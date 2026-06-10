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Olyan kettős nyomás alá kerülhetünk a távoli háború miatt, aminek évekig fizethetjük az árát
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Olyan kettős nyomás alá kerülhetünk a távoli háború miatt, aminek évekig fizethetjük az árát

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Az iráni háború következményei messze túlmutatnak a Közel-Keleten: a konfliktus egyszerre mélyíti a vízválságot, növeli az élelmiszer- és energiaárakat, valamint fokozza az Európára nehezedő migrációs nyomást. A klímaváltozás és a geopolitikai konfliktusok ma már egymást erősítő rendszerszintű kockázatokká váltak, amelyek az energiabiztonságot, az emberek biztonságát és a társadalmi stabilitást is közvetlenül érintik. Papp Zsanett Gréta klíma- és energiapolitikai elemző, az European Geosciences Union szakpolitikai munkacsoport-vezetője szerint Európa számára ezek a kihívások többé nem kezelhetők különálló válságokként - szerepel a Másfélfok cikkében.

2026 tavaszára a Közel-Kelet geopolitikai feszültségei ismét olyan szintre emelkedtek, amely már nemcsak regionális biztonsági kérdésként értelmezhető. Az Irán, Izrael és az Egyesült Államok közötti konfliktus a globális energiaellátást, az élelmiszer-biztonságot és a klímaváltozás következményeit is érinti.

A háború felerősíti a klímaválságot

A Közel-Kelet és Észak-Afrika már ma is a világ egyik leggyorsabban melegedő térsége. Az IPCC adatai szerint a régióban az átlaghőmérséklet az 1980 utáni időszakban a globális átlagot meghaladó mértékben, évtizedenként körülbelül 0,4 Celsius-fokkal emelkedett, miközben a csapadékmennyiség több országban akár 10–30 százalékkal is csökkenhet 2050-re.

A világ 17 leginkább vízhiányos országa közül 12 ebben a térségben található.

A cikk szerint a klímaváltozás nem egyszerűen környezeti probléma, hanem úgynevezett „fenyegetéssokszorozó”, amely tovább mélyíti a meglévő társadalmi és politikai feszültségeket. Az iráni konfliktus ezért nemcsak önálló háborús válság, hanem olyan folyamat, amely egyszerre súlyosbítja a vízhiányt, az élelmiszer-ellátási bizonytalanságot és a humanitárius kríziseket is.

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Jemen és Szíria esetében is látható, hogyan kapcsolódik össze a klímaváltozás és a fegyveres konfliktus. A háborúk következtében megrongálódott vízügyi infrastruktúra, az aszályok és a szélsőséges időjárási események milliók életkörülményeit teszik bizonytalanná, miközben járványok és újabb migrációs hullámok kialakulásához is hozzájárulnak.

Európa is közvetlenül érintett

Európa számára a konfliktus két területen jelent különösen súlyos kihívást: az energiabiztonság és a migráció kérdésében. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az olajlétesítmények elleni támadások már most érezhető hatással vannak a világpiaci energiaárakra. Az energiaimport sérülékenysége különösen érzékenyen érinti Európát egy olyan időszakban, amikor a kontinens egyszerre próbálja biztosítani az ellátásbiztonságot és teljesíteni klímavédelmi vállalásait.

Papp Zsanett Gréta arra is figyelmeztet, hogy válsághelyzetben az államok gyakran visszanyúlnak a fosszilis energiahordozókhoz. Ez ugyan átmenetileg stabilizálhatja az energiaellátást, hosszú távon azonban lassítja az energiaátmenetet és erősíti a „carbon lock-in” jelenséget: a válságkezelés a meglévő fosszilis rendszereket konzerválja, miközben növeli az üvegházhatású gázok kibocsátását. Közben Európában a klímaváltozás miatt növekvő hűtési igények is emelik az energiafogyasztást, így a geopolitikai és klimatikus nyomás egyszerre terheli az energiarendszereket.

A migrációs nyomás szintén fokozódhat. Bár a menekültek többsége jelenleg a régión belül mozog, a konfliktusok elhúzódása és az alkalmazkodóképesség romlása hosszabb távon Európa felé is erősítheti a migrációs hullámokat. Mindez nemcsak humanitárius, hanem társadalmi és politikai kihívásokat is jelenthet az európai országok számára.

A 21. századi biztonsági kihívások már nem választhatók szét különálló területekre.

A háború, a klímaváltozás, az energiafüggőség és az élelmiszer-ellátás zavarai egymást erősítő folyamatokká váltak. A jelenlegi konfliktus legfontosabb tanulsága, hogy „a klímaváltozás nem háttértényező, hanem a geopolitikai folyamatokat alakító strukturális stresszfaktor”. Ha a nemzetközi közösség nem képes integrált módon kezelni a háborúk és a környezeti válságok összefüggéseit, akkor a mostani konfliktusok tartós, rendszerszintű instabilitássá válhatnak - írja Papp Zsanett Gréta.

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