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Mexikó 1 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Julián Quiñones 9'
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Már a hétvégén jöhet az iráni megállapodás - Azonnal itt a reakció a tőzsdéken!
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Már a hétvégén jöhet az iráni megállapodás - Azonnal itt a reakció a tőzsdéken!

Portfolio
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A részvénypiaci hangulat alapvetően továbbra is törékeny, két meghatározó téma uralja a tőzsdéket, az egyik a technológiai és mesterséges intelligencia részvények esése, a másik pedig az iráni háború eszkalációja.

Az európai részvénypiacok ma felfelé vették az irányt, a régiónkban a magyar és az osztrák részvénypiac is kiemelkedően teljesített - szektorszinten elsősorban a bankpapírok vezették az emelkedést. Az Európai Központi Bank kamatemelése után valamelyest csökkent az optimizmus az európai részvénypiacokon délután - az EKB 3 éves szünet után emelt először egész pontosan 25 bázispontot -, illetve a Kormányzótanács lefelé módosította a GDP-növekedési várakozásokat és megemelte az inflációs előrejelzéseket a következő évekre. Koraeste Donald Trump közölte, hogy mégsem lesz ma amerikai támadás Irán ellen, erre reagálva emelkednek a nemesfémek és esik a Brent jegyzése, a vezető tőzsdék pedig raliznak.
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Hatalmasat menetelt Amerika

A kedvező iráni fejleményeknek köszönhetően komoly ralit láttunk ma a tengerentúli tőzsdéken: az S&P 500 1,7, a Dow 1,9, a Nasdaq pedig 2,5 százalékos pluszban zárt.

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Elképesztő számok: több mint 100 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett a SpaceX-re!

A SpaceX tőzsdei bevezetése iránt a kisbefektetők több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le jegyzési megbízásokat, ami messze meghaladja a kielégíthető keresletet, írja a Bloomberg. Az űripari vállalat tranzakciója így minden idők legnagyobb nyilvános részvénykibocsátása lehet.

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Elképesztő számok: több mint 100 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett a SpaceX-re!
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Tovább ütik az olajat, egyre feljebb a nemesfémek

A hétvégi európai megállapodás hírére tovább ütöttek az olajon, a Brent már 4,4 százalékos esésben van. A nemesfémek eközben szárnyalnak: az arany 3,5, az ezüst pedig már 6,4 százalékkal került feljebb.

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Egyre nagyobb a rali Amerikában

A friss Trump-bejelentést követően egyre magasabbra emelkednek az amerikai részvénypiacok: az S&P 500 index 1,7 százalékkal erősödik, míg a Nasdaq Composite 2,3 százalékos pluszban áll. A Dow Jones Industrial Average 901 ponttal, vagyis 1,8 százalékkal emelkedik.

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Bejelentette Trump: már a hétvégén aláírják az amerikai-iráni megállapodást!

Donald Trump amerikai elnök a Reuters szerint bejelentette, hogy J. D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén, Európában esedékes amerikai–iráni megállapodás ünnepélyes aláírásán.

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Bejelentette Trump: már a hétvégén aláírják az amerikai-iráni megállapodást!
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Készenlétben állnak a tengeri óriások: villámgyors változást hozhat a Hormuzi-szoros megnyitása

A Frontline tankertársaság vezérigazgatója szerint a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalma gyorsan növekedésnek indulhat, ha az Egyesült Államok és Irán stabil megállapodásra jut, ugyanakkor a régió olajkitermelése valószínűleg nem éri majd el a konfliktus előtti szintet - jelentette a Cnbc.

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Készenlétben állnak a tengeri óriások: villámgyors változást hozhat a Hormuzi-szoros megnyitása
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Nagy rali az amerikai tőzsdéken

Nem csak az árupuacokon van markáns reakció az iráni fejleményekre: mindhárom vezető amerikai részvényindex megugrott, a Dow másfél, az S&P 500 1,3, a Nasdaq pedig 1,7 százalékkal került feljebb.

