Gyengélkedett ma a magyar tőzsde

Vegyes mozgásokat lehetett ma látni a nemzetközi piacokon, a magyar tőzsde azonban az alulteljesítők között volt, hasonlóan a régiós piacokhoz.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Rába papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,7 százalékkal került lejjebb, a PannErgy árfolyama pedig 3,2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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