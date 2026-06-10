Megfenyegette Iránt Trump - Mutatjuk a tőzsdei reakciót

Nagy esésbe kapcsoltak az amerikai határidős részvényindexek, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy szerinte túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba. Trump azt írta, hogy Irán „túl sokáig húzta” egy olyan megállapodás megtárgyalását, amely szerinte kedvező lett volna számára, ezért

most meg kell fizetnie az árát.

Trump kijelentései után az olajárak emelkedni kezdtek, a határidős indexek pedig esni: az S&P 500 határidős jegyzése 0,95 százalékkal, a Nasdaq 100 futures 1,41 százalékkal esett, míg a Dow határidős kontraktusa 449 ponttal, vagyis 0,9 százalékkal került lejjebb.