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Esik az olaj, ugrik az arany

Donald Trump amerikai elnök az imént közölte, hogy mégsem lesz ma este amerikai támadás Irán ellen. A befektetők reagálnak: az olajár 2,4 százalékos esésbe kapcsolt, az arany pedig 1,4 százalékkal ugrott meg, az ezüst grafikonja ennél is nagyobb pluszt mutat.

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Óvatos emelkedés Amerikában

Kisebb pluszok látszanak a tengerentúli tőzsdéken: a Dow 0,5 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 0,2 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

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Tömeges leépítések jönnek a Volkswagennél

A Volkswagen a terveknek megfelelően halad a nagyszabású németországi létszámleépítéssel és költségcsökkentéssel, Oliver Blume vezérigazgató pedig a júniusi közgyűlésen részletesen is beszámol a befektetőknek az elért eredményekről.

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Tömeges leépítések jönnek a Volkswagennél
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Indul a világbajnokság - A profik bemondták, melyik részvényt kell most venni

Ma elrajtol a 2026-os FIFA-világbajnokság, és ezúttal nem csak a pályán lehetnek történelmi pillanatok: a torna minden idők legnagyobb sportfogadási eseményévé válhat, a tét pedig a tőzsdén is óriási. A bővített mezőny, a 2022-es katari vb-hez képest negyvennel több mérkőzés, valamint az észak-amerikai időzónák miatt soha nem látott fogadási aktivitás jöhet, elemzői becslések szerint akár 50 milliárd dollárt is meghaladó globális forgalommal. A Wall Street pedig már most kiszúrta, melyik vállalat lehet ennek az óriási pénzáramlásnak a legnagyobb tőzsdei nyertese.

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Indul a világbajnokság - A profik bemondták, melyik részvényt kell most venni
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Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány, megszűnik a kamatstop!

Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja – derült ki abból a hírverés nélkül közzétett tervezetből, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány. A döntés összesen 216 ezer, vagyis mindegy negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés. Kiszámoltuk, mekkora lehet a változás: egy 5 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete nagyjából 10%-kal, havi pár ezer forinttal ugorhat meg. A sérülékeny adósok száma az MNB szerint 19 ezer fő, a rászorulóknak a hitelek banki újratárgyalását ajánlja a kormány.

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Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány, megszűnik a kamatstop!
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Nagyot ment ma a magyar tőzsde, a Mollal az élen

A magyar tőzsde kifejezetten jól teljesített ma, a BUX index végül 1 százalékkal került feljebb. Ami pedig a blue chipeket illeti, az OTP ma 1,8 százalékkal került feljebb 40 880 forintos szintre, a Mol 3,4 százalékot emelkedett 3930 forintra, a Richter 1,3 százalékot esett és 11660 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékos esést követően 2690 forinton zárt.

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Nagyot ment ma a magyar tőzsde, a Mollal az élen
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Megjött az első elemzői követés a SpaceX-re!

Az Oppenheimer befektetési bank a világ nagy brókercégei közül elsőként indított elemzői követést a SpaceX-re, még a rakéta- és mesterségesintelligencia-vállalat pénteki, 75 milliárd dolláros tőzsdei bevezetése előtt. Bár az elemzőház optimista célárfolyamot határozott meg, nem mindenki osztja a lelkesedést, írja a Reuters.

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Megjött az első elemzői követés a SpaceX-re!
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Mutatunk egy olcsó részvényt, ami a profik szerint nagyot robbanhat!

