővítésében – áll a közleményben.

A felek egy összehangolt nemzetközi keretrendszerben dolgoznak együtt, amelyben világosan meghatározták a területi felelősségeket, valamint a költségek és a nyereség megosztásának feltételeit. Az együttműködés a Hetero bizonyított piaci elérésére épít az Egyesült Államokban és a feltörekvő piacokon, valamint a Richter Európa-szerte és Közép-Ázsiában jól kiépített kereskedelmi infrastruktúrájára.

A bejelentés szerint a Hetero már jelentős fejlesztési beruházásokat hajtott végre a projektben, ideértve a technológia kialakítását és a törzskönyvezési tételek gyártását is. A hatósági dokumentáció előkészítése jelenleg folyamatban van,

az Európai Unióban és az Egyesült Államokban pedig várhatóan 2027-ben nyújtják be a törzskönyvezési kérelmeket.

A Richter számára a megállapodás különösen fontos lehet, mivel a társaság fenntartja a jövőbeni európai gyártás lehetőségét is. Ez nemcsak a vállalat nemzetközi pozícióit erősítheti, hanem illeszkedik abba a trendbe is, amelyben a gyógyszeripari szereplők egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a stratégiai termékek regionális ellátásbiztonságára.

A szemaglutid az elmúlt évek egyik legnagyobb figyelmet kapó hatóanyaga lett, elsősorban a cukorbetegség és a testsúlycsökkentő terápiák piacán betöltött szerepe miatt. A szemaglutid elsődleges indikációja a 2-es tipusú diabétesz és a kardiovaszkuláris hatások kezelése - tette hozzá a Richter.

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