MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Ma 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
A népszerű fogyasztószer a rák ellen is védelmet nyújthat, nagy erőkkel kutatják, hogy mi a magyarázat
Üzlet

A népszerű fogyasztószer a rák ellen is védelmet nyújthat, nagy erőkkel kutatják, hogy mi a magyarázat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egyre több kutatási eredmény utal arra, hogy az elhízás kezelésére kifejlesztett GLP-1-receptor-agonisták a daganatos megbetegedések kockázatát is mérsékelhetik, ráadásul nemcsak a testsúllyal összefüggő ráktípusok esetében. Tudósok nagy erőkkel kutatják, hogy mi ez minek köszönhető - írja az NPR.

A GLP-1-alapú gyógyszerek lehetséges daganatellenes hatása az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) múlt havi konferenciájának egyik központi témája volt. A szervezet négy tanulmányt emelt ki, amelyek közül a legjelentősebb több mint tízezer korai stádiumú rákos beteg egészségügyi és gyógyszerfelírási adatait elemezte. Az eredmények alapján a GLP-1-készítmények hétből hat ráktípusnál mérsékelték a kockázatot, ráadásul négy esetben – az emlő-, a máj-, a vastagbél- és a nem kissejtes tüdőráknál – statisztikailag is szignifikáns mértékben. A vese- és prosztatarák kockázata kisebb arányban csökkent, míg a hasnyálmirigyrák kialakulására a kezelés alig volt hatással.

Különösen figyelemre méltó, hogy

ez a védőhatás olyan daganattípusoknál is megmutatkozott, amelyek nem hozhatók összefüggésbe az elhízással.

A nem kissejtes tüdőrák esetében például a negyedik stádiumba való előrehaladás aránya a GLP-1-készítményeket nem szedő betegeknél 22,3 százalék volt, miközben a gyógyszert alkalmazóknál mindössze 10 százalékot tett ki.

Még több Üzlet

Az AI-esés és az iráni háború eszkalációja tartja nyomás alatt a tőzsdéket

A Tisza-kormány nagy bejelentést tett, újraéleszthetik a magyar kriptopiacot - Visszatér a Revolut is?

A Fed következő csatája a mérlegéről szól, nem a kamatokról

Egy másik, a konferencián bemutatott elemzés során mammográfiás felvételeket vetettek össze a gyógyszerfelírási adatokkal, és megállapították, hogy a GLP-1-készítményeket szedő, 45 és 80 év közötti nők körében 30 százalékkal alacsonyabb volt az emlőrák kialakulásának valószínűsége. Bár a testsúlycsökkenés önmagában is csökkenti a daganatok kockázatát – függetlenül attól, hogy azt diétával vagy bariatrikus műtéttel érik el –, a tanulmány társszerzője, Elizabeth McDonald, a Pennsylvaniai Egyetem radiológusa rámutatott, hogy a GLP-1-gyógyszereknél megfigyelt védőhatás jóval nagyobb annál, mint amit pusztán a fogyás indokolna.

A szakértők szerint a GLP-1-készítmények az éhségszabályozó és az emésztést befolyásoló hormonok mellett

más anyagcsere-folyamatokat is aktiválhatnak, így például mérsékelhetik a daganatképződés egyik legfőbb hajtóerejének számító krónikus gyulladást.

Jelenleg már több klinikai vizsgálat is zajlik annak feltárására, miként befolyásolják ezek a szerek a gyulladásos folyamatokat és az immunrendszer működésének elnyomását. Coral Omene, a Rutgers Rákkutató Intézet onkológusa például negyven emlőrákos beteg bevonásával vizsgálja a tirzepatid – a Mounjaro és Zepbound márkaneveken forgalmazott hatóanyag – hatásait, és rendszeres vérmintavétellel, daganatmarkerek elemzésével, valamint félévenkénti hasi zsírszövet-biopsziával követi nyomon az immunsejtek, a hormonszintek és a gyulladásos mutatók változásait.

Az ASCO orvosigazgatója, Julie Gralow ugyanakkor óvatosságra int, mivel az eddigi elemzések visszatekintő adatbázisokon alapulnak, amelyek nem vették figyelembe az olyan lényeges életmódbeli tényezőket, mint a társbetegségek jelenléte, a testmozgás vagy a táplálkozási szokások. Az eredmények így egyelőre csupán összefüggést mutatnak, nem pedig ok-okozati kapcsolatot, és messze nem elegendőek ahhoz, hogy a GLP-1-készítményeket rákellenes terápiaként lehessen javasolni.

Kapcsolódó cikkünk

Beszáll az Ozempic generikus változatának fejlesztésébe a Richter

Új fegyvert találhattak a rák elleni harcban: nem várt hatást mutatnak a népszerű fogyasztószerek

Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama

Rossz hír érkezett a súlycsökkentő csodaszerről: ördögi körbe kerülhetnek, akik ezt használják

A sztárgyógyszercég összeáll az OpenAI-jal, új készítményeket fejleszthet a mesterséges intelligencia

Címlapkép forrása: Michael Siluk via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: több fontos döntés született, jönnek a bejelentések
Babaváró, kriptopénzek, kórházi klímák, újabb csontváz - Itt vannak a kormány legújabb bejelentései
Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility