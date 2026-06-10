Nagy fordulat jön a munkaerőpiacon: Dani Rodrik szerint teljesen átalakul a dolgozók élete

A gazdaságpolitika legfőbb feladata a biztonságot és méltóságot nyújtó munkahelyek megteremtése, amely alapvető fontosságú a társadalmi kohézió és a jólét szempontjából - mondta el Dani Rodrik közgazdász a Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián tartott előadásán. Európának Rodrik szerint a saját útját kell járnia, elkerülve az amerikai és a kínai modellek buktatóit. Mivel a jövő munkahelyei már nem a hagyományos iparban, hanem a szolgáltató szektorban jönnek létre, a döntéshozóknak új, alulról építkező stratégiákat kell kidolgozniuk, a mesterséges intelligenciát pedig nem a munkaerő kiváltására, hanem a dolgozók képességeinek és termelékenységének növelésére kell kiaknázniuk.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Európa jelenleg kettős csapdában őrlődik, hiszen miközben aggódva figyeli Kína előretörését, irigykedve tekint az Egyesült Államok technológiai dominanciájára - kezdte globális helyzetértékelését Dani Rodrik közgazdász a Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián tartott előadásán. A szakértő ezután kijelentette, hogy egyik modell sem másolható, és nem is jelentene megoldást a kontinens számára.

Az amerikai minta ugyanis – a kiemelkedő technológiai fejlettség ellenére – súlyos vagyoni egyenlőtlenségekhez, valamint mélyülő társadalmi és politikai megosztottsághoz vezetett, míg Kína gazdasági sikerei a tekintélyelvű pártállami berendezkedésből fakadnak.

Európának ugyanakkor Rodrik szerint lehetősége van arra, hogy a piaci mechanizmusok és a tudatos szakpolitikák ötvözésével egy saját, befogadóbb modellt hozzon létre, amely globális szinten is mintaként szolgálhat.

Bár az Európai Unió intézményrendszere jelenleg túlcentralizált és híján van az egységes víziónak, ez a helyzet a kisebb tagállamoknak, köztük Magyarországnak is teret ad az innovatív gazdaságpolitikai kísérletezésre

- jelentette ki az elismert közgazdász.

Minőségi állásokra van szükség

A sikeres gazdaságpolitika fókuszában Rodrik véleménye szerint a minőségi munkahelyek létrehozásának kell állnia. A klasszikus közgazdasági elméletek évszázadok óta elsősorban fogyasztóként kezelték a magánszemélyeket, akiknek a munka pusztán a megélhetést és a fogyasztást biztosító jövedelemforrást jelentett.

A valóságban azonban az, hogy a munkahely az egyéni jólét, a méltóság, a társadalmi elismertség és a közösségi szerepvállalás sarokköve.

A munka elvesztése ezért nemcsak anyagi ellehetetlenüléssel fenyeget, hanem súlyos társadalmi problémákat is szül, így hozzájárul a bűnözés és a függőségek terjedéséhez, a családok felbomlásához, valamint a politikai szélsőségek megerősödéséhez.

Egy állás minőségét éppen ezért a bérezésen túl a biztonság, a méltányos bánásmód, az előrelépési lehetőségek és a munkavállalói autonómia határozzák meg. E tényezők hiányában a munkaerőpiac kettészakad, és tovább mélyül a szakadék a kedvező helyzetben lévő rétegek és a perifériára szorulók között. Rodrik előadásában kiemelte, hogy ez a fajta kettősség a magyar munkaerőpiacon is megtalálható, hiszen míg a fővárosi munkahelyek magas jövedelemmel és jólléttel kecsegtetnek, addig vidéken általában nem ez helyzet.

Átalakulás zajlik a munkaerőpiac szerkezetében is

A foglalkoztatás jövőjét tekintve Rodrik hangsúlyozta, hogy

egyértelmű globális trend a hagyományos ipari munkahelyek számának visszaesése.

A technológiai fejlődés, a globális értékláncok átalakulása és az automatizáció következtében a jövőben már nem a feldolgozóipar és az exportorientált gyártás jelenti majd a fő munkaerő-felszívó bázist. Ez a folyamat még az olyan ipari óriásoknál is tetten érhető, mint Kína, ahol a kibocsátás növekedése ellenére a gyári foglalkoztatottak száma több mint egy évtizede folyamatosan zsugorodik.

Az új álláshelyek döntő többsége a szakértő szerint a szolgáltató szektorban, így például a kiskereskedelemben, az egészségügyi és szociális ellátásban, a vendéglátásban, valamint az adminisztrációban keletkezik majd.

Ezek a munkakörök általában nem igényelnek felsőfokú végzettséget, sokkal inkább az alapkészségekre és a személyközi készségekre, az úgynevezett "soft skillekre" építenek.

Ezt a strukturális átrendeződést a hagyományos, felülről irányított iparpolitikák már képtelenek hatékonyan kezelni, ezért olyan új, alulról építkező, kifejezetten a kis- és középvállalkozásokat célzó stratégiákra van szükség, amelyek az állam, a piaci szereplők és a munkavállalók folyamatos párbeszédére épülnek.

Ne a munkavállaló helyett, hanem a munkavállalóért használják a cégek az AI-t

Rodrik szerint emellett kulcsfontosságú lesz a mesterséges intelligencia felelős integrálása a munka világába.

A vállalatok jelenleg gyakran az élőmunka kiváltására és a folyamatok automatizálására használják az új technológiát, miközben a hatékonyságjavulásból származó profitból a dolgozók nem részesednek.

Megfelelő állami ösztönzőkkel és szabályozási környezettel azonban a mesterséges intelligencia demokratizálhatja a munkaerőpiacot,

mivel képessé teheti az alacsonyabb képzettségű munkavállalókat arra, hogy tudásukat kiegészítve olyan összetettebb feladatokat is ellássanak, amelyek korábban magasabb végzettséget igényeltek.

A technológiai fejlődést a teljes társadalom szolgálatába kell állítani, garantálva, hogy az a minőségi munkahelyek bővülését és a társadalmi különbségek mérséklését szolgálja

- zárta előadását Dani Rodrik.

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