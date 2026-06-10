Egyre nagyobb esésben a magyar tőzsde

Holdblog Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th

RSM Blog GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről? Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR

Charlie és Bruno Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után? A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s

Holdblog Könnyen csapdává válhat a SpaceX körüli eufória A történelem nem feltétlenül azoknak kedvez, akik a legnagyobb várakozások közepette szállnak be. Az IPO-k többsége hosszabb távon alulteljesíti a piacot, a valódi szupernyertes vállalatok...

Bankmonitor Az 1,8%-os májusi inflációs adat teret nyithat a kamatcsökkentésnek A vártnál kedvezőbb, 1,8 százalékos éves inflációt mért a KSH. Ezen kifejezetten kedvező adatok növelik a jegybank mozgásterét lehetőséget teremtve az alapkamat újabb csökkentésére. De m

Grandio Blog Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit

Holdblog Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki