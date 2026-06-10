Megfenyegette Iránt Trump - Mutatjuk a tőzsdei reakciót

Tegnap ismét megindult a profitrealizálás a technológiai cégeknél a Wall Streeten, ami végül felemás záráshoz vezetett, és Ázsiában is az eladók voltak ma fölényben. Európában szintén egyre rosszabb a hangulat, ez alól a magyar tőzsde sem kivétel, itthon a Mol vezeti az esést. Tovább rontotta a hangulatot, hogy Donald Trump jelezte: túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba az elnök.
Itt a jelzés: a profik szerint közel 80 százalékkal többet érhet ez a részvény
Továbbra is elképesztő tempóban pörög az AI-sztori a tőzsdéken, de a nagy rali után egyre nehezebb valóban vonzó beszállási pontokat találni. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt veszünk górcső alá, amelyre futószalagon érkeznek a céláremelések, az elemzők szerint akár 80 százalékos rali is jöhet, miközben a papír egyáltalán nem drága, sőt.
Azonnal reagál a piac Trump szavaira
Nagy esésbe kapcsoltak az amerikai határidős részvényindexek, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy szerinte túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba. Trump azt írta, hogy Irán „túl sokáig húzta” egy olyan megállapodás megtárgyalását, amely szerinte kedvező lett volna számára, ezért
most meg kell fizetnie az árát.
Trump kijelentései után az olajárak emelkedni kezdtek, a határidős indexek pedig esni: az S&P 500 határidős jegyzése 0,95 százalékkal, a Nasdaq 100 futures 1,41 százalékkal esett, míg a Dow határidős kontraktusa 449 ponttal, vagyis 0,9 százalékkal került lejjebb.
Elzárták a csapokat: nem kerül több kritikus nyersanyag a nagyhatalomhoz
Kína továbbra is kitart a ritkaföldfém-termékek Japánba irányuló exportjának hónapok óta érvényben lévő korlátozása mellett, annak ellenére, hogy beszámolók szerint az Egyesült Államok arra kérte Pekinget, oldja fel az intézkedéseket - írja a Mining.
2 százalék fölötti esésben a Mol
A hazai blue chipek árfolyama ma kivétel nélkül esik, a legjelentősebb mínuszban a Mol árfolyama van.
Elfogadták a DOMINANCE törvényt Amerikában
Az amerikai képviselőház hétfőn elfogadta a DOMINANCE törvényt, amely a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén hivatott erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát - írta a Mining.
Rekord osztalékról döntött az Orlen
Az Orlen lengyel olajvállalat részvényesei az éves közgyűlésen rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek.
Lefordult a BUX
A kezdeti bizonytalanságot követően megvan az irány a magyar tőzsdén: lefelé. A BUX index jelenleg 0,6 százalékos mínuszban áll, a blue chipek közül csak a Richter emelkedik.
Romlik a hangulat
Egyre rosszabb a hangulat a kontinens tőzsdéin, a DAX már 0,4 százalékos mínuszban áll.
Kisebb pluszok Európában
Óvatos emelkedéésel indul a nap a kontinens tőzsdéin, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.
Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén
Felemás teljesítményt láthatunk a hazai blue chipeknél.
Komoly megtorpanás a technológiai piacon
Szerdán ismét nagyot estek az ázsiai félvezető- és technológiai részvények, miután a Wall Streeten az előző napi, rövid ideig tartó chippiaci fellendülés kifulladt, és a befektetők körében továbbra is aggodalmat kelt a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek túlfeszített értékeltsége - közölte a Cnbc.
Figyelmeztet a szakértő: ez a változás vethet véget a nagy tőzsdei szárnyalásnak
Jim Cramer, a CNBC piaci elemzője szerint a technológiai részvények éppen elveszítik azokat a tulajdonságokat, amelyek az elmúlt három évben a piac vezető szektorává tették őket. Úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tőkebevonási hullám miatt elsősorban a papírok eddigi szűkössége szűnhet meg - jelentette a Cnbc.
Kisebb eséssel nyithat Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
- Szerdán eséssel nyitottak az ázsiai piacok, a legnagyobb mínuszban a dél-koreai Kospi állt, amely több mint 2 százalékot veszített értékéből. A japán Nikkei 225 0,71 százalékkal került lejjebb, míg az ausztrál irányadó S&P/ASX 200 index enyhe mínuszban állt.
