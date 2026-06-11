A Tisza-kormány nagy bejelentést tett, újraéleszthetik a magyar kriptopiacot - Visszatér a Revolut is?

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A Tisza-kormány bejelentette, hogy megszünteti a kriptoeszközök magyarországi túlszabályozását és véget vet a felhasználók kriminalizálásának. A 2025 végén az Orbán-kormány által bevezetett, Európában példátlan korlátozások 600-800 ezer magyar állampolgárt érintettek hátrányosan, és az EU kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarországgal szemben. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint Magyarországon arányos, európai normákhoz igazodó szabályozási környezet lép életbe. A változásoknak köszönhetően a Revolut és a többi kivonulót fújó szolgáltató is fontolóra veheti kriptoszolgáltatásának újraindítását Magyarországon.

Megérkezett a bejelentés a magyar kriptoszabályokról

A Tisza-kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a kriptoeszközök kereskedelmére vonatkozó korábbi, az uniós joggal ellentétes és büntetőjogi szankciókat is tartalmazó szabályozás hatályon kívül helyezését – jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő.

A tájékoztatás szerint az előző kormány 2025-ben vezetett be egy rendkívül szigorú szabályozást a kriptoeszközök piacán. A jogszabály az európai uniós normákkal szemben egy plusz szereplőt, egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani.

Ez a lépés jelentős hatást gyakorolt mind a fogyasztói, mind a kereskedői aktivitásra.

Bár Magyarországon lakosságarányosan mintegy 600 ezer ember foglalkozik kriptoeszközök vásárlásával, a szigorítás miatt sok szereplő kivonult erről a piacról.

A szabályozás legproblematikusabb pontja az volt, hogy a kormány a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozását is bevonta a rendszerbe. Ennek értelmében büntetőjogi következményekkel is szembe kellett nézniük azoknak a fogyasztóknak és kereskedőknek, akik nem a hitelesített csatornán keresztül bonyolították le a kriptoeszközök adásvételét.

Ez egy teljesen felesleges jogalkotási lépés volt, amely megbénította a piaci folyamatokat, megfélemlítette a szereplőket, a kilátásba helyezett büntetések pedig több százezer magyar állampolgárt érintettek hátrányosan

– fejtette ki Köböl Anita.

Az Európai Unió 2026 elején kötelezettségszegési eljárást indított a magyar állammal szemben, mivel a hazai szabályozás ellentétes az unió kriptoeszközök piacairól szóló rendeletével (MiCA). A kormányszóvivő jelezte, hogy bár a Tisza-kormány kész az uniós normáknál szigorúbb intézkedéseket is hozni – mint például a korrupcióellenes fellépés során –, ebben az esetben a bevezetett szankciók kontraproduktívnak bizonyultak,

ezért kezdeményezik a korlátozások eltörlését.

A kormány tájékoztatása szerint a társadalmi egyeztetésre szánt javaslat a kormany.hu-n fog megjelenni, és 13 nap áll majd rendelkezésre ennek véleményezésére.

Tanács Zoltán már előre vetítette a változásokat

A Tisza-kormány minisztere, Tanács Zoltán szerda este azt ígérte: megszünteti a kriptoeszközök magyarországi túlszabályozását és dekriminalizálja a piacot. A 2025 végén még az Orbán-kormány alatt bevezetett, magánszemélyek százezreit fenyegető és az uniós joggal is ellentétes korlátozások helyett a jövőben egy arányos, a blokklánc-technológia fejlődését is támogató, kiszámítható szabályozási környezet lép életbe – mondta előzetesen Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerda esti Facebook-posztjában.

Tanács felidézi, hogy a 2025 végén, szinte egyik napról a másikra bevezetett hazai szabályozás Európában példátlan módon korlátozta a kriptopiacot. A rendszer úgynevezett validátori kapuőröket állított a kriptoügyletek elé, ezt a jogosultságot pedig kezdetben mindössze egy, majd később is csak két cég kapta meg. Ez a lépés a miniszter szerint a gyakorlatban nem a fogyasztók védelmét szolgálta, hanem súlyos piackorlátozással egy teljes innovatív ágazatot bénított meg.

A szigorú intézkedések nemcsak a szolgáltatókat zárták ki a piacról, hanem mintegy 600-800 ezer magyar állampolgárt is bizonytalanságba taszítottak

A hétköznapi felhasználókat büntetőjogi következményekkel, akár szabadságvesztéssel is fenyegették pusztán azért, mert kriptoeszközöket birtokoltak, váltottak, vagy ilyen szolgáltatásokat vettek igénybe. Sokan komoly anyagi veszteséget szenvedtek el amiatt, hogy a korábban jogszerű tevékenységük hirtelen ellehetetlenült és kockázatossá vált. A szabályváltozások miatti kivonulások után realizált veszteségekről részletesen itt írtunk.

