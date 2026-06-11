A Fed következő csatája a mérlegéről szól, nem a kamatokról

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Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 10. Az Egyesült Államokban már nem csak elmélet a fiskális dominancia

Kevin Warsh egy szokatlan gazdaságpolitikai mixben egyszerre támogatna alacsonyabb rövid lejáratú kamatokat és egy jóval szigorúbb Fed-mérlegpolitikát. A Fed egyik politikája tehát lazítást, míg a másik szigorítást foglalna magában, Warsh szerint egy egészségesebb szerkezetben, mint eddig. A koncepció lényege az, hogy a Fed kevésbé a rövid kamatok magasan tartásával, inkább a pénzügyi rendszerből kivont likviditáson keresztül fékezné a gazdaságot és az inflációt. Az látható, hogy ebben az évben nem lesz könnyű dolga. Rövid távon kamatcsökkentésnek aligha van tere.

Az egymást követő inflációs sokkok – a vámintézkedések, az elhúzódó közel-keleti konfliktus miatt várhatóan tartósan a háború előtti szint felett ragadó energiaárak, valamint a közelgő élelmiszerár-sokk kockázata – olyan környezetet teremtenek, amelyben a Fed számára kifejezetten magas lenne a túl korai lazítás kockázata. Egy ilyen lépés ugyanis a kereslet élénkítésén keresztül tovább erősítené az amúgy is ragadós inflációs folyamatokat.

A fenti gazdasági folyamatok közepette az elmúlt hetekben fokozatosan héja irányba kezdett elmozdulni a Fed monetáris bizottsága, a Federal Open Market Committee (FOMC), és jelen állás szerint nem valószínű, hogy nyitott lenne kamatcsökkentést támogató érvekre.

Ezt az irányt erősíti az elnök tisztségből távozó Jerome Powell döntése is, aki – egyszerű tagként ugyan, de – egyelőre marad a FOMC-ban. Ez ugyanis azzal járt, hogy a megbízhatóan kamatvágásra szavazó, politikailag erősen befolyásolt Steve Mirannek távoznia kellett májusban, hogy átadja helyét az új Fed-elnöknek, Kevin Warsh-nak. Ilyen körülmények között

valószínűtlennek tűnik, hogy a jelenlegi makroadatokkal és a bizottság jelenlegi összetétele mellet a Fed rövid távon a kamatvágás irányába fordulna.

Mérlegfőösszeg-csökkentés a láthatáron?

A kamatcsökkentés gondolatánál valószínűleg nagyobb nyitottság lehet az FOMC-ben Warsh mérlegfőösszeg csökkentő terveire. Fontos kérdés, de a jegybanki gondolkodásról szóló vitákban gyakran háttérbe szorul, hogy mekkora Fed-mérleg tekinthető egyáltalán normálisnak.

Az elmúlt másfél évtizedben a piacok hozzászoktak ahhoz, hogy a Fed nemcsak a rövid kamatokon keresztül, hanem mérlegpolitikájával is aktívan alakítja a pénzügyi kondíciókat. Warsh pedig hosszú ideje kemény kritikusa az amerikai jegybank kötvényvásárlási programjainak, amelyek 2008 óta óriásira növelték a Fed mérlegfőösszegét. Az új elnök egyik legérdekesebb gondolata, hogy a Fed túl nagyra nőtt, és maga is hozzájárult a többletinflációhoz, torzulásokat és túlzott kockázatvállalást okozva a költségvetésben és a piacokon is.

Ezeket az érveket sok tekintetben alátámasztják az empirikus tapasztalatok. Az, hogy a Fed abnormálisan alacsony szinten konzerválta a hosszú kamatokat a mennyiségi lazítás (quantitative easing, QE) fenntartásával, valóban hozzájárulhatott ahhoz, hogy az államadósság soha nem látott szinteket ért el a világban. Abban is szerepe lehetett, hogy a világ tőkepiacain ismétlődő jelleggel alakultak ki buborékok. A mennyiségi lazítás alkalmazása évtizedek óta felerősíti a piacokon a monetáris politika költségvetési igényeknek való alárendelésének, a fiskális dominanciának kockázatát is.

Miért olyan nehéz kisebb Fed-mérlegre visszatérni?

Úgy gondolom, hogy a mennyiségi lazítás szinte időbeli korlátok nélküli alkalmazására vonatkozó Warsh-kritikában sok igazság van. A probléma az, hogy sokkal egyszerűbb beszélni a Fed mérlegfőösszegének radikális csökkentéséről, - ami az új elnök szerint akár a Covid alatti csúcsszint felére kéne visszavágni - mint megvalósítani azt.

