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Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken
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Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken

Portfolio
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Tegnap megindult a profitrealizálás a technológiai cégeknél a Wall Streeten, ami végül felemás záráshoz vezetett, és Ázsiában is az eladók voltak ma fölényben. Európában szintén egyre rosszabb a hangulat, ez alól a magyar tőzsde sem kivétel, itthon a Mol vezeti az esést. Tovább rontotta a hangulatot, hogy Donald Trump jelezte: túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba az elnök. Javította viszont a képet, hogy a legfrissebb adatok alapján, meglepetésre a maginfláció csak kismértékben emelkedett Amerikában, ami ad némi mozgásteret a Fed számára.
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Estére tovább estek az amerikai indexek

Nagyon csúnya, ami az amerikai tőzsdéken történik, mind a három fontos index több mint 1%-os veszteségben van.

  • Az S&P 500 több mint 100 ponttal került lejjebb, a nap végére -1,61%-on áll.
  • A Dow Jones közel 1000 pontot veszített, 1,87%-os a csökkenés.
  • A Nasdaq alulról súrolja a két százalékot, jelenleg -1,98%-on áll.
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Nem javít, de nem is ront Amerika

Sikerült az Egyesült Államok legfontosabb indexeinek is egy kicsit stabilizálnia magát.

  • Az S&P 500 most -1,15%-on,
  • a Dow Jones -1,42%-on áll,
  • de a Nasdaq már kicsit javított, így bejött 1,5% alá (-1,42% jelenleg).
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Mindhárom fontos index több mint 1 százalékot gyengült

Az S&P közel 80 pontot veszített az értékéből, így -1,08 százalékon áll. Még rosszabb a helyzet a Dow Jones esetében (-1,37%), míg a Nasdaq már bőven -1,5%-on áll.

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Egyre csúnyább Amerika

A Dow Jones már több, mint 1 százalékos mínuszban van (1,12%), a Nasdaq közelít hozzá (0,96%). Az S&P esése is 0,7 százalékos.

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Gyengélkedett ma a magyar tőzsde

Vegyes mozgásokat lehetett ma látni a nemzetközi piacokon, a magyar tőzsde azonban az alulteljesítők között volt, hasonlóan a régiós piacokhoz.

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Gyengélkedett ma a magyar tőzsde
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Olyat tettek az olajhatalmak, amire 2000 óta nem volt már példa

A Reuters felméréséből kiderül, hogy az OPEC olajkitermelése májusban több mint két évtizedes mélypontra zuhant, miután az Irán elleni amerikai tengeri blokád és a Hormuzi-szoros iráni lezárása drasztikusan visszavetette a tagállamok exportját.

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Olyat tettek az olajhatalmak, amire 2000 óta nem volt már példa
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Mutatunk egy olcsó részvényt, ami a profik szerint nagyot robbanhat!

Az egyik legnagyobb nevű befektetési bank friss válogatása szerint több olyan részvény is van most a piacon, amely mellett egyre nehezebb szó nélkül elmenni. Ezeknél a papíroknál egyszerre látszik komoly felértékelődési potenciál, erős elemzői támogatottság és vonzó árazás – vagyis pont az a hármas együttállás, amelyre a befektetők ritkán legyintenek könnyedén. A listán azonban van egy név, amely még ebből a mezőnyből is kilóg: kimondottan olcsónak tűnik, a profik kifejezetten szeretik, és az elemzői célárak alapján jelentős tér nyílhat előtte felfelé. Ezt a részvényt nézzük meg most közelebbről.

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Mutatunk egy olcsó részvényt, ami a profik szerint nagyot robbanhat!
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Eséssel indul a nap Amerikában

A korábban ártnál kisebb mínuszban indítják a napot a vezető amerikai tőzsdék: a Dow és az S&P 500 is fél százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,7 százalékos mínuszban van.

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Örülnek a befektetők a friss inflációs adatnak

Mint megírtuk, bár nagyot nőtt az amerikai infláció májusban, de meglepetésre a maginfláció csak kismértékben emelkedett. Amíg a maginflációban nem látszódnak erős jelei annak, hogy az infláció a szolgáltatószektorba is begyűrűzik, addig a Fed megpróbálhat átnézni rajta, vagy legalábbis időt hagyni magának, amíg egyértelműbb jeleket nem lát.

Ezt árazva emelkedni kezdtek a korábbi mélypontokról a határidős részvényindexek, ám még így is kisebb esést vetítenek előre a nyitásra.

