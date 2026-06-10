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Most tényleg megtudhatjuk, mennyit keres a mellettünk ülő kollégánk?
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Most tényleg megtudhatjuk, mennyit keres a mellettünk ülő kollégánk?

Portfolio
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A keddi Checklistben (11:24-től) Médli Katalint, a Trenkwalder Csoport HR managerét kérdezzük egy fontos határidőről, konkrétan június 7-éről  . Sokan úgy gondolták ugyanis, hogy az uniós bértranszparencia-irányelv bevezetésével hirtelen minden álláshirdetésben megjelennek a fizetések, és a mellettünk ülő kollégáról is megtudjuk, mennyit keres — csakhogy a valóság ennél jóval bonyolultabb. A bértranszparencia ugyanis leginkább arról szól, hogy a cégek képesek-e végre megmagyarázni: miért pont annyit fizetnek, amennyit.

Műsorunk első felében egyébként arról beszélgetünk Babos Andrással, a Portfolio makrogazdasági elemzőjével, hogy megérkezett a KSH friss inflációs jelentése, és rögtön borította a várakozásokat: a májusi adat nem gyorsulást, hanem meglepő lassulást mutatott. Az élelmiszerárak csökkenése, az energiaárak mérséklődése és az erősebb forint együtt most látványosan fékezhették az inflációt, de nagy kérdés, meddig tart ez a kedvező pillanat.

A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Inflációs meglepetés a KSH-tól – (02:00)
  • Eljött a bértranszparencia napja – (11:24)

Címlapkép forrása: Thomas M Barwick INC

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