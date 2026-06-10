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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

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Holnap nem várható változás a piaci beszerzési üzemanyagárakban. Ez a fogyasztói árakat amúgy sem érintené, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Csütörtökön várhatóan nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára.

Ma, 2026.06.10-én az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 676 Ft/liter
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