Alapvetően két fő szempont miatt nagyon nehéz parkolópályára tenni az Amerikában először a 2008-as pénzügyi válság alatt alkalmazott nem konvencionális monetáris politikai eszközt. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy a Fed mandátuma szerint a monetáris politika mellett a fizetési rendszer működéséért és a bankszektor likviditásáért is felel. Egy csökkenő állampapírvásárlási program azt eredményezi, hogy likviditást von ki a bankrendszerből, amely a 2008-as krízis után átállt a bőséges likviditás rendszerére.

A válság előtt egyszerűbben működött a rendszer: a bankok kevés tartalékot tartottak a központi banknál, ha viszont kellett, a Fed gyorsan adott vagy vont ki pénzt, így a kamatok stabilak maradtak. A Lehman Brothers csődje után viszont rengeteg likviditás került a rendszerbe, és a bankoksokkal több biztonsági tartalékot kezdtek el tartani. Ez részben a szigorodó szabályzás eredménye volt. Ezzel egyidőben a bankok saját kockázatérzékelése is megváltozott. A 2008-as válság megmutatta, hogy még nagy intézmények is nagyon gyorsan elveszíthetik a piaci finanszírozást, ezért sokkal óvatosabbá váltak. A pénzügyi rendszer működésének változása is a magasabb tartalékok igényét erősítette a válság után. Megnőtt a pénzpiaci alapok és a repo piac szerepe, valamint a betétek mozgása digitálisan rendkívül gyors lett. Ez is arra ösztönözi a bankokat, hogy nagyobb likviditási puffert tartsanak, aminek biztosításában még mindig elsődleges szerepe van a FED-nek.

A mennyiségi szigorítás (quantitative tightening, QT) egyik nagy problémája, hogy a bankrendszer likviditási igénye nem egyenletes és nem lehet tudni, hogy mikor ér el a Fed egy olyan pontot a mérlegfőösszeg csökkentésével, ahol már nagy feszültség alakul ki. Ez ugyanis többnyire nem lineáris folyamat, hanem inkább

olyan, mint lefelé menni a lépcsőn egy sötét pincében: egy ideig semmi probléma, aztán egy hatalmasat esünk.

Ez történt 2017 és 2019 között, amikor a Fed mennyiségi szigorítást végzett: kezdetben működött a dolog, aztán hirtelen óriási likviditási stressz alakult ki a bankrendszerben és le kellett állítani a programot.

A bankok likviditási igényét szabályozási reformokkal lehetne csökkenteni egy bizonyos mértékig, ami még elegendő a bankrendszer működéséhez. A likviditás és a Fed mérlegfőösszegének 2008-as szintjéhez azonban aligha lehet már visszatérni.

A második probléma: ki veszi meg az államkötvényeket?

Van egy másik jelentős akadály az előtt, hogy vissza lehessen térni a kisebb mérlegfőösszegre: a Fed korábbi kötvényvásárlásai a kötvénykereslet túlzottan fontos tényezőjévé váltak. A mérlegfőösszeg erőteljes csökkentése azért járhat hozamemelkedéssel, mert azt jelentené, hogy a Fed kevesebb hosszú amerikai államkötvényt tart a piacról kivonva – így pedig a magánbefektetőknek kell nagyobb mennyiségű kötvényt felszívniuk. Ez növeli a kötvények kínálatát a piacon, emiatt alacsonyabb ár és magasabb hozam alakulhat ki, különösen a hosszú lejáratokon.

Emellett a QT likviditást is kivon a pénzügyi rendszerből, ami szigorúbb pénzügyi kondíciókat eredményezhet. A Fed saját elemzése szerint a korábbi QE-programok az úgynevezett „term premium” csatornán keresztül nyomták le a hosszú hozamokat, ami leegyszerűsítve azt az eltérést mutatja meg, amennyi a befektetők azért kérnek, hogy hosszabb időre adjanak kölcsön a kötvénykibocsátónak. Ugyanezen logika fordított érvényesülése esetén a mérleg leépítése emelheti a hosszú kötvényhozamokat. Több empirikus tanulmány is arra jutott, hogy a Fed eszközvásárlásai érdemben csökkentették a hosszú hozamokat, így ezek kifutása vagy visszafordítása ellenkező irányú hatással járhat. Ezt illusztrálja a 10 éves amerikai államkötvények hozamát és a FED mérlegfőösszegét inverz skálán mutató ábra.

A megoldási kísérlet: a bankok bevonása

Korábbi beszédei és írásai alapján Warsh egy több elemből álló stratégiát tervezhet a jelentős hozamemelkedés elkerülésére. Ez magába foglalja a mennyiségi szigorítás nagyon fokozatos bevezetését, miután korábbi elemzések szerint a Fed kötvényportfóliójának nagyon fokozatos csökkentésével mérsékelni lehet a várható hozamemelkedés mértékét. Janet Yellen, a FED egy korábbi elnöke úgy jellemezte a mérlegleépítést (QT-t), hogy annak

olyan unalmasnak és kiszámíthatónak kell lennie, mint a festék száradásának nézése.