Az egyik legnagyobb nevű befektetési bank friss válogatása szerint több olyan részvény is van most a piacon, amely mellett egyre nehezebb szó nélkül elmenni. Ezeknél a papíroknál egyszerre látszik komoly felértékelődési potenciál, erős elemzői támogatottság és vonzó árazás – vagyis pont az a hármas együttállás, amelyre a befektetők ritkán legyintenek könnyedén. A listán azonban van egy név, amely még ebből a mezőnyből is kilóg: kimondottan olcsónak tűnik, a profik kifejezetten szeretik, és az elemzői célárak alapján jelentős tér nyílhat előtte felfelé. Ezt a részvényt nézzük meg most közelebbről.

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Mutatunk egy olcsó részvényt, ami a profik szerint nagyot robbanhat!
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Mérsékelt emelkedés Amerikában

Pluszban nyitottak az amerikai részvénypiacok, a vezető amerikai részvényindexek 0,5-0,7 százalék pluszban vannak, a nagy fontos technológiai részvények vegyesen teljesítenek. A Tesla, az Nvidia és az Apple emelkedik, a Meta, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet viszont esik. Nagy felpattanásról egyelőre nincsen szó a tegnapi nagy esés után.

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Őrület a SpaceX körül - Több mint 70 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett

Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése felé tart a SpaceX. A Bloomberg értesülései szerint Elon Musk űripari vállalatának IPO-ja már több mint 70 milliárd dollárnyi lakossági jegyzési igényt vonzott, miközben a teljes kibocsátás mérete elérheti a 75 milliárd dollárt.

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Őrület a SpaceX körül - Több mint 70 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett
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Eddig nagy siker az új, debreceni BMW

Berobbant a piacra a BMW új elektromos SUV-ja, az iX3. A debreceni gyárban készülő modell már az első teljes értékesítési hónapjában több mint 10 ezer vásárlót talált Európában, miközben a BMW szerint az érdeklődés olyan erős, hogy a gyártást a tervezettnél korábban kellett felfuttatni.

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Eddig nagy siker az új, debreceni BMW
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Rendkívüli bejelentés jött Donald Trumptól: folytatódik a háború – Szárazföldi invázió is jöhet

Az Egyesült Államok folytatni fogja ma éjjel a támadásokat Irán ellen, lehet, hogy megszállja Harg szigetét és az ország olajinfrastruktúráját is – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

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Rendkívüli bejelentés jött Donald Trumptól: folytatódik a háború – Szárazföldi invázió is jöhet
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Mérséklődő optimizmus az európai tőzsdéken

Az Európai Központi Bank kamatdöntése után a napi csúcspontjaikról estek az európai részvényindexek, a német DAX már 0,3 százalék mínuszban áll, a francia CAC már csak 0,3 százalék pluszban, és a korábbi 1,4 helyett már csak 0,8 százalék az emelkedés a BUX indexben.

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Csalódást okozott az Oracle felhőüzletága, bünteti a piac

Bár az Oracle a vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé, a befektetők mégis csalódottak voltak, miután a vállalat felhőüzletágának bevétele elmaradt az elemzői várakozásoktól. A társaság bejelentette, hogy közel 40 milliárd dollárt vonna be adatközponti fejlesztéseinek finanszírozására, aminek hatására a részvény azonnal esésbe kapcsolt.

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Csalódást okozott az Oracle felhőüzletága, bünteti a piac
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Goldman: sokan alábecsülik az AI-forradalmat

A Goldman Sachs szerint a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám még messze nem ért véget, a piac jelenleg alábecsülheti annak végső méretét. A bank elemzői úgy vélik, hogy a legnagyobb technológiai vállalatok AI-hoz kapcsolódó tőkekiadásai 2027-re akár 1,4 ezermilliárd dollárra is emelkedhetnek, miközben a számítási kapacitás iránti kereslet továbbra is robbanásszerűen nő.

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Goldman: sokan alábecsülik az AI-forradalmat
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Felülteljesít a régiónk

Tovább javult a hangulat az európai tőzsdéken, a német DAX már 0,3, a francia CAC 0,8 százalék pluszban áll, a régiónk egyértelműen felülteljesít, a BUX index 1,4, az osztrák ATX pedig 1,7 százalékot ralizott. A régióban egyértelműen a bankrészvények húzzák a tőzsdéket.