Tanács azt is megjegyezte, a korlátozások túlmutattak a bitcoinon és a többi kriptovalután, hiszen a mögöttük álló blokklánc-technológiát, az okosszerződéseket, valamint az új adat- és értékátviteli rendszereket is visszavetették. A hazai szabályozás olyannyira indokolatlan és aránytalan volt, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben.

A Tisza minisztere azt ígérte: az új döntés értelmében véget ér a technológia és a felhasználók kriminalizálása, valamint megszűnnek a piacot torzító, mesterséges akadályok. Bár a pénzmosás elleni küzdelem, az átláthatóság és a fogyasztóvédelem továbbra is alapvető fontosságú marad, a cél immár a túlszabályozás megszüntetése. Az arányos, európai normákhoz igazodó keretekhez való visszatérés lehetőséget biztosít arra, hogy Magyarország ne lemaradjon, hanem aktív részese legyen a digitális pénzügyi innovációnak és a jövő technológiáinak.

A Revolut is visszatérhet a kriptoszolgáltatásával

Lapunknak adott először interjút Petrás Gábor, a Revolut tavaly ősszel kiválasztott, idén tavasszal hivatalosan is bejelentett magyar vezetője. A fintech volt a legnagyobb ügyfékkörrel rendelkező kriptoszolgáltató, durván 500 ezer magyar kriptózóval rendelkezett, és tavaly decemberben az új szabályozás miatt lépett ki a piacról. Petrás Gábor a lapunknak adott interjúban elárulta:

A kriptoszolgáltatásokat a Revolut csoporton belül egy külön entitás, a Revolut Digital Assets Europe Ltd nyújtja. A magyarországi szabályozási változások miatt ez az entitás megszüntette a Revolut kriptoszolgáltatásokat annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen a helyi előírásoknak.

Megkérdeztük azt is, tervezik-e a visszatérést, ha a magyar szabályozói helyzet rendeződik. Erre a magyar vezető azt mondta:

Ez a döntés a Revolut Digital Assets Europe Ltd hatáskörébe tartozik. Általánosságban azonban úgy hisszük, hogy a kripto ma már a Revolut értékajánlatának egyik kulcseleme az EGT-ben, így Magyarországon is.

Ebből arra lehet következtetni, hogy a szolgáltatás fontos lába a magyarországi működésüknek, így a visszatérést szinte biztosan fontolóra veszik.

Előzmények

Tavaly június végén - még az Orbán-kormány alatt - módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan. A módosítás szerint büntetendővé vált az, aki jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és ezen keresztül jelentős értékű kriptoeszközt pénzre vagy más kriptoeszközre vált át, feltéve, hogy ezzel nem követ el súlyosabb bűncselekményt. Ez vétségnek minősül, és legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Ráadásul

amennyiben az átváltás "különösen nagy" értékre történik, a börtönbüntetés három év,

ha pedig "különösen jelentős" értékre, akkor egytől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Emellett a törvény bünteti azt is, ha valaki engedély vagy bejelentés nélkül, tehát a szabályozás megsértésével nyújt kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást, és ezzel jelentős értékű ügyleteket bonyolít le. Ebben az esetben az elkövető bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ha a tevékenységet különösen nagy értékben végzi, akkor a büntetés egytől öt évig, különösen jelentős érték esetén pedig két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Később jött egy rendelet, amely a részletszabályokat tartalmazta a kriptoengedélyek megszerzéséről, és arról, hogy egy validátornak minden kriptotranzakciót ellenőriznie kell majd.

A kriptovaluta-kereskedelem hazai szabályozása miatt december végére számos fontos nemzetközi és hazai szereplő kivonult a magyar piacról, mint a Revolut, a CoinCash, az eToro, a Skrill és a Kriptomatra. December 19-én kapta meg az engedélyt az első validátor, a Caduceus Zrt. a kriptoeszköz-átváltások validálására, az egyébként 5000 forintos tranzakciónkénti validálást pedig 27-ig kellett volna bevezetnie a kriptoszolgáltatóknak. Mivel ez technikailag szinte lehetetlen lett volna, és az üzleti modelleket is tönkretette volna egy ilyen lépés, a szolgáltatók sorra kivonultak.

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