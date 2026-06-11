Készenlétben állnak a tengeri óriások: villámgyors változást hozhat a Hormuzi-szoros megnyitása

Lars Barstad, a ciprusi székhelyű, 80 hajóból álló flottát üzemeltető Frontline első embere a CNBC-nek elmondta, hogy öt tartályhajójuk jelenleg is a Perzsa-öbölben vesztegel a szoros lezárása miatt. Bár a korábbi, napi 130-140 hajót számláló forgalom nem tér vissza egyhamar,
egy valós amerikai–iráni megegyezés jelentősen növelné a jelenleg napi 5-10-re visszaesett áthaladások számát.
Barstad szerint egyes hajózási társaságok már a Perzsa-öböl közelébe irányították tartályhajóikat, hogy azonnal profitálhassanak az esetleges megnyitásból. A cégvezető úgy jellemezte a helyzetet, mintha a vállalatok egy vételi opcióval rendelkeznének egy várt eseményre. Ha azonban a nyitás késik, ezek a társaságok előbb-utóbb kénytelenek lesznek máshová küldeni a hajóikat.
A világ legnagyobb szupertankereinek, az úgynevezett VLCC-knek mintegy tíz százaléka jelenleg is olajjal megrakodva vesztegel az öbölben, ezek a monstrumok egyenként akár kétmillió hordó nyersolaj szállítására is képesek. Az öböl menti államok minél előbb exportálni szeretnének, mivel tárolókapacitásaik teljesen megteltek, a szoros lezárása pedig hatalmas bevételkiesést okoz számukra. Így amint megnyílik a lehetőség, ezek a hajók indulnak el elsőként a Hormuzi-szoroson keresztül.
A szoros újranyitásának egyik legnagyobb akadálya a tankerflotta szétszóródása, ugyanis a zárva tartás alatt a hajók az amerikai Öböl-part és más régiók felé vették az irányt. A magas fuvardíjak ugyanakkor gyorsan visszavonzzák majd a tartályhajókat a Közel-Keletre, hiszen az Amerikából Ázsiába szállító járművek a rakomány leadása után mindössze 30 napos útra lennének a Perzsa-öböltől. Barstad mindazonáltal figyelmeztetett, hogy
a konfliktus előtti közel-keleti kitermelés teljes helyreállítása valószínűtlen,
mivel a lezárás alatt leállított olajkutak egy része a nyomáscsökkenés és a vízbeáramlás miatt tartósan károsodhatott.
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