- Az előzetes adatok alapján esés jöhet az európai tőzsdéken: a DAX 0,1 százalékkal, a CAC 0,3 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,37 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,61 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az MNB közöl adatokat, de azok várhatóan nem lesznek majd jelentős hatással a piacokra. Lényegesebb lehet az amerikai inflációs adat délután, ami a Fed következő döntéseire is hatással lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 60,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 872,11
|0,2%
|-0,8%
|2,5%
|5,8%
|19,0%
|47,7%
|S&P 500
|7 386,65
|-0,3%
|-2,9%
|-0,2%
|7,9%
|23,0%
|75,1%
|Nasdaq
|29 084,5
|-1,1%
|-5,1%
|-0,5%
|15,2%
|33,4%
|110,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 416,63
|2,2%
|-2,0%
|4,3%
|30,0%
|71,7%
|126,7%
|Hang Seng
|24 565,9
|-0,4%
|-5,7%
|-6,9%
|-4,2%
|1,6%
|-14,5%
|CSI 300
|4 801,81
|1,9%
|-2,3%
|-1,4%
|3,7%
|23,6%
|-8,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 433,06
|-0,7%
|-2,8%
|0,4%
|-0,2%
|1,1%
|56,8%
|CAC
|8 203,43
|0,1%
|-0,1%
|1,1%
|0,7%
|5,3%
|25,0%
|FTSE
|10 227,33
|-1,4%
|-1,4%
|-0,1%
|3,0%
|15,8%
|44,4%
|FTSE MIB
|50 262,76
|0,1%
|-0,6%
|2,0%
|11,8%
|24,2%
|95,3%
|IBEX
|18 174,7
|-0,3%
|-0,5%
|1,6%
|5,0%
|27,5%
|98,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 372,59
|-0,3%
|-1,9%
|-0,9%
|20,1%
|38,2%
|176,7%
|ATX
|6 008,65
|0,0%
|-2,1%
|2,1%
|12,8%
|35,5%
|71,4%
|PX
|2 548,87
|1,0%
|0,7%
|0,6%
|-5,1%
|17,6%
|116,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 330
|-0,1%
|-3,7%
|-4,4%
|14,9%
|49,6%
|141,4%
|Mol
|3 892
|-1,1%
|-1,9%
|-6,5%
|32,4%
|37,0%
|62,7%
|Richter
|11 840
|-2,5%
|-5,7%
|-6,5%
|20,0%
|16,1%
|49,6%
|Magyar Telekom
|2 736
|3,2%
|-0,4%
|12,0%
|52,7%
|54,9%
|562,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,9
|-3,3%
|-5,7%
|-7,0%
|60,5%
|39,3%
|31,4%
|Brent
|91,46
|-1,9%
|-4,8%
|-9,7%
|50,3%
|37,5%
|26,5%
|Arany
|4 293,88
|-0,8%
|-4,7%
|-8,8%
|-0,7%
|29,2%
|127,1%
|Devizák
|EURHUF
|355,6
|-0,1%
|0,2%
|0,3%
|-7,4%
|-11,5%
|2,6%
|USDHUF
|307,5593
|-0,2%
|0,9%
|2,2%
|-5,9%
|-12,6%
|8,2%
|GBPHUF
|412,2700
|0,1%
|0,2%
|0,6%
|-6,4%
|-13,5%
|2,6%
|EURUSD
|1,1562
|0,2%
|-0,7%
|-1,8%
|-1,6%
|1,3%
|-5,1%
|USDJPY
|160,0750
|0,0%
|0,1%
|2,2%
|2,1%
|10,7%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3397
|0,4%
|-0,6%
|-1,7%
|-0,4%
|-1,1%
|-5,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|61 685,44
|-2,2%
|-7,5%
|-23,1%
|-30,5%
|-44,1%
|64,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,53
|-0,9%
|1,7%
|3,7%
|8,7%
|1,0%
|204,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,06
|0,0%
|2,8%
|2,7%
|6,8%
|18,9%
|-1 342,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,5
|-1,8%
|1,3%
|-7,6%
|-19,9%
|-22,5%
|89,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Arkadiusz WarguÅa
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