Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken

Mint megírtuk, bár nagyot nőtt az amerikai infláció májusban, de meglepetésre a maginfláció csak kismértékben emelkedett. Amíg a maginflációban nem látszódnak erős jelei annak, hogy az infláció a szolgáltatószektorba is begyűrűzik, addig a Fed megpróbálhat átnézni rajta, vagy legalábbis időt hagyni magának, amíg egyértelműbb jeleket nem lát.

Ezt árazva emelkedni kezdtek a korábbi mélypontokról a határidős részvényindexek, ám még így is kisebb esést vetítenek előre a nyitásra.