Kamatot emelt az EKB - Itt vannak a tőzsdei reakciók!

A nyitás után nem sokkal plusz egy százalékba lendült a magyar tőzsde, amivel felülteljesítő az európai mezőnyben. Az emelkedést nagy részét a Mol adja, a magyar olajipari részvény árfolyama közel négy százalékot ralizott, miután tegnap megérkezett a bejelentés arról, hogy megegyezett a Mol és a szerb állam a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről, valamint a részvényesi viszonyok rendezéséről. A kompromisszum értelmében, ha a magyar olajtársaság megvásárolja a cég orosz többségi tulajdonrészét, Szerbia növeli saját részesedését, és komoly beleszólást kap a stratégiai döntésekbe, miközben a Mol garantálja a szerb piacot ellátó kőolajfinomító zavartalan működését.

Az OTP 0,5 százalékot emelkedett, a Richter stagnál, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékot esett.