Szintén a tervezett stratégia része a Fed kötvényvásárlást csökkentő elképzeléseinek összehangolása az amerikai államkincstár kötvénykibocsátási menetrendjével. A cél az olyan likviditási sokkok elkerülése, amilyet például legutóbb februárban láttunk a japán piacon. Ez a koordináció azonban csak akkor működhet, ha a jegybank mellett a kincstár is kellőképp fegyelmezett. Azaz nem áll elő év közben nem várt kibocsátási igényekkel, mint ez évben Scott Bessent az Egyesült Államok közel-keleti háborújának finanszírozásához kapcsolódóan.

A nagyon szoros együttműködés ugyanakkor növelheti annak a veszélyét, hogy amikor a monetáris politika antiinflációs prioritásai és a költségvetés igényei szembe kerülnek, a Fed nehezebben tud nemet mondani.

Talán a koordinációnál és a fokozatosságnál is kritikusabb része a tervnek, hogy miként lehetne lehetővé tenni, hogy a bankrendszer a jelenleginél jóval nagyobb mértékben jelenjen meg az államkötvénypiac keresleti oldalán a visszavonulót fújó Fed helyett.

Bessent és Warsh úgy gondolkodik, hogy a jelenlegi banki szabályozás mesterségesen korlátozza a bankok állampapírvásárlásait. Kritikájuk célkeresztjében az úgynevezett Supplementary Leverage Ratio (SLR) áll. Ez egy válság után bevezetett tőkeszabály, amely előírja, hogy a bankoknak minden eszközük után – kockázattól függetlenül – meghatározott mennyiségű tőkét kell tartaniuk. A szabály egyik sajátossága, hogy a rendkívül biztonságosnak tartott amerikai államkötvényeket gyakorlatilag ugyanúgy kezeli, mint a sokkal kockázatosabb eszközöket, ami ezért mérlegszempontból megdrágítja az előbbieket.

Bessent többször is kijelentette, hogy szerinte ez a szabály túlzottan korlátozza a bankokat, egy reform pedig akár 30-70 bázisponttal is csökkenthetné a hosszú hozamokat. A kevesebb szabályozási tőke növelheti a keresletet az amerikai állampapírpiacon, javíthatja a likviditást és lefelé nyomhatja a hosszú hozamokat: egyes becslések szerint több ezermilliárd dollárnyi extra mérlegkapacitás is felszabadulhatna a bankrendszerben.

Kockázatokról és mellékhatásokról

Ez azonban jelentős kockázatokat is hordoz. Az egyik legfontosabb veszély, hogy a bankrendszer még erősebben összefonódhat az amerikai állam finanszírozásával. Ha a bankok egyre nagyobb mennyiségű hosszú lejáratú állampapírt tartanak, akkor érzékenyebbé válnak a hozamemelkedésre. Márpedig a 2022-2023-as kamatsokk kemény és látványos leckét adott abból, milyen gyorsan destabilizálhatják a bankokat a hosszú kötvényeken elszenvedett veszteségek.

Ezek az említett időszakban három, középbanknak számító regionális banknál okoztak csődöt, és bár ezek nem jelentettek rendszerszintű kockázatot, mégis a Fednek be kellett avatkoznia, hogy megakadályozza a sokk tovaterjedését.

Mi történik, ha a nagybankok is egyre inkább romló fundamentumú amerikai állampapírokkal veszik tele a mérlegüket? Paradox módon az eredmény lényegében a fiskális dominancia kockázatának emelkedése lehet, miközben Warsh éppen ezt a kockázatot akarná mérsékelni a Fed óriásira nőtt mérlegfőösszegének csökkentésével. Ebben a rendszerben pénzügyi szabályozás már nem elsősorban a pénzügyi stabilitást szolgálja, hanem részben az államadósság finanszírozását azzal, hogy mesterségesen kreál új keresletet az amerikai államkötvényekre. A bankrendszer mérlegének nagyobb mértékű „feltöltése” állampapírokkal idővel megnövelheti annak veszélyét is hogy olyan helyzet álljon elő, amikor a monetáris politikát a pénzügyi stabilitási kockázatok korlátozzák.

Összefoglalva tehát kijelenthető: az elkövetkező években a piacok valószínűleg nem csak a Fed kamatdöntéseire figyelnek majd, hanem arra, hogy képes-e az Egyesült Államok központi bankja kisebb mérleggel működni egy olyan pénzügyi rendszerben, amely az elmúlt másfél évtizedben remekül alkalmazkodott a meglehetősen nagy mérlegfőösszeghez.

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