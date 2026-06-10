Gyengélkedett ma a magyar tőzsde

Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.
A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Rába papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,7 százalékkal került lejjebb, a PannErgy árfolyama pedig 3,2 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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