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Három éve nem volt ekkora az infláció az USA-ban

Nagyot nőtt az amerikai infláció májusban, amiért elsősorban az energiaárak emelkedése volt felelős. Meglepetésre a maginfláció csak kismértékben emelkedett, mivel több tétel is havi alapon negatív csökkenést mutatott. Amíg a maginflációban nem látszódnak erős jelei annak, hogy az infláció a szolgáltatószektorba is begyűrűzik, addig a Fed megpróbálhat áttekinteni rajta, vagy legalábbis időt hagyni magának, amíg egyértelműbb jeleket nem lát.

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Három éve nem volt ekkora az infláció az USA-ban
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Foci-VB: eszméletlen pénztömeg mozdul meg

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak a futball, hanem a sportfogadás történetének eddigi legnagyobb eseménye is lehet, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy az amerikai sportfogadási piac teljes kapacitással vizsgázhat egy ekkora horderejű tornán - írta a Cnbc.

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Foci-VB: eszméletlen pénztömeg mozdul meg
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Itt a jelzés: a profik szerint közel 80 százalékkal többet érhet ez a részvény

Továbbra is elképesztő tempóban pörög az AI-sztori a tőzsdéken, de a nagy rali után egyre nehezebb valóban vonzó beszállási pontokat találni. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt veszünk górcső alá, amelyre futószalagon érkeznek a céláremelések, az elemzők szerint akár 80 százalékos rali is jöhet, miközben a papír egyáltalán nem drága, sőt.

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Kilőtt a félelemindex

A félelemindexként is ismert VIX 12,4%-os pluszba ugrott az iráni fenyegetést követően.

vix
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Ugrik az olaj ára

Hordónként több mint 2 dollárt, százalékban kifejezve pedig 2,5 százalékot ugrott a Brent olaj jegyzése, miután Donald Trump amerikai elnök lépéseket helezett kilátásba Irán ellen. Jelenleg 1,7 százalékos pluszban van a kurzus.

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Azonnal reagál a piac Trump szavaira

Nagy esésbe kapcsoltak az amerikai határidős részvényindexek, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy szerinte túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba. Trump azt írta, hogy Irán „túl sokáig húzta” egy olyan megállapodás megtárgyalását, amely szerinte kedvező lett volna számára, ezért

most meg kell fizetnie az árát.

Trump kijelentései után az olajárak emelkedni kezdtek, a határidős indexek pedig esni: az S&P 500 határidős jegyzése 0,95 százalékkal, a Nasdaq 100 futures 1,41 százalékkal esett, míg a Dow határidős kontraktusa 449 ponttal, vagyis 0,9 százalékkal került lejjebb.

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Elzárták a csapokat: nem kerül több kritikus nyersanyag a nagyhatalomhoz

Kína továbbra is kitart a ritkaföldfém-termékek Japánba irányuló exportjának hónapok óta érvényben lévő korlátozása mellett, annak ellenére, hogy beszámolók szerint az Egyesült Államok arra kérte Pekinget, oldja fel az intézkedéseket - írja a Mining.

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Elzárták a csapokat: nem kerül több kritikus nyersanyag a nagyhatalomhoz
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2 százalék fölötti esésben a Mol

A hazai blue chipek árfolyama ma kivétel nélkül esik, a legjelentősebb mínuszban a Mol árfolyama van.

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2 százalék fölötti esésben a Mol
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Elfogadták a DOMINANCE törvényt Amerikában

Az amerikai képviselőház hétfőn elfogadta a DOMINANCE törvényt, amely a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén hivatott erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát - írta a Mining.

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Elfogadták a DOMINANCE törvényt Amerikában
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Rekord osztalékról döntött az Orlen

Az Orlen lengyel olajvállalat részvényesei az éves közgyűlésen rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek.

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Rekord osztalékról döntött az Orlen
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Lefordult a BUX

A kezdeti bizonytalanságot követően megvan az irány a magyar tőzsdén: lefelé. A BUX index jelenleg 0,6 százalékos mínuszban áll, a blue chipek közül csak a Richter emelkedik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Romlik a hangulat

Egyre rosszabb a hangulat a kontinens tőzsdéin, a DAX már 0,4 százalékos mínuszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kisebb pluszok Európában

Óvatos emelkedéésel indul a nap a kontinens tőzsdéin, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén

Felemás teljesítményt láthatunk a hazai blue chipeknél.

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Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén
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Komoly megtorpanás a technológiai piacon

Szerdán ismét nagyot estek az ázsiai félvezető- és technológiai részvények, miután a Wall Streeten az előző napi, rövid ideig tartó chippiaci fellendülés kifulladt, és a befektetők körében továbbra is aggodalmat kelt a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek túlfeszített értékeltsége - közölte a Cnbc.

