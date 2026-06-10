Érkeznek a szintetikus munkavállalók: veszélyes fordulat jöhet a globális pénzügyi rendszerben

A Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) legfrissebb jelentésében nyomatékosan javasolja a pénzügyi intézményeknek, hogy építsenek be védelmi mechanizmusokat a mesterséges intelligencia, különösen az úgynevezett AI-ügynök alapú rendszerek kockázatainak kezelésére, mivel a szektorban rendkívüli módon felgyorsult a technológia térnyerése.

Az FSB szerdán közzétett jelentésében arra figyelmeztetett, hogy

az egyre önállóbban működő mesterségesintelligencia-rendszerek felerősíthetik a pénzügyi rendszer kockázatait.

Az AI-ügynök alapú megoldások – vagyis az olyan rendszerek, amelyek korlátozott emberi felügyelet mellett is képesek tervezni, következtetni és feladatokat végrehajtani – már ma is jelen vannak a pénzügyi szektorban, ahol egyaránt alkalmazzák azokat csalásfelderítésre, ügyfélszolgálati feladatokra és háttérműveletekre.

A Cambridge-i Alternatív Pénzügyi Központ felmérése szerint a pénzügyi szektorbeli válaszadók 52 százaléka számolt be az ügynökalapú mesterséges intelligencia aktív használatáról, közülük 23 százalék már szervezeti szinten alkalmazza a technológiát, míg 29 százalék jelenleg teszteli azt próbaüzemben.

A szabályozó hatóságok és a nemzetközi szabványalkotó szervezetek azóta figyelmeztetnek egyre határozottabban a veszélyekre, hogy az Anthropic piacra dobta a Mythos nevű rendszerét, amelyet a szakértők a bankszektort érintő komoly kiberbiztonsági kihívásként értékelnek.

Az FSB szerint az autonóm mesterséges intelligencia olyan kockázatokat hordoz, amelyek "rendkívül gyorsan valósággá válhatnak", ideértve a jogosulatlan vagy jogellenes műveleteket, az adatszivárgást, valamint az összekapcsolt rendszerek működési zavarait. A jelentés külön kiemeli, hogy az intelligens ügynökök az emberi felügyelet szempontjából sajátos kihívást jelentenek, mivel a szervezet szándékaitól eltérő lépéseket tehetnek anélkül, hogy a munkatársak azt időben észlelnék vagy közbeavatkozhatnának.

A felmerülő kockázatok kezelésére az FSB nem kötelező érvényű ajánlásokat fogalmazott meg, amelyeket július 22-ig lehet véleményezni. Az iránymutatások értelmében a pénzügyi intézményeknek egyértelmű határokat kell szabniuk a mesterséges intelligencia alkalmazásának, és megfelelő védelmi mechanizmusokat kell építeniük a rendszerekbe. A magas kockázatú műveleteknél, például a bizonyos összeghatár feletti pénzügyi tranzakcióknál mindenképpen kötelező emberi jóváhagyást kell előírni.

Igen figyelemre méltó az a javaslat is, amely szerint a vállalatoknak az emberierőforrás-ellenőrzéseket és a kapcsolódó folyamatokat is érdemes lenne kiterjeszteniük az AI-ügynökök lényegében "szintetikus munkavállalóként" kezelve őket.

Forrás: Reuters

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