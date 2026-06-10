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Tűz ütött ki egy nagy adatközpontban, azonnali vészleállítást hajtott végre a Google
Üzlet

Tűz ütött ki egy nagy adatközpontban, azonnali vészleállítást hajtott végre a Google

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Tűz miatt állt le egy indiai adatközpont, ami komoly fennakadásokat okozott a Google Cloud számos ügyfelénél, ráadásul a hálózati zavarok több nagyvárost is érintettek.

Az Alphabet tulajdonában lévő Google Cloud kedden közölte, hogy

egy külső üzemeltetésű adatközpontban keletkezett tűz miatt vészleállítást kellett végrehajtani a hálózati eszközökön.

Az incidens elszigetelt egy delhi csomópontot, ami jelentős kapacitáscsökkenést okozott a metropolisz térségében.

A vállalat státuszoldala szerint a zavar Delhiben, Csennaiban, Mumbaiban és a környező régiókban is éreztette hatását, így az érintett területeken az ügyfelek időszakos hálózati fennakadásokat és megnövekedett késleltetést tapasztaltak. Az ilyen jellegű kiesések láncreakciószerűen terjedhetnek tovább, egyszerre lassítva az alkalmazásokat, a weboldalakat és a vállalati belső rendszereket.

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A Google Cloud nem közölte, hogy pontosan mikor keletkezett a tűz, és arról sem adott tájékoztatást, hogy az eset okozott-e anyagi kárt vagy személyi sérülést. A cég jelezte, hogy a helyreállítás idejére nem áll rendelkezésre átmeneti áthidaló megoldás, ugyanakkor további forgalomterelési intézkedéseket vizsgálnak a hatások mérséklése érdekében.

Forrás: Reuters

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