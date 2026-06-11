Betesz az iráni konfliktus a nyári utazásoknak

A Wizz Air a márciusban zárult üzleti évben mindössze 2,2 millió eurós nettó nyereséget ért el, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi 225,8 millió eurós profithoz képest. A légitársaság beszámolója szerint
az iráni konfliktus önmagában 50 millió eurós terhet rótt a vállalatra.
A társaság bevétele 5,69 milliárd eurót tett ki, ami nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak. A nettó eredmény ugyanakkor pozitív meglepetést okozott, mivel bár jelentősen visszaesett, az elemzők nem vártak nyereséget: a Bloomberg elemzői konszenzusa korábban 34,9 millió eurós veszteséggel számolt. A vállalat még márciusban adott ki profit warningot, amelyben az iráni konfliktus 50 millió eurós negatív hatását vetítette előre, egyúttal jelezte, hogy a 2026-os üzleti évre vonatkozó, mínusz 25 és plusz 25 millió euró közötti eredményvárakozási sávját nem tudja tartani.
A légitársaság a folyó évre nem közölt eredmény-előrejelzést, amit az iráni konfliktussal és a Hormuzi-szoros esetleges lezárásával összefüggő bizonytalanságokkal, valamint a foglalások korlátozott előreláthatóságával indokolt. A közel-keleti feszültség ráadásul megemelte a repülőgép-üzemanyag árait is, ami az egész európai légiközlekedési szektorra rányomta a bélyegét, a megemelkedett jegyárak ugyanis visszafogják a keresletet a nyári főszezon előtt.
Váradi József vezérigazgató szerint a gyengébb versenytársak a kevésbé forgalmas téli hónapokban kapacitáscsökkentéssel próbálják visszafogni a költségeket, ami a Wizz Air számára jó lehetőséget teremt a piaci részesedés növelésére. Akvizíciókban ugyanakkor nem gondolkodik a társaság, a cégvezető szerint az ilyen tranzakciók feleslegesen bonyolítanák a napi működést.
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary korábban úgy nyilatkozott, hogy a Wizz Air is azon légitársaságok között van, amelyeket a csőd veszélye fenyeget, ha a Hormuzi-szoros lezárása az év végéig érvényben marad. A Wizz Air határozottan cáfolta és valótlannak nevezte ezt az állítást.
A céget továbbra is sújtják a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái miatti kényszerű leállások, jelenleg ugyanis 24 darab, az Airbus A320-as gépcsaládba tartozó repülőgépük nem repülhet.
A társaság utolsóként tette közzé negyedéves számait a nagy európai diszkont légitársaságok közül, amelyek közül a Ryanair emelkedő költségekre figyelmeztetett, az EasyJet pedig a nyári foglalások visszaeséséről számolt be az iráni konfliktus okozta bizonytalanságok miatt.
A Wizz Air részvényárfolyama idén mintegy 24 százalékot esett a tegnap esti záróárfolyammal számolva, ma kismértékű, közel 2 százalékos emelkedéssel kezd a részvény.
Címlapkép forrása: Portfolio
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