Budapest lesz Európa körforgásos gazdasági fővárosa októberben

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A vállalatok jelentős része már felismerte a körforgásos gazdaság jelentőségét, a valódi áttöréshez azonban stratégiai szemléletváltásra van szükség. Ezt jelezte vissza a BCSDH a KPMG szakmai támogatásával készült és januárban publikált felmérése és ezt állítja a középpontba a Circular Economy Hotspot, amely október 5-e és 7-e között Magyarországra hozza a körforgásos gazdaság vezető nemzetközi szereplőit.

A BCSDH és a Körforgásos Gazdaság Platform szervezésében megvalósuló rendezvény célja, hogy megmutassa, hogyan válhat üzletileg működő, finanszírozható és skálázható gyakorlattá a körforgásosság.

A rendezvény keretében Budapestre érkezik többek között Tom Szaky, a TerraCycle alapító-vezérigazgatója, Peter Börkey, az OECD körforgásos gazdaságért felelős vezetője, a korábbi környezetvédelmi uniós biztos Janez Potočnik, az UNEP International Resource Panel társelnöke, és Quentin Drewell a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) igazgatója.

A program fókuszban azok a kérdések állnak majd, amelyek ma már közvetlenül befolyásolják a vállalatok versenyképességét, például, hogy miként finanszírozható a körforgásos átállás, milyen üzleti modellek működnek a gyakorlatban, miként kapcsolódik össze a klímaadaptáció és a körforgásosság, milyen szerepet játszanak a digitális megoldások vagy éppen hogyan alakítható át az épített környezet, az élelmiszeripar és az erőforrás-gazdálkodás.

A harmadik napon a résztvevők helyszínbejárásokon vehetnek részt, amelyek során működés közben ismerhetnek meg körforgásos megoldásokat. Ezek között lesznek újrahasznosítással foglalkozó ipari létesítmények, élelmiszeripari és biomassza-megoldások, városi körforgásos kezdeményezések, valamint természet alapú projektek is. A látogatások célja, hogy a résztvevők ne csak halljanak a megoldásokról, hanem közvetlenül találkozzanak velük.

„Miközben a nyersanyagkitettség, az ellátási kockázatok és a versenyképességi nyomás egyszerre erősödnek, a körforgásosság mára túlnőtt azon, hogy egyszerű fenntarthatósági projektként tekintsünk rá: egyre inkább üzleti túlélési kérdéssé válik” – mondta el Márta Irén, a BCSDH ügyvezető igazgatója. Szerinte az őszi esemény célja ennek a szemléletváltásnak a felgyorsítása, hiszen a körforgásos átmenet legnagyobb akadálya ma már nem a technológiahiány, hanem az, hogy túl kevés vállalat kezeli stratégiai kérdésként a témát.