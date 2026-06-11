Mérsékelt hangulatjavulás az európai tőzsdéken

Goldman: sokan alábecsülik az AI-forradalmat
A Goldman Sachs szerint a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám még messze nem ért véget, a piac jelenleg alábecsülheti annak végső méretét. A bank elemzői úgy vélik, hogy a legnagyobb technológiai vállalatok AI-hoz kapcsolódó tőkekiadásai 2027-re akár 1,4 ezermilliárd dollárra is emelkedhetnek, miközben a számítási kapacitás iránti kereslet továbbra is robbanásszerűen nő.
Felülteljesít a régiónk
Tovább javult a hangulat az európai tőzsdéken, a német DAX már 0,3, a francia CAC 0,8 százalék pluszban áll, a régiónk egyértelműen felülteljesít, a BUX index 1,4, az osztrák ATX pedig 1,7 százalékot ralizott. A régióban egyértelműen a bankrészvények húzzák a tőzsdéket.
Veszik a bankpapírokat
Az OTP mai kétszázalékos emelkedése nem lóg ki érdemben a régiós mezőnyből, hiszen például az Erste 3, a Raiffeisen 4 százalékot emelkedett, de a lengyel bankrészvényeket is veszik.
Emelkedik a BUX
Egyre magasabbra emelkedik a BUX-index értéke, a vezető hazai részvényindex felülteljesít Európában, 1,3 százalékos pluszban áll. Most már két motorja is van az emelkedésnek, az egyik a Mol, amely továbbra is közel 4 százalék pluszban áll, miután bejelentették, hogy megvan a megállapodás a szerb kormány és a Mol között a Nis felvásárlásáról. De most már az OTP papírjai is pluszba lendültek, közel 2 százalékot emelkedett a magyar bank részvény, így az OTP-Mol páros húzza felfelé a magyar tőzsdét.
Kis emelkedés a tegnapi esés után Európában
A tegnapi esés után kezdenek magukhoz térni az európai tőzsdék, a német DAX stagnál, a francia CAC 0,4%-ot emelkedett, a brit FTSE pedig 0,9%-ot erősödött. A befektetők egyelőre nagyrészt kivárnak az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt.
Ugrik a magyar tőzsde
A nyitás után nem sokkal plusz egy százalékba lendült a magyar tőzsde, amivel felülteljesítő az európai mezőnyben. Az emelkedést nagy részét a Mol adja, a magyar olajipari részvény árfolyama közel négy százalékot ralizott, miután tegnap megérkezett a bejelentés arról, hogy megegyezett a Mol és a szerb állam a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről, valamint a részvényesi viszonyok rendezéséről. A kompromisszum értelmében, ha a magyar olajtársaság megvásárolja a cég orosz többségi tulajdonrészét, Szerbia növeli saját részesedését, és komoly beleszólást kap a stratégiai döntésekbe, miközben a Mol garantálja a szerb piacot ellátó kőolajfinomító zavartalan működését.
Az OTP 0,5 százalékot emelkedett, a Richter stagnál, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékot esett.
Tűzveszély miatt egymillió autót hívnak vissza
Több mint egymillió Jeep tulajdonost figyelmeztetett a Stellantis, hogy bizonyos Wrangler és Gladiator modellek akár leállított állapotban is kigyulladhatnak egy elektromos hiba miatt. Az autógyártó arra kéri az érintetteket, hogy a javításig ne garázsban parkoljanak, hanem az épületektől távol hagyják járműveiket.
Bejelzett Buffett kedvenc indikátora - Nagyobb esés jöhet a tőzsdéken
Új történelmi csúcsra emelkedett Warren Buffett kedvenc részvénypiaci mutatója, amely szerint az amerikai részvénypiac most minden korábbinál drágább. A mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória egyre magasabbra hajtja az árfolyamokat, és a részvények értékeltsége már aggasztó szintre emelkedett.
