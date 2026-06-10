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Széleskörű autóvisszahívásról döntött a Honda
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Széleskörű autóvisszahívásról döntött a Honda

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A Honda közel 881 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban a hátsó futómű alkatrészeinek esetleges meghibásodása miatt – közölte az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA).

A Honda közel 881 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután a hátsó futómű egyes alkatrészeinél meghibásodás veszélye merült fel.

Az akció a Honda Pilot, Ridgeline és Passport, valamint az Acura MDX modelleket érinti. Az érintett járműveknél a hátsó futómű elemei, például a lengőkarok meghibásodhatnak, ami az irányítás elvesztéséhez és így fokozott balesetveszélyhez vezethet.

A hiba elhárítása érdekében a márkaszervizek átvizsgálják a hátsó segédkeretet, majd díjmentesen felszerelnek egy megerősítő készletet, szükség esetén pedig megjavítják vagy kicserélik a sérült alkatrészeket.

Forrás: Reuters

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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