A népszerű fogyasztószer a rák ellen is védelmet nyújthat, nagy erőkkel kutatják, hogy mi a magyarázat

A GLP-1-alapú gyógyszerek lehetséges daganatellenes hatása az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) múlt havi konferenciájának egyik központi témája volt. A szervezet négy tanulmányt emelt ki, amelyek közül a legjelentősebb több mint tízezer korai stádiumú rákos beteg egészségügyi és gyógyszerfelírási adatait elemezte. Az eredmények alapján a GLP-1-készítmények hétből hat ráktípusnál mérsékelték a kockázatot, ráadásul négy esetben – az emlő-, a máj-, a vastagbél- és a nem kissejtes tüdőráknál – statisztikailag is szignifikáns mértékben. A vese- és prosztatarák kockázata kisebb arányban csökkent, míg a hasnyálmirigyrák kialakulására a kezelés alig volt hatással.
Különösen figyelemre méltó, hogy
ez a védőhatás olyan daganattípusoknál is megmutatkozott, amelyek nem hozhatók összefüggésbe az elhízással.
A nem kissejtes tüdőrák esetében például a negyedik stádiumba való előrehaladás aránya a GLP-1-készítményeket nem szedő betegeknél 22,3 százalék volt, miközben a gyógyszert alkalmazóknál mindössze 10 százalékot tett ki.
Egy másik, a konferencián bemutatott elemzés során mammográfiás felvételeket vetettek össze a gyógyszerfelírási adatokkal, és megállapították, hogy a GLP-1-készítményeket szedő, 45 és 80 év közötti nők körében 30 százalékkal alacsonyabb volt az emlőrák kialakulásának valószínűsége. Bár a testsúlycsökkenés önmagában is csökkenti a daganatok kockázatát – függetlenül attól, hogy azt diétával vagy bariatrikus műtéttel érik el –, a tanulmány társszerzője, Elizabeth McDonald, a Pennsylvaniai Egyetem radiológusa rámutatott, hogy a GLP-1-gyógyszereknél megfigyelt védőhatás jóval nagyobb annál, mint amit pusztán a fogyás indokolna.
A szakértők szerint a GLP-1-készítmények az éhségszabályozó és az emésztést befolyásoló hormonok mellett
más anyagcsere-folyamatokat is aktiválhatnak, így például mérsékelhetik a daganatképződés egyik legfőbb hajtóerejének számító krónikus gyulladást.
Jelenleg már több klinikai vizsgálat is zajlik annak feltárására, miként befolyásolják ezek a szerek a gyulladásos folyamatokat és az immunrendszer működésének elnyomását. Coral Omene, a Rutgers Rákkutató Intézet onkológusa például negyven emlőrákos beteg bevonásával vizsgálja a tirzepatid – a Mounjaro és Zepbound márkaneveken forgalmazott hatóanyag – hatásait, és rendszeres vérmintavétellel, daganatmarkerek elemzésével, valamint félévenkénti hasi zsírszövet-biopsziával követi nyomon az immunsejtek, a hormonszintek és a gyulladásos mutatók változásait.
Az ASCO orvosigazgatója, Julie Gralow ugyanakkor óvatosságra int, mivel az eddigi elemzések visszatekintő adatbázisokon alapulnak, amelyek nem vették figyelembe az olyan lényeges életmódbeli tényezőket, mint a társbetegségek jelenléte, a testmozgás vagy a táplálkozási szokások. Az eredmények így egyelőre csupán összefüggést mutatnak, nem pedig ok-okozati kapcsolatot, és messze nem elegendőek ahhoz, hogy a GLP-1-készítményeket rákellenes terápiaként lehessen javasolni.
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