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Nagyot ment ma a magyar tőzsde, a Mollal az élen
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Nagyot ment ma a magyar tőzsde, a Mollal az élen

Portfolio
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A magyar tőzsde kifejezetten jól teljesített ma, a BUX index végül 1 százalékkal került feljebb. Ami pedig a blue chipeket illeti, az OTP ma 1,8 százalékkal került feljebb 40 880 forintos szintre, a Mol 3,4 százalékot emelkedett 3930 forintra, a Richter 1,3 százalékot esett és 11660 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékos esést követően 2690 forinton zárt.

Ma a BUX-index 1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél,

a Mol árfolyama 3,4 százalékot emelkedett, míg az OTP árfolyama 1,8 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróárfolyamához képest.

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Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos mínuszban zárt, míg a Richter árfolyama 1,4 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Opus papírjai álltak, amelyek árfolyama 7,3 százalékkal került lejjebb, a BIF árfolyama pedig 3,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

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