Nagy esésen vagyunk túl
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,34 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,29 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,84 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,05 százalékot eshet, a CAC 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,27 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,37 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,52 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,83 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma érkezik az EKB döntése, amiről már hetek óta beszélnek a szakemberek és a befektetők: az eurózóna jegybankja várhatóan kamatot emel majd az inflációs kilátások miatt. A kora délutáni bejelentés meghatározhatja a piaci hangulatot, illetve Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatóját is kiemelten figyelhetik a befektetők. Az ezzel egyidőben érkező amerikai adatok várhatóan kevésbé lesznek lényegesek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 918,78
|-1,9%
|-1,5%
|0,6%
|3,9%
|16,5%
|44,8%
|S&P 500
|7 266,99
|-1,6%
|-3,8%
|-1,8%
|6,2%
|20,3%
|71,4%
|Nasdaq
|28 508,03
|-2,0%
|-6,7%
|-2,5%
|12,9%
|29,9%
|104,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 179,27
|-1,9%
|-6,2%
|2,3%
|27,5%
|68,0%
|121,6%
|Hang Seng
|24 407,96
|-0,6%
|-4,8%
|-7,5%
|-4,8%
|1,0%
|-15,1%
|CSI 300
|4 754,8
|-1,0%
|-3,7%
|-2,4%
|2,7%
|23,0%
|-9,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 195,31
|-1,0%
|-2,4%
|-0,6%
|-1,2%
|0,9%
|55,4%
|CAC
|8 161,83
|-0,5%
|0,1%
|0,6%
|0,2%
|4,6%
|24,7%
|FTSE
|10 254,81
|0,3%
|-0,7%
|0,2%
|3,3%
|15,8%
|44,7%
|FTSE MIB
|50 029,17
|-0,5%
|0,0%
|1,5%
|11,3%
|24,4%
|95,1%
|IBEX
|18 142,7
|-0,2%
|-0,2%
|1,4%
|4,8%
|27,6%
|98,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 231
|-0,9%
|-1,8%
|-1,7%
|19,1%
|36,7%
|172,8%
|ATX
|5 968,81
|-0,7%
|-2,1%
|1,4%
|12,1%
|35,8%
|70,7%
|PX
|2 521,15
|-1,1%
|-0,2%
|-0,5%
|-6,1%
|16,7%
|113,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 150
|-0,4%
|-2,2%
|-4,8%
|14,4%
|49,6%
|140,7%
|Mol
|3 800
|-2,4%
|-4,7%
|-8,7%
|29,3%
|30,2%
|59,1%
|Richter
|11 820
|-0,2%
|-1,5%
|-6,6%
|19,8%
|17,5%
|45,7%
|Magyar Telekom
|2 708
|-1,0%
|0,4%
|10,9%
|51,1%
|51,3%
|540,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,68
|1,9%
|-6,1%
|-5,2%
|63,6%
|42,7%
|33,3%
|Brent
|93,05
|1,7%
|-4,9%
|-8,2%
|52,9%
|39,1%
|28,1%
|Arany
|4 124,39
|-4,7%
|-7,2%
|-12,4%
|-4,6%
|24,0%
|118,1%
|Devizák
|EURHUF
|355,6250
|0,0%
|0,1%
|0,3%
|-7,4%
|-11,3%
|2,8%
|USDHUF
|307,8338
|0,1%
|0,7%
|2,2%
|-5,8%
|-12,3%
|8,3%
|GBPHUF
|413,4299
|0,3%
|0,4%
|0,9%
|-6,2%
|-12,7%
|2,7%
|EURUSD
|1,1553
|-0,1%
|-0,5%
|-1,9%
|-1,6%
|1,1%
|-5,1%
|USDJPY
|160,2500
|0,0%
|0,2%
|2,3%
|2,2%
|10,7%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3401
|0,0%
|-0,3%
|-1,6%
|-0,4%
|-0,8%
|-5,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|61 456,49
|-0,4%
|-4,0%
|-23,4%
|-30,7%
|-44,3%
|67,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,54
|0,3%
|1,2%
|4,0%
|9,1%
|1,9%
|211,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|0,4%
|1,1%
|3,1%
|7,2%
|21,2%
|-1 337,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,55
|0,9%
|2,2%
|-6,7%
|-19,2%
|-21,9%
|91,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: ayo888
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