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Komoly megtorpanás a technológiai piacon
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Figyelmeztet a szakértő: ez a változás vethet véget a nagy tőzsdei szárnyalásnak

Jim Cramer, a CNBC piaci elemzője szerint a technológiai részvények éppen elveszítik azokat a tulajdonságokat, amelyek az elmúlt három évben a piac vezető szektorává tették őket. Úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tőkebevonási hullám miatt elsősorban a papírok eddigi szűkössége szűnhet meg - jelentette a Cnbc.

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Figyelmeztet a szakértő: ez a változás vethet véget a nagy tőzsdei szárnyalásnak
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Kisebb eséssel nyithat Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
  • Szerdán eséssel nyitottak az ázsiai piacok, a legnagyobb mínuszban a dél-koreai Kospi állt, amely több mint 2 százalékot veszített értékéből. A japán Nikkei 225 0,71 százalékkal került lejjebb, míg az ausztrál irányadó S&P/ASX 200 index enyhe mínuszban állt.
  • Az előzetes adatok alapján esés jöhet az európai tőzsdéken: a DAX 0,1 százalékkal, a CAC 0,3 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,37 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,61 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB közöl adatokat, de azok várhatóan nem lesznek majd jelentős hatással a piacokra. Lényegesebb lehet az amerikai inflációs adat délután, ami a Fed következő döntéseire is hatással lehet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 60,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 872,11 0,2% -0,8% 2,5% 5,8% 19,0% 47,7%
S&P 500 7 386,65 -0,3% -2,9% -0,2% 7,9% 23,0% 75,1%
Nasdaq 29 084,5 -1,1% -5,1% -0,5% 15,2% 33,4% 110,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 416,63 2,2% -2,0% 4,3% 30,0% 71,7% 126,7%
Hang Seng 24 565,9 -0,4% -5,7% -6,9% -4,2% 1,6% -14,5%
CSI 300 4 801,81 1,9% -2,3% -1,4% 3,7% 23,6% -8,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 433,06 -0,7% -2,8% 0,4% -0,2% 1,1% 56,8%
CAC 8 203,43 0,1% -0,1% 1,1% 0,7% 5,3% 25,0%
FTSE 10 227,33 -1,4% -1,4% -0,1% 3,0% 15,8% 44,4%
FTSE MIB 50 262,76 0,1% -0,6% 2,0% 11,8% 24,2% 95,3%
IBEX 18 174,7 -0,3% -0,5% 1,6% 5,0% 27,5% 98,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 372,59 -0,3% -1,9% -0,9% 20,1% 38,2% 176,7%
ATX 6 008,65 0,0% -2,1% 2,1% 12,8% 35,5% 71,4%
PX 2 548,87 1,0% 0,7% 0,6% -5,1% 17,6% 116,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 330 -0,1% -3,7% -4,4% 14,9% 49,6% 141,4%
Mol 3 892 -1,1% -1,9% -6,5% 32,4% 37,0% 62,7%
Richter 11 840 -2,5% -5,7% -6,5% 20,0% 16,1% 49,6%
Magyar Telekom 2 736 3,2% -0,4% 12,0% 52,7% 54,9% 562,5%
Nyersanyagok              
WTI 91,9 -3,3% -5,7% -7,0% 60,5% 39,3% 31,4%
Brent 91,46 -1,9% -4,8% -9,7% 50,3% 37,5% 26,5%
Arany 4 293,88 -0,8% -4,7% -8,8% -0,7% 29,2% 127,1%
Devizák              
EURHUF 355,6 -0,1% 0,2% 0,3% -7,4% -11,5% 2,6%
USDHUF 307,5593 -0,2% 0,9% 2,2% -5,9% -12,6% 8,2%
GBPHUF 412,2700 0,1% 0,2% 0,6% -6,4% -13,5% 2,6%
EURUSD 1,1562 0,2% -0,7% -1,8% -1,6% 1,3% -5,1%
USDJPY 160,0750 0,0% 0,1% 2,2% 2,1% 10,7% 46,1%
GBPUSD 1,3397 0,4% -0,6% -1,7% -0,4% -1,1% -5,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 61 685,44 -2,2% -7,5% -23,1% -30,5% -44,1% 64,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,53 -0,9% 1,7% 3,7% 8,7% 1,0% 204,2%
10 éves német állampapírhozam 3,06 0,0% 2,8% 2,7% 6,8% 18,9% -1 342,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,5 -1,8% 1,3% -7,6% -19,9% -22,5% 89,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Arkadiusz WarguÅa

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