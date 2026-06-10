Vihar előtti csend a tőzsdéken

Kisebb pluszok Európában
Óvatos emelkedéésel indul a nap a kontinens tőzsdéin, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.
Komoly megtorpanás a technológiai piacon
Szerdán ismét nagyot estek az ázsiai félvezető- és technológiai részvények, miután a Wall Streeten az előző napi, rövid ideig tartó chippiaci fellendülés kifulladt, és a befektetők körében továbbra is aggodalmat kelt a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek túlfeszített értékeltsége - közölte a Cnbc.
Figyelmeztet a szakértő: ez a változás vethet véget a nagy tőzsdei szárnyalásnak
Jim Cramer, a CNBC piaci elemzője szerint a technológiai részvények éppen elveszítik azokat a tulajdonságokat, amelyek az elmúlt három évben a piac vezető szektorává tették őket. Úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tőkebevonási hullám miatt elsősorban a papírok eddigi szűkössége szűnhet meg - jelentette a Cnbc.
Itt a jelzés: a profik szerint közel 80 százalékkal többet érhet ez a részvény
Továbbra is elképesztő tempóban pörög az AI-sztori a tőzsdéken, de a nagy rali után egyre nehezebb valóban vonzó beszállási pontokat találni. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt veszünk górcső alá, amelyre futószalagon érkeznek a céláremelések, az elemzők szerint akár 80 százalékos rali is jöhet, miközben a papír egyáltalán nem drága, sőt.
Kisebb eséssel nyithat Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
- Szerdán eséssel nyitottak az ázsiai piacok, a legnagyobb mínuszban a dél-koreai Kospi állt, amely több mint 2 százalékot veszített értékéből. A japán Nikkei 225 0,71 százalékkal került lejjebb, míg az ausztrál irányadó S&P/ASX 200 index enyhe mínuszban állt.
- Az előzetes adatok alapján esés jöhet az európai tőzsdéken: a DAX 0,1 százalékkal, a CAC 0,3 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,37 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,61 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az MNB közöl adatokat, de azok várhatóan nem lesznek majd jelentős hatással a piacokra. Lényegesebb lehet az amerikai inflációs adat délután, ami a Fed következő döntéseire is hatással lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 60,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 872,11
|0,2%
|-0,8%
|2,5%
|5,8%
|19,0%
|47,7%
|S&P 500
|7 386,65
|-0,3%
|-2,9%
|-0,2%
|7,9%
|23,0%
|75,1%
|Nasdaq
|29 084,5
|-1,1%
|-5,1%
|-0,5%
|15,2%
|33,4%
|110,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 416,63
|2,2%
|-2,0%
|4,3%
|30,0%
|71,7%
|126,7%
|Hang Seng
|24 565,9
|-0,4%
|-5,7%
|-6,9%
|-4,2%
|1,6%
|-14,5%
|CSI 300
|4 801,81
|1,9%
|-2,3%
|-1,4%
|3,7%
|23,6%
|-8,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 433,06
|-0,7%
|-2,8%
|0,4%
|-0,2%
|1,1%
|56,8%
|CAC
|8 203,43
|0,1%
|-0,1%
|1,1%
|0,7%
|5,3%
|25,0%
|FTSE
|10 227,33
|-1,4%
|-1,4%
|-0,1%
|3,0%
|15,8%
|44,4%
|FTSE MIB
|50 262,76
|0,1%
|-0,6%
|2,0%
|11,8%
|24,2%
|95,3%
|IBEX
|18 174,7
|-0,3%
|-0,5%
|1,6%
|5,0%
|27,5%
|98,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 372,59
|-0,3%
|-1,9%
|-0,9%
|20,1%
|38,2%
|176,7%
|ATX
|6 008,65
|0,0%
|-2,1%
|2,1%
|12,8%
|35,5%
|71,4%
|PX
|2 548,87
|1,0%
|0,7%
|0,6%
|-5,1%
|17,6%
|116,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 330
|-0,1%
|-3,7%
|-4,4%
|14,9%
|49,6%
|141,4%
|Mol
|3 892
|-1,1%
|-1,9%
|-6,5%
|32,4%
|37,0%
|62,7%
|Richter
|11 840
|-2,5%
|-5,7%
|-6,5%
|20,0%
|16,1%
|49,6%
|Magyar Telekom
|2 736
|3,2%
|-0,4%
|12,0%
|52,7%
|54,9%
|562,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,9
|-3,3%
|-5,7%
|-7,0%
|60,5%
|39,3%
|31,4%
|Brent
|91,46
|-1,9%
|-4,8%
|-9,7%
|50,3%
|37,5%
|26,5%
|Arany
|4 293,88
|-0,8%
|-4,7%
|-8,8%
|-0,7%
|29,2%
|127,1%
|Devizák
|EURHUF
|355,6
|-0,1%
|0,2%
|0,3%
|-7,4%
|-11,5%
|2,6%
|USDHUF
|307,5593
|-0,2%
|0,9%
|2,2%
|-5,9%
|-12,6%
|8,2%
|GBPHUF
|412,2700
|0,1%
|0,2%
|0,6%
|-6,4%
|-13,5%
|2,6%
|EURUSD
|1,1562
|0,2%
|-0,7%
|-1,8%
|-1,6%
|1,3%
|-5,1%
|USDJPY
|160,0750
|0,0%
|0,1%
|2,2%
|2,1%
|10,7%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3397
|0,4%
|-0,6%
|-1,7%
|-0,4%
|-1,1%
|-5,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|61 685,44
|-2,2%
|-7,5%
|-23,1%
|-30,5%
|-44,1%
|64,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,53
|-0,9%
|1,7%
|3,7%
|8,7%
|1,0%
|204,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,06
|0,0%
|2,8%
|2,7%
|6,8%
|18,9%
|-1 342,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,5
|-1,8%
|1,3%
|-7,6%
|-19,9%
|-22,5%
|89,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Arkadiusz WarguÅa
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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