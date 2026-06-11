Külföldi terjeszkedést jelentett be a CIG Pannónia

Csehország és Szlovákia élet- és nem-életbiztosítási piacán tervez terjeszkedni a CIG Pannónia, az ehhez szükséges akvizíciós előkészületeket megtette a biztosító.

A társaság szerda esti tőzsdei közleménye visszautal a biztosítónak a 2025. üzleti év lezárása során tett céljaira, amelyek szerint

készen állunk a növekedésünk biztosítása érdekében akvizíciós célpontok felkutatására és pozitív esetben e célpontok akvirálására is”.

Az igazgatóság ennek megfelelően arról döntött, hogy regionális stratégiai prioritásának megfelelően csoport szinten, és saját forrásainak felhasználásával

piacra lép a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területén,

ezért fióktelepeket alapít, hogy professzionális élet- és neméletbiztosítási tevékenységet végezzen a két piacon.

Az igazgatóság megszerezné egy konkrét akvizíciós célpont, a liechtensteini székhelyű Youplus Assurance AG cseh és szlovák üzletágát. A tranzakció főbb feltételeit tartalmazó nem kötelező feltételrendszert (Term Sheet) írt alá, hogy teljeskörű (mind informatikai, mind humánerőforrás szempontjából) biztosítási szolgáltatásnyújtóként jelenhessen meg az említett piacokon.

A CIG Pannónia szerint a Yousplus cseh és szlovák portfoliói mind méretben, mind termékstruktúrában megfelelnek a nemzetközi piacra történő kilépés első fázisának, amelyet a társaság az elmúlt időszakban igyekezett felkutatni.

A tárgyalások folyamatban vannak, eredményükről és a konkrét lépésekről „haladéktalanul” tájékoztatni tervezik a nyilvánosságot.

A közlemény nem tér ki rá, de gyors kutatásunk szerint a liechtensteini székhelyű, svájci hátterű YouPlus a cseh és a szlovák életbiztosítási piacon 2020 környékén jelent meg, azóta is niche szereplőnek számít 1% alatti piaci részesedéssel, de tőkehiány miatt 2025 októbere óta nem köt új biztosítási szerződéseket.

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