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Veszik a bankpapírokat

Az OTP mai kétszázalékos emelkedése nem lóg ki érdemben a régiós mezőnyből, hiszen például az Erste 3, a Raiffeisen 4 százalékot emelkedett, de a lengyel bankrészvényeket is veszik.

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Emelkedik a BUX

Egyre magasabbra emelkedik a BUX-index értéke, a vezető hazai részvényindex felülteljesít Európában, 1,3 százalékos pluszban áll. Most már két motorja is van az emelkedésnek, az egyik a Mol, amely továbbra is közel 4 százalék pluszban áll, miután bejelentették, hogy megvan a megállapodás a szerb kormány és a Mol között a Nis felvásárlásáról. De most már az OTP papírjai is pluszba lendültek, közel 2 százalékot emelkedett a magyar bank részvény, így az OTP-Mol páros húzza felfelé a magyar tőzsdét.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kis emelkedés a tegnapi esés után Európában

A tegnapi esés után kezdenek magukhoz térni az európai tőzsdék, a német DAX stagnál, a francia CAC 0,4%-ot emelkedett, a brit FTSE pedig 0,9%-ot erősödött. A befektetők egyelőre nagyrészt kivárnak az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt.

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Ugrik a magyar tőzsde

A nyitás után nem sokkal plusz egy százalékba lendült a magyar tőzsde, amivel felülteljesítő az európai mezőnyben. Az emelkedést nagy részét a Mol adja, a magyar olajipari részvény árfolyama közel négy százalékot ralizott, miután tegnap megérkezett a bejelentés arról, hogy megegyezett a Mol és a szerb állam a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről, valamint a részvényesi viszonyok rendezéséről. A kompromisszum értelmében, ha a magyar olajtársaság megvásárolja a cég orosz többségi tulajdonrészét, Szerbia növeli saját részesedését, és komoly beleszólást kap a stratégiai döntésekbe, miközben a Mol garantálja a szerb piacot ellátó kőolajfinomító zavartalan működését.

Az OTP 0,5 százalékot emelkedett, a Richter stagnál, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékot esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Zsiday Viktor elmondta, mikor jöhet az igazi esés a tőzsdéken

A globális tőkepiacokon zajló jelentős átrendeződés során a költségvetési hiányok finanszírozása, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastrukturális beruházások és a techóriások várható tőzsdére lépései hatalmas mennyiségű tőkét vonnak el a rendszerből. Ez a rendkívüli forrásigény a piaci likviditás szűküléséhez és a reálkamatok emelkedéséhez vezethet, ami komoly nyomást gyakorolhat a részvényekre és a kockázatosabb eszközök árfolyamára is - számolt be a Zsiday Viktor befektetési oldalán.

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Zsiday Viktor elmondta, mikor jöhet az igazi esés a tőzsdéken
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Tűzveszély miatt egymillió autót hívnak vissza

Több mint egymillió Jeep tulajdonost figyelmeztetett a Stellantis, hogy bizonyos Wrangler és Gladiator modellek akár leállított állapotban is kigyulladhatnak egy elektromos hiba miatt. Az autógyártó arra kéri az érintetteket, hogy a javításig ne garázsban parkoljanak, hanem az épületektől távol hagyják járműveiket.

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Tűzveszély miatt egymillió autót hívnak vissza
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Bejelzett Buffett kedvenc indikátora - Nagyobb esés jöhet a tőzsdéken

Új történelmi csúcsra emelkedett Warren Buffett kedvenc részvénypiaci mutatója, amely szerint az amerikai részvénypiac most minden korábbinál drágább. A mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória egyre magasabbra hajtja az árfolyamokat, és a részvények értékeltsége már aggasztó szintre emelkedett.

