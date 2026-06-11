Indul a foci-vb, érkeznek a legfontosabb adatok a Portfolio-ra

Az első újítás a Portfolio fejlécébe kerül: a vb teljes ideje alatt megjelenik itt a soron következő mérkőzések menetrendje, az élő találkozók állása és a legfontosabb eseményei, a lefújás után pedig az eredmény ezen a helyen elérhető marad. Aki tehát menet közben ránéz a tőkepiacokra, az árfolyamokra, nem marad le a pályán történtekről sem.

A másik fejlesztés a Portfolio címlapjának középső kiemelt helyén jelenik meg: egy dedikált blokk foglalja össze az összes csoport állását, lapozható formában. Minden csapatnál látható a megszerzett pontszám, a mérkőzések száma, a győzelmek, döntetlenek, vereségek és a gólkülönbség –

azaz pontosan az, amit egy focirajongó a reggeli kávé mellé keres,

akár a devizaárfolyamok, a geopolitikai események, és a meghatározó belföldi történések mellett.

Az egyéni teljesítmények sem maradnak ki: a csoportkör előrehaladtával megjelenik a góllövőlista is, így a Portfolio olvasói, akik híresen kedvelik a statisztikát és a versenyt, nyomon követhetik a legeredményesebb sztárok versengését. A blokk folyamatosan frissül, ahogy zajlanak a meccsek, követőink folyamatosan naprakészek lesznek. Ha egy üzleti tárgyalás közben előkerül a június 11. és július 19. közötti versengés állása, a Portfolio olvasói ebben is felkészültek lehetnek.

Aki pedig a teljes adatbőségre vágyik – részletes, mélyebb statisztikákra, hírekre –, annak a Portfolio Csoporthoz tartozó Sportonline kínál megoldást.

A 23. labdarúgó-világbajnokság bajnoki trófeája a torna nemzetközi sajtóközpontjának megnyitóünnepségén a Texas állambeli Dallasban 2026. június 1-jén. A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi június 11. és július 19. között tizenhat városban, 48 csapat részvételével. Fotó: MTI/AP/Tony Gutierrez

A fejlesztés mögött az a szerkesztőségi szándék áll, amellyel a Portfolio megközelíti a nagy eseményeket: az olvasó ne keresse, hanem megtalálja az információt. Lehetőleg ott, ahol egyébként is jár.

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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdáit kínálják eladásra egy ajándéküzletben a kaliforniai Santa Monicában 2026. június 8-án. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Fotó: MTI/EPA/Chris Torres

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