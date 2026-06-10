Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén

Felemás teljesítményt láthatunk a hazai blue chipeknél.

Az irányt keresi a BUX ma reggel, az index értéke 133 326 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon

egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően bizonytalan a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Gránit Bank és a Graphisoft Park indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: NanoStockk

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