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Bejelzett Buffett kedvenc indikátora - Nagyobb esés jöhet a tőzsdéken
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Nagy esésen vagyunk túl

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,34 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,29 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,84 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,05 százalékot eshet, a CAC 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,27 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,37 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,52 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,83 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma érkezik az EKB döntése, amiről már hetek óta beszélnek a szakemberek és a befektetők: az eurózóna jegybankja várhatóan kamatot emel majd az inflációs kilátások miatt. A kora délutáni bejelentés meghatározhatja a piaci hangulatot, illetve Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatóját is kiemelten figyelhetik a befektetők. Az ezzel egyidőben érkező amerikai adatok várhatóan kevésbé lesznek lényegesek.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 918,78 -1,9% -1,5% 0,6% 3,9% 16,5% 44,8%
S&P 500 7 266,99 -1,6% -3,8% -1,8% 6,2% 20,3% 71,4%
Nasdaq 28 508,03 -2,0% -6,7% -2,5% 12,9% 29,9% 104,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 179,27 -1,9% -6,2% 2,3% 27,5% 68,0% 121,6%
Hang Seng 24 407,96 -0,6% -4,8% -7,5% -4,8% 1,0% -15,1%
CSI 300 4 754,8 -1,0% -3,7% -2,4% 2,7% 23,0% -9,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 195,31 -1,0% -2,4% -0,6% -1,2% 0,9% 55,4%
CAC 8 161,83 -0,5% 0,1% 0,6% 0,2% 4,6% 24,7%
FTSE 10 254,81 0,3% -0,7% 0,2% 3,3% 15,8% 44,7%
FTSE MIB 50 029,17 -0,5% 0,0% 1,5% 11,3% 24,4% 95,1%
IBEX 18 142,7 -0,2% -0,2% 1,4% 4,8% 27,6% 98,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 231 -0,9% -1,8% -1,7% 19,1% 36,7% 172,8%
ATX 5 968,81 -0,7% -2,1% 1,4% 12,1% 35,8% 70,7%
PX 2 521,15 -1,1% -0,2% -0,5% -6,1% 16,7% 113,7%
Magyar blue chipek              
OTP 40 150 -0,4% -2,2% -4,8% 14,4% 49,6% 140,7%
Mol 3 800 -2,4% -4,7% -8,7% 29,3% 30,2% 59,1%
Richter 11 820 -0,2% -1,5% -6,6% 19,8% 17,5% 45,7%
Magyar Telekom 2 708 -1,0% 0,4% 10,9% 51,1% 51,3% 540,2%
Nyersanyagok              
WTI 93,68 1,9% -6,1% -5,2% 63,6% 42,7% 33,3%
Brent 93,05 1,7% -4,9% -8,2% 52,9% 39,1% 28,1%
Arany 4 124,39 -4,7% -7,2% -12,4% -4,6% 24,0% 118,1%
Devizák              
EURHUF 355,6250 0,0% 0,1% 0,3% -7,4% -11,3% 2,8%
USDHUF 307,8338 0,1% 0,7% 2,2% -5,8% -12,3% 8,3%
GBPHUF 413,4299 0,3% 0,4% 0,9% -6,2% -12,7% 2,7%
EURUSD 1,1553 -0,1% -0,5% -1,9% -1,6% 1,1% -5,1%
USDJPY 160,2500 0,0% 0,2% 2,3% 2,2% 10,7% 46,2%
GBPUSD 1,3401 0,0% -0,3% -1,6% -0,4% -0,8% -5,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 61 456,49 -0,4% -4,0% -23,4% -30,7% -44,3% 67,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,54 0,3% 1,2% 4,0% 9,1% 1,9% 211,5%
10 éves német állampapírhozam 3,07 0,4% 1,1% 3,1% 7,2% 21,2% -1 337,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,55 0,9% 2,2% -6,7% -19,2% -21,9% 91,